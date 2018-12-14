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İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 17 Aralık tarihinde resmen tanıtacağı Nova 4'ün Bal Kırmızısı varyantını gösteren bir resim yayınladı. Akıllı telefon üç arka kamera ve Kirin 980 ile gelecek.
5 ay
8,5b
2
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, yakında tanıtılacak olan Nova 4'ün Honey Red (Bal Kırmızısı) varyantını gösteren yeni bir görüntü paylaştı. Karşımızda kırmızı ve mor karışımı degrade renk kaplamasına sahip son derece şık bir model duruyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak"
Yayınlanan görselden de anlaşılabileceği gibi, Huawei Nova 4 dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelecek. Kamera sensörlerinin hemen altına ise LED flaş yer alıyıor. Ayrıca arka paneldeki parmak izi sensörü, “48MP AI Camera” yazısı ve Huawei markası da dikkat çeken diğer unsurlar arasında.

Delikli ekrana ile geliyor

Akıllı telefonun 17 Aralık lansmanı için hazırlanan poster, ekranında ön kamerayı barındıran küçük bir delik olacağını doğrulamıştı. Huawei Nova 4'ün üst versiyonu 48 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksellik üçlü kamera sistemine sahip olacak. Standart varyantta ise 20 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksellik sensörlerin yer alması bekleniyor.
Üçlü kamera modülünün ana sensöründeki farklık haricinde telefonun her iki versiyonu da aynı özelliklere sahip olacak. Nova 4'ün 6.4 inç FHD+ ekran, Kirin 980 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 25 megapiksel yapay zeka (AI) özellikli ön kamera, 3.750 mAh pil ve 4G VoLTE gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. Ayrıca beyaz, siyah, mavi ve kırmızı degrade renk seçenekleri olacak.

https://www.weibo.com/1839167003/H72bYxldo Yorum Yaz
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Lithaunans 5 ay
48 mp filan iyi güzel hoşta ois koymuyorlar orta segment olduğunu belli etmek için bu gerizekalılık da yeni çıktı özelliklerle kandır sonra bu üst segment değil deyip en can alıcı noktadan kes[>:] bu konuda bir tek asus iyi zenfone3/4/5 baz modeli orta segment cihazına ois koyuyor diğerleri hepsi aynı.
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Sharparrow 5 ay
Kırmızı bal mı varmış???
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mcebi001 5 ay
Bu büyük ekran furyası başladığında inşallah cihazların boyları kısalır cebe daha rahat girer ve adı gibi cep telefonu olur demiştim ama görüyoruzki kazulet gibi uzatmaya devam ediyorlar millette cebe sığdıramayınca telsiz gibi elinde taşıyor..
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alfabrava 5 ay
Mate 20 pronun video çekimini gördükten sonra zor iyi güzel kamera yapmışsın ama video berbat
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