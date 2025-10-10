Wear OS akıllı saatlerde WhatsApp sorunu çözüldü

İlginç olarak, kullanıcılar zaten uygulamanın en son sürümünü kullanıyordu ve yeni bir sürüm mevcut olmadığı için uygulamayı güncelleyemiyorlardı. Uygulama kısmen kullanılabiliyordu; mesajlara saatteki bildirimler aracılığıyla yanıt verilebiliyordu ancak akıllı saatte sohbetlere erişilemiyordu.
Yeni güncellemeyle sorun giderildi
Bazı kullanıcılar soruna geçici çözümler buldu. Bazıları uygulamayı cihazlarından kaldırıp tekrar yükleyerek çözdü. Bazıları ise Play Store'daki WhatsApp beta programına katılarak beta sürümünü indirdi ve sorunsuz kullanmaya devam etti. Şikayetler ortaya çıktıkça, WhatsApp Wear OS için hızla yeni bir sürüm yayınladı; Play Store'dan en son sürüme güncelleme yapmak sorunu çözdü.
Güncellemenin dağıtımı kademeli olabilir ve diğer kullanıcılardan biraz daha uzun süre beklemeniz gerekebilir. Güncellemeleri doğrudan Play Store'dan kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı yeniden yüklemek de sorunu çözecektir, çünkü en son sürüm inecektir.
