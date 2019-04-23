Samsung Galaxy View 2 görselleri karşınızda

İlk modeli biraz başarısız olsa da Samsung dev ekranlı Galaxy View serisini devam ettirmekte kararlı görünüyor. İlk bilgileri bir süre önce internete sızan Galaxy View 2 tablet modelinin görselleri de yavaş yavaş detaylanmaya başladı.

Galaxy View 2 özellikleri

Galaxy View 2 daha çok ikisi-bir-arada tablet modellerinden hatırladığımız bir yapıya sahip. Kapak da olabilen stant gövdeye entegre. Standın ortasında bir boşluk var ve muhtemelen taşınabilirlik adına geliştirilmiş.

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Galaxy View serisi günlük kullanım tabletlerden ziyade içerik tüketimi için örneğin mutfakta veya ofiste kullanım amaçlayan bir tablet. Bu nedenle de entegre bir stant barındırıyor. Diğer türlü bu tür bir stant günlük kullanımda sıkıntı oluşturacaktır. Stant sayesinde tablet farklı pozisyonlarda kullanılabiliyor.

17.5 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy View 2 modeline 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşan Exynos 7885 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 64GB depolama ile ilk modelde olduğu gibi orta seviyeye yönelik bir ürün söz konusu.

Detaylı görselleri de sızdığı için Galaxy View 2 tanıtımının yakın olduğu tahmin ediliyor. Bir değişiklik olmaz ise tablet bir süre AT&T operatörüne özel olarak kalacak.