Samsung Galaxy Watch Active 2'nin detayları netleşiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Watch Active 2 adlı cihazın basın görselleri kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise teknik özellikleri hakkında bazı yeni bilgiler var.

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Galaxy Watch Active 2'nin 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta piyasaya sürüleceği söyleniyor. 1.2 inç ve 1.4 inç ekrana sahip olacak bu modeller 360 x 260 piksel çözünürlük sunacak. Aynı zamanda dokunmatik çerçeve ile gelecekleri bildiriliyor.

Önümüzdeki ay tanıtılacak

Her iki modelin de Samsung Exynos 9110 işlemciden güç alacağını belirtelim. Sırasıyla 768 MB ve 1.5 GB RAM ile donatılacak akıllı saatlerin 4 GB depolama alanı olacak. Ayrıca düşme algılama ve EKG özelliğine de sahip olmaları bekleniyor.

Yeni Galaxy Watch Active 2, Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyecek. Siyah, Gümüş ve Altın gibi renk seçeneklerinin olacağı söyleniyor. Akıllı saat Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği basın etkinliğinde Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılacak.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-watch-active-2-has-touch-bezel-bluetooth-5-0/