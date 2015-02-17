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Samsung Galaxy Tab S2 metal ve ince bir kasa ile gelebilir

4 yıl
2,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab S2 metal ve ince bir kasa ile gelebilir

Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü Super AMOLED ekranlı tablet serisi Galaxy Tab S, bazı ısınma sorunları haricinde ekran ve ince profil açısından oldukça beğenilmişti. Bu yıl da firmanın seriyi devam ettirmek istediği gündemde. 

Galaxy Tab S2 olarak lanse edilmesi beklenen seri bu kez iPad serisinin karşısında yer alacak. Önceki neslin 8.4 ve 10.5 inçlik ekran boyutlarına karşın yeni nesilde 8 inç ve 9.7 inçlik iki farklı boyut bizi bekliyor. Ayrıca görüntü oranı da 4:3 olarak belirlenmiş. 

Bu iki kategori haricinde Samsung'un rekabet etmek istediği diğer bir alan da incelik olacak. Hali hazırda 6mm ile Dell Venue 8 7000 ve 6.1mm ile Apple iPad Air 2 modelleri incelik yarışında önde gidiyor. Samsung önceki seride 6.6mm olan kasa profilini 6.1 veya 6mm seviyesine kadar çekmek niyetinde. Böylece firmanın da en ince tablet modeli Galaxy Tab S2 serisi olacak. 

Samsung'un ayrıca kasada metal alaşım kullanarak tablet modellerini biraz daha ön plana çıkarmak istediği konuşuluyor. Bunun haricinde Super AMOLED ekran, 2560x1600 piksel çözünürlük gibi değerlerin aynı kalacağı tahmin edilirken, yongaseti tarafında da Exynos 7420'nin tercih edileceği düşünülüyor. Yeni Tab S2 serisinin MWC 2015 fuarında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Galaxy-Tab-S2-to-be-an-aggressive-rival-to-the-Apple-iPad-Air-2-thinner-and-with-a-metal-frame_id66066 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Rakip olması açısından güzel olur, diğer modeller zaten inceydi bence, fazla inceliğe gerekte yok diye düşünüyorum yine de
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Master_Evil 4 yıl
çok ince yapmışlar, bükülmez umarım
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bestofMd 4 yıl
Bi bunun bide zenfone 2 'nin inceliğe bak
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Elefue 4 yıl
İpad ile daha rakip bir profil çizen Tab S serisine de Büyük İpad gibi Note Pro ve Tab Pro gibi TAB S serisine de büyük ekranlı Tab S Pro gelebilir.
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darkdiva 4 yıl
Beklediğim haber
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