Samsung Galaxy Tab S2 incelik rekoru kırabilir





Samsung'un Super AMOLED ekranlı en büyük tablet modelleri olma özelliğine sahip Galaxy Tab S serisi, bu yıl itibariyle de piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. Galaxy Tab S2 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni modeller incelik rekoru kırabilir.

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre 8 inç ve 9.7 inç olarak geliştirilen tabletlerin kalınlığı 5.4mm olacak. Hali hazırda ilk iki sırada olan 6mm ile Dell Venue 8 7000 ve 6.1mm ile iPad Air 2 modelleri de Galaxy Tab S2 serisinin gölgesinde kalacak.

Seri ile ilgili diğer bir bilgi ise ekran çözünürlüğünün 2048x1536 olarak belirlenmesi. 4:3 görüntü oranı ile seri iPad mini Retina ve iPad Air 2 modellerinin doğrudan rakibi haline gelecek.

Metal bir kasa ile bu inceliğe erişecek olan tablet modelleri ayrıca performans konusunda da iddialı. Exynos 7420 yongasetine yer verecek olan modeller Android 5.0 işletim sistemi ve 64-bit seviyesinde yeniden tasarlanan TouchWIZ arayüzü ile oldukça akıcı bir deneyim sunacak.

Yazılım tarafındaki iyileştirmelerin kullanım süresini olumlu olarak etkileyeceği düşünülürken, 8 inçlik modelde 3580mAh gücünde, 9.7 inçlik modelde ise 5870mAh gücünde bir batarya yer alacak. Modellerde ayrıca LTE Cat. 6 modem, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera da mevcut olacak. Modellerin ne zaman tanıtılacağı kesin olarak bilinmezken, yaz aylarına doğru olabileceği tahmin ediliyor.





http://www.phonearena.com/news/Galaxy-Tab-S2-810-specs-leak-pegs-them-as-the-thinnest-tablets-with-5.4mm-metal-frame_id66192