Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wear OS akıllı saatlerde WhatsApp sorunu çözüldü

    Wear OS akıllı saatler için WhatsApp'ta önemli bir hata düzeltildi. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında güncelleme bildirimiyle karşılaşmış ve uygulamayı kullanamadıklarını dile getirmişti.

    whatsapp wear os akıllı saatler için güncelleme çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch kullanıcıları dahil olmak üzereWear OS akıllı saat sahipleri, WhatsApp’ın görünürde hiçbir sebep yokken çalışmadığını fark etti. Kullanıcılar, uygulamayı başlattıklarında akıllı saatlerinde yüklü olan WhatsApp sürümünün eski olduğunu belirten bir hata mesajıyla karşılaştı ve Google Play Store'dan en son sürüme güncellemeleri gerektiğini belirten bir bildirim aldılar.

    İlginç olarak, kullanıcılar zaten uygulamanın en son sürümünü kullanıyordu ve yeni bir sürüm mevcut olmadığı için uygulamayı güncelleyemiyorlardı. Uygulama kısmen kullanılabiliyordu; mesajlara saatteki bildirimler aracılığıyla yanıt verilebiliyordu ancak akıllı saatte sohbetlere erişilemiyordu.

    Yeni güncellemeyle sorun giderildi

    Bazı kullanıcılar soruna geçici çözümler buldu. Bazıları uygulamayı cihazlarından kaldırıp tekrar yükleyerek çözdü. Bazıları ise Play Store'daki WhatsApp beta programına katılarak beta sürümünü indirdi ve sorunsuz kullanmaya devam etti. Şikayetler ortaya çıktıkça, WhatsApp Wear OS için hızla yeni bir sürüm yayınladı; Play Store'dan en son sürüme güncelleme yapmak sorunu çözdü.

    Güncellemenin dağıtımı kademeli olabilir ve diğer kullanıcılardan biraz daha uzun süre beklemeniz gerekebilir. Güncellemeleri doğrudan Play Store'dan kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı yeniden yüklemek de sorunu çözecektir, çünkü en son sürüm inecektir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cth motor nedir tus telegram grupları turknet gigafiber haritası reboot and select proper boot device bes mi altın mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite Al15-31p-c22x
    Acer Aspire Lite Al15-31p-c22x
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum