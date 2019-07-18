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Samsung Galaxy Tab S6’dan yeni detaylar

7 Ağustos tarihinde Note 10 ile tanıtılması beklenen Galaxy Tab S6’nın basın görselleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Yeni tablet hakkında detaylar haberimizde.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Tab S6’dan yeni detaylar
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Samsung’un Galaxy Tab S6 üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Hatta cihazın canlı görüntüleri geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Bugün ise basın görselleriyle Galaxy Tab S6’nın tasarımı her açıdan görülebildi. Ayrıca batarya konusunda da yeni bilgiler var.

Çift kamera ve S pen haznesi

Galaxy Tab S6’nın tasarımı Galaxy Tab S5e’ye bir hayli benzer. Fark edilen en büyük değişim çift arka kamera ve bu kameranın hemen altında S pen için ayrılan manyetik alan oluyor. Bu alanda S pen kalemini kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca alt taraftaki AKG logosu da ses konusundaki çalışmalara ipucu veriyor. Elimizdeki görsellere göre cihazın mavi, gri ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Önceki sızıntılarda cihazın teknik özellikleri, 10.5 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel ekran, 8 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama, Snapdragon 855 yonga seti, şeklinde sıralanıyordu. Ek olarak ana kameraya 3D ToF sensörünün eşlik edeceğine dair bazı duyumlar da var.

6840 mAh batarya

Bugün ortaya çıkan bir diğer sızıntı ise Galaxy Tab S6’nın şarj yeteneklerine yönelik. Tayvan kaynaklı sertifikada öğrenilen bilgilere göre yeni tablet 6840 mAh boyutunda batarya ile geliyor. Bu bataryaya 15 W hızlı şarj yeteneği eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "ASUS ROG Strix Gaming GTX 1650 Testte!"

7 Ağustos’taki etkinliğin yıldızı hiç şüphesiz Samsung Galaxy Note 10 olacak. Ancak onlarla birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Tab S6 da güçlü ve güncel bir Android tablet arayanların radarında. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.


https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s6_will_feature_a_6840_mah_battery_and_15w_fast_charging_-news-38204.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozancn 43 dk.
Şu tabletlerde arka kamera çok gereksiz geliyor bana.
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foreveriphone 52 dk.
İpad in tam karşılığı olmuş bu.Ama 5000tl den aşağı olmaz fiyatı.
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intel7mix 2 sa.
Güncelleme konusunda samsung tabletlere güzel davranmıyor.
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yorumculuklar 4 dk. intel7mix
Galaxy Tab A modellerine güncelleme desteği baya iyi, bir de Android'de sürümün artık hiç önemi kalmadı, güncel olmayan bir işletim sistemi çok rahat uzun yıllar götürüyor.
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