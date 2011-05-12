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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab sadece WiFi destekli 10.1-inç modeli 8 Haziran'da çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un resmi tanıtımını Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği Galaxy Tab 10.1-inç modelinin 3G desteği olmayan yani internet erişimini standart olarak sadece WiFi üzerinden sağlayan versiyonu 8 Haziran'da kullanıma sunulacak. Google tarafından I/O Konferansı'na katılan tüm geliştiricilere ücretsiz olarak dağıtılan tablet bilgisayar, Android 3.0 işletim sistemiyle geliyor ve Nvidia'nın ARM Cortex-A9 mimarisi üzerine inşa ettiği 1GHz hızındaki çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor.

Google'ın Android işletim sisteminin yeni versiyonlarıyla birlikte donanım platformundaki grafik işlem birimini daha fazla kullanarak görsel deneyimi zenginleştirme stratejisi, tabletlerdeki GPU'ların gelecekte daha fazla önem kazanmasına neden olacak. Samsung'un WiFi destekli Galaxy Tab 10.1-inç modeli, Tegra 2'ye entegre düşük güç tüketimli GeForce ULV grafik birimi ile geliyor ve bu sayede hem 3D grafikler hem de yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma desteği sunuyor.

Üzerinde 1GB RAM bulunan Galaxy Tab 10.1-inç WiFi, 8.6mm olan kasa kalınlığı ile aynı zamanda ince ve şık bir görünüme sahip. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile donatılan tablat bilgisayarda 3 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü görüşmeler için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da yer veirliyor. Diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.1, dijital pusula, akselometre, çift çevresel ses destekli hoparlör ve 6860 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

Standart olarak Android 3.0 işletim sistemiyle gelen ancak çıktıktan kısa bir süre sonra Android 3.1 güncellemesi alması beklenen tabletin fiyatı ise 399$ olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
samsung androit 10.1 telefon olarak kullanma özelliği yokmu
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bora_yazgan 7 yıl
Arkadaşlar nereye yazmam gerektiğini bilemedim. Buraya yazayımda eğer başka bir yere yazmam gerekirse oraya alalım. Yukarıda resmini yüklediğim tabletin modelini bilen var mı? Ya da nasıl bulabilirim ?

imageshack.us/...
imageshack.us/...
imageshack.us/...
Makina açılıyor ve resimdeki ekranda saatlerce kalıyor. Ne yapmam gerekiyor bilen varsa yardım edebilir mi?
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khaos 8 yıl
3g li modelin ne zaman çıkacağına dir bir tarih varmı?
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chinaski 8 yıl
bu tur tablet pc'lere exe dosyalari yuklenebiliyor mu?
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Faux Carnival 8 yıl
$499 olacaktı hani, $339 olursa peynir ekmek gibi satar. Keşke olsa... Engadget'ın Touchwiz'siz stock Android 3.0 ile gelen Limited Edition incelemesi mükemmel olduğunu söylüyordu. Adamlar yazacak kelime bulamamışlar.
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Eddie The Head 8 yıl

chinaski

bu tur tablet pc'lere exe dosyalari yuklenebiliyor mu?

Android ler exe desteklemez.
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khaos 8 yıl
Galaxy Tab 10.1 de usb veya hdmi çıkışı varmı? google konferansında dağıtılanlarda hiçbiri bulunmuyordu?
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riva69 8 yıl
güzel bir cihaz ama dediğiniz gibi hdmi ve benzeri direkt bağlantı çıkışları olacakmı.
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