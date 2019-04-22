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8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda

Galaxy Fold konsepti gelecek dönemde 8 inç ve 13 inç boyutlarına ulaşacak. Yeni telefonlar ikiye değil üçe katlanarak yine 4 veya 5 inç boyutlarında kalmayı başaracak.
3 hf.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda

İlk katlanabilir akıllı telefonunda ekran sorunları yaşamaya başlayan Samsung, Çin lansmanını erteleme durumunda olsa da gelecek planları hazır. Galaxy Fold konsepti gelecekte 8 inç ve 13 inç boyutlara sahip olacak.

Daha büyük modeller

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon trendinde tek bir standart olmadığını görüyoruz. Hali hazırda dıştan içe ve içten dışa katlanan iki tür mevcut. Bununla birlikte gelecekte üçe katlanan telefonlar da göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası"

Samsung’un Kasım ayında patentini aldığı yeni katlanabilir telefon üçe katlanmasıyla dikkat çekiyor. Böylece yine 4 veya 5 inçlik bir akıllı telefon iken açıldığında çok daha büyük bir tablet yapısına bürünüyor.

Samsung katlanma şekli ile isimlendirme yapmış. G-type adındaki 8 inçlik versiyon bir kanadı içe doğru katlanacak şekilde tasarlanmış. S-type adındaki 13 inçlik versiyon ise S şeklinde katlanıyor. Böylece katlanabilir ekranlarda büyük boyut arayanlar için de alternatifler ortaya çıkmış oluyor.

Elbette bu modellerin geleceği mevcut Galaxy Fold modelinin durumuna bağlı. Katlanabilir olması açısından ekranda kullanılan polimer katman çok daha ince bir yapıya imkân tanıyor bununla birlikte bu katmanda kırılma sorunları baş gösterdi. Bu katman ile entegre olan polimid ekran koruyucunun sökülmesi ciddi zararlara sebep oluyor. Samsung’un satış esnasında bunu özellikle tüketicilere açıklaması gerekiyor zira kaldırıldığı anda artık yapacak bir şey kalmıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-foldable-tablets-release_id115478 Yorum Yaz
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mczaga 3 hf.
Şemsiye gibi açılanını da yaparlar yakında.
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matador_mirkhan 3 hf.
Hele bi düzgünce 2’ye katlananını yapında diğerlerine sonra bakılır bi hal çare...
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sniper23 3 hf.
13 inç olanı özellikle iş için çok iyi olur.
2 sene içinde katlanabilir ekranların fiyatlarının düşeceği söyleniyordu. Bakalım ne olacak.
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esmerbuyucu 3 hf.
Gazete gibi katlar katlar dururlar 😂
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fuckulteli 3 hf.
Üç parçalı katlanan telefonlar (fiziki yapıları bir kenara) daha kullanışlı olabilir. Nedeni, açıldığında da katlanmış haliyle de aynı görüntü oranını sunması.
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sis651 3 hf.
Yahu önce ilk ürünü bir düzgün pazarlamayı becerin, sonra sızdırırsınız gelecek planlarınızı. Komik oluyor...
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grafman09 3 hf.
Ben origami öğrenmeyi tavsiye ediyorum, ucuz ve zihin açıcı :)
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yagmursuz 3 hf.
Katlanma sayısı ile fiyatının doğru orantılı olduğundan şüphem yok...
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