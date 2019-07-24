Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Watch Active 2'nin detayları netleşiyor

Samsung önümüzdeki ay Galaxy Note 10 ile birlikte yeni bir akıllı saat de tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Watch Active 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
4 sa.
579
10
2
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Watch Active 2 adlı cihazın basın görselleri kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise teknik özellikleri hakkında bazı yeni bilgiler var.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi"
Galaxy Watch Active 2'nin 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta piyasaya sürüleceği söyleniyor. 1.2 inç ve 1.4 inç ekrana sahip olacak bu modeller 360 x 260 piksel çözünürlük sunacak. Aynı zamanda dokunmatik çerçeve ile gelecekleri bildiriliyor.
Samsung Galaxy Watch Active 2'nin detayları netleşiyor

Önümüzdeki ay tanıtılacak

Her iki modelin de Samsung Exynos 9110 işlemciden güç alacağını belirtelim. Sırasıyla 768 MB ve 1.5 GB RAM ile donatılacak akıllı saatlerin 4 GB depolama alanı olacak. Ayrıca düşme algılama ve EKG özelliğine de sahip olmaları bekleniyor.
Yeni Galaxy Watch Active 2, Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyecek. Siyah, Gümüş ve Altın gibi renk seçeneklerinin olacağı söyleniyor. Akıllı saat Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği basın etkinliğinde Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılacak.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-watch-active-2-has-touch-bezel-bluetooth-5-0/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LGatakan 1 sa.
Nabız sensörü çok önemli. Devrimsel bir şey olmalı. Akıllı saatin en önemli parçası nabız sensörü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssj 1 sa.
Ekg özelliği ve fiyatı uygun olursa alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 34 dk. Wolfenstein: Youngblood'ın PC sürümü, planlanan tarihten bir gün önce piyasada 1 sa. Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geçti 2 sa. PlayStation Store'da büyük 'Yaz İndirimleri' başladı 3 sa. EA Access resmen PS4'e geldi: İşte fiyatı 3 sa. Corsair kılıçları çekti! "Corsair MP600 NVMe SSD incelemesi" 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Watch Active 2'nin detayları netleşiyor Sonraki Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi 5 sa. PUBG Mobile güncellemesi ile pek çok yenilik geldi 5 sa. 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi açığa çıktı 6 sa. Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden fazla 6 sa. Omurgalıların evriminde önemli bir nokta: Sudan karaya çıkış 7 sa. TSMC, 3nm EUV çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor 7 sa. Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar 8 sa. Huawei Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi 8 sa. Doğada çözünebilir parçalardan üretilen LEGO Treehouse 9 sa. Galaxy Note 10 detaylanıyor 10 sa. Sevilen Sıra Tabanlı JRPG Langrisser Mobile Türkçe Olarak Türkiye'de 10 sa. LG'nin 2019 model akıllı TV'lerine HomeKit ve AirPlay 2 desteği geliyor 11 sa. Lockheed Martin: "2020'den itibaren Türkiye'de F-35 parçası üretilmeyecek" 11 sa. 2019 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. Chrome'un iOS versiyonuna kredi kartı tarama özelliği geliyor 12 sa. Apple, App Store aramalarında kendi uygulamalarını üst sıraya çıkarmakla suçlanıyor 13 sa. Tencent, retro oyun akışı hizmeti Antstream'e yatırım yaptı 13 sa. Apple yeni bir güncelleme ile eski iOS cihazlardaki GPS sorununu düzeltti 14 sa. Facebook'un kripto parası Libra henüz piyasaya çıkmadan, dolandırıcılığı başladı 1 gün Yeni konsollara güç verecek AMD Flute yongası sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
★ Grand Theft Auto V (PS4 ANA KONU) - Casino Açıldı ! ★
DH Forum
2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve y...
DonanımHaber
RAM alacaklara kötü haber
DonanımHaber
Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde
DonanımHaber
11 Yaşındaki Kızımın Sizlerden Bir Ricası Var :)
DH Forum
Resident Evil 6'nın Switch Versionundan 5 Dakikalık Oynanış Vi...
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Role Queue Sistemi Test Sunucularında Denemeye Aç...
Bölüm Sonu Canavarı
Marvel's Spider-Man En Çok Satan Süper Kahraman Oyunu Olmayı B...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim