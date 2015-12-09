Samsung Galaxy View'in kontrolü telefonunuzda





Samsung'un bir süre önce 18.4 inçlik ekran boyutuna sahip Galaxy View adında yeni bir tablet modelinin satışına başlamıştı. Geniş ekranıyla video ve oyun konusunda öne çıkmaya çalışan tablet için önemli bir sorun vardı o da oyunlarda kontrolün sağlanmasıydı.





Kullanıcıların geniş ekranı kavrayarak parmaklarını kontrollerin üzerine getirmesi oldukça zor ve Samsung bu sorunu çözmek üzere akıllı telefonları için S Console Gamepad adında bir kontrolcü uygulaması indirmeye sundu. Tabletinize Bluetooth üzerinden bağladığınız telefonunuz bu sayede bir kontrolcüye dönüşecek. Kontrolcü oyunun türüne göre farklı tuş dizilimlerine imkan tanıyor ve kullanıcılar özelleştirme imkanına da sahip.





Samsung yeni tableti ve kontrolcüsü için 100 civarında oyunu optimize ettiğini belirtiyor. Oyunların kontrolcü ile daha akıcı oynanacağı ifade ediliyor ancak fiziksel temas olmadığı için sürekli ekrana bakarak tuşlara basmak gerekecek. Bu da işleri biraz zorlaştırabilir.



