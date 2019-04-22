8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda

İlk katlanabilir akıllı telefonunda ekran sorunları yaşamaya başlayan Samsung, Çin lansmanını erteleme durumunda olsa da gelecek planları hazır. Galaxy Fold konsepti gelecekte 8 inç ve 13 inç boyutlara sahip olacak.

Daha büyük modeller

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon trendinde tek bir standart olmadığını görüyoruz. Hali hazırda dıştan içe ve içten dışa katlanan iki tür mevcut. Bununla birlikte gelecekte üçe katlanan telefonlar da göreceğiz.

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Samsung’un Kasım ayında patentini aldığı yeni katlanabilir telefon üçe katlanmasıyla dikkat çekiyor. Böylece yine 4 veya 5 inçlik bir akıllı telefon iken açıldığında çok daha büyük bir tablet yapısına bürünüyor.

Samsung katlanma şekli ile isimlendirme yapmış. G-type adındaki 8 inçlik versiyon bir kanadı içe doğru katlanacak şekilde tasarlanmış. S-type adındaki 13 inçlik versiyon ise S şeklinde katlanıyor. Böylece katlanabilir ekranlarda büyük boyut arayanlar için de alternatifler ortaya çıkmış oluyor.

Elbette bu modellerin geleceği mevcut Galaxy Fold modelinin durumuna bağlı. Katlanabilir olması açısından ekranda kullanılan polimer katman çok daha ince bir yapıya imkân tanıyor bununla birlikte bu katmanda kırılma sorunları baş gösterdi. Bu katman ile entegre olan polimid ekran koruyucunun sökülmesi ciddi zararlara sebep oluyor. Samsung’un satış esnasında bunu özellikle tüketicilere açıklaması gerekiyor zira kaldırıldığı anda artık yapacak bir şey kalmıyor.