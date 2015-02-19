Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab S2 incelik rekoru kırabilir

4 yıl
3,1b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy Tab S2 incelik rekoru kırabilir

Samsung'un Super AMOLED ekranlı en büyük tablet modelleri olma özelliğine sahip Galaxy Tab S serisi, bu yıl itibariyle de piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. Galaxy Tab S2 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni modeller incelik rekoru kırabilir.
Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre 8 inç ve 9.7 inç olarak geliştirilen tabletlerin kalınlığı 5.4mm olacak. Hali hazırda ilk iki sırada olan 6mm ile Dell Venue 8 7000 ve 6.1mm ile iPad Air 2 modelleri de Galaxy Tab S2 serisinin gölgesinde kalacak.
Seri ile ilgili diğer bir bilgi ise ekran çözünürlüğünün 2048x1536 olarak belirlenmesi. 4:3 görüntü oranı ile seri iPad mini Retina ve iPad Air 2 modellerinin doğrudan rakibi haline gelecek.
Metal bir kasa ile bu inceliğe erişecek olan tablet modelleri ayrıca performans konusunda da iddialı. Exynos 7420 yongasetine yer verecek olan modeller Android 5.0 işletim sistemi ve 64-bit seviyesinde yeniden tasarlanan TouchWIZ arayüzü ile oldukça akıcı bir deneyim sunacak.
Yazılım tarafındaki iyileştirmelerin kullanım süresini olumlu olarak etkileyeceği düşünülürken, 8 inçlik modelde 3580mAh gücünde, 9.7 inçlik modelde ise 5870mAh gücünde bir batarya yer alacak. Modellerde ayrıca LTE Cat. 6 modem, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera da mevcut olacak. Modellerin ne zaman tanıtılacağı kesin olarak bilinmezken, yaz aylarına doğru olabileceği tahmin ediliyor.


http://www.phonearena.com/news/Galaxy-Tab-S2-810-specs-leak-pegs-them-as-the-thinnest-tablets-with-5.4mm-metal-frame_id66192 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Samsung'a bir şeyler olmaya başlıyor, neden bilmiyorum ama tekrar azda olsa sevmeye başladım keratayı

Ayrıca incelik istemiyor kimse, bende çok taraftarı değilim ancak işlemciden dolayı fazla batarya gerekmediğini düşünüyor Smasung, S6'da da aynu şey olacak galiba, onu da ince yapıp az batarya koyacaklar; işte böyle olmasını pek sevmiyorum ama bir bildikleri vardır herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PuLaTMeTiN 4 yıl
12mm kalınlığında 6000MAh bataryalı akıllı telefon istiyoruz.
Düşük enerji tüketimli yüksek bataryalı. pazartesi sabahı şajtan söktünmüçarşamda akşamı takmalısın şarja en erken. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lümpen 4 yıl
Samsung'un son model tabletleri süper olmuş ben de almak istiyorum bir tane böyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 4 yıl
Pil saka mi?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl

hala 10 mm kalınlığında telefonlar üretiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Bıktık şu incelik sevdasından. 2 mm daha kalın olsa adam gibi batarya performansı verse herkesin tercihi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Poh da çıkabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arka Destroyer 4 yıl
Android tabletlere ısınamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDivision 4 yıl
Çokda abartmasınlar inceliği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Hıyar da çıkabilir bilemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
5.1mm'lik telefon varsa 4mm'lik tablette mümkündür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackslament 4 yıl
Zaten akıllı cihazların kanayan yarası olan bataryayı incelttikçe kısıyorlar. Batarya koymayın 3mm olsun harici bataryaya bağlayalım istersenizv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yusac 4 yıl
Keşke kalın olsada ısıyı daha az hissetsek daha güçlü batarya ya sahip olsa.
İnce olunca bize bir şey kazandırmıyorki daha çok zararı oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freudunpiposu 4 yıl Yusac
Isı konusunda İnce daha iyi kolay soğuyor ama alüminyum olması lazım arka kapağın.
Batarya konusunda haklısın.
---
Şu harika işlemci varken gidip önü kapalı İPAD almak zorunda kalıyor olmak kötü İşlemci multiwindowinge uygun değil diye tıkılı kalıyor Apple anccak sadece işlemci içinde alınmaz Samsung en azından tablette. Umarım desteği sağlar bu konuda en iyi Surface'de işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3056 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung ve samsung galaxy tab s2
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda 4 yıl Mükemmel akıllı saat nasıl olmalı? özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim