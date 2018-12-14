İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4

Huawei, yakında tanıtılacak olan Nova 4'ün Honey Red (Bal Kırmızısı) varyantını gösteren yeni bir görüntü paylaştı. Karşımızda kırmızı ve mor karışımı degrade renk kaplamasına sahip son derece şık bir model duruyor.

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Yayınlanan görselden de anlaşılabileceği gibi, Huawei Nova 4 dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelecek. Kamera sensörlerinin hemen altına ise LED flaş yer alıyıor. Ayrıca arka paneldeki parmak izi sensörü, “48MP AI Camera” yazısı ve Huawei markası da dikkat çeken diğer unsurlar arasında.

Delikli ekrana ile geliyor

Akıllı telefonun 17 Aralık lansmanı için hazırlanan poster, ekranında ön kamerayı barındıran küçük bir delik olacağını doğrulamıştı. Huawei Nova 4'ün üst versiyonu 48 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksellik üçlü kamera sistemine sahip olacak. Standart varyantta ise 20 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksellik sensörlerin yer alması bekleniyor.

Üçlü kamera modülünün ana sensöründeki farklık haricinde telefonun her iki versiyonu da aynı özelliklere sahip olacak. Nova 4'ün 6.4 inç FHD+ ekran, Kirin 980 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 25 megapiksel yapay zeka (AI) özellikli ön kamera, 3.750 mAh pil ve 4G VoLTE gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. Ayrıca beyaz, siyah, mavi ve kırmızı degrade renk seçenekleri olacak.

https://www.weibo.com/1839167003/H72bYxldo