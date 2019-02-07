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Samsung Galaxy Watch Active (Galaxy Sport) özellikleri detaylanıyor

Samsung’un daha iyi özelliklerle donattığı fitness ağırlıklı akıllı saati Galaxy Watch Active detaylanıyor. Daha verimli işlemci ile hızlı şarj yeni özelliklerden bazıları.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un bir süre önce Galaxy Sport adıyla sızdırılan ancak Galaxy Watch Active adını alacağını anlaşılan yeni akıllı saati ile ilgili sızıntılar derinleşiyor. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri detaylanmış durumda.

Galaxy Watch Active özellikleri ve fiyatı

Daha spor bir görüntüye sahip olan Galaxy Watch Active ayrıca maliyet konusunda da biraz kısıntıya gidiyor. Samsung saatlerinde alışık olduğumuz dönebilen çerçeve kaldırılıyor. Kontrol dokunmatik ekrandan ve daha yassı iki tuş üzerinden yapılıyor.

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1.3 inçlik bir ekrana sahip akıllı saatin 360x360 piksel çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte Super AMOLED ekrana yer verilmeyebilir. Yonga seti tarafında ise 10nm sürecinde tasarlanan çift Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9110 yer alıyor.

 

Samsung Galaxy Watch Active (Galaxy Sport) özellikleri detaylanıyor
Tam Boyutta Gör

Daha verimli yonga seti nedeniyle saatin bataryası biraz küçülmüş ve 230mAh seviyesine gerilemiş. Nabız ölçer biraz daha gelişmiş bir sensör barındırırken tüm POS cihazlarında kullanılabilen MST (Magnetic Secure Transmission) teknolojisi kaldırılmış. Yerine NFC tabanlı bir ödeme teknolojisi konulmuş. Böylece hitap ettiği ödeme noktası sayısı kısıtlı kalmış.

Bunun haricinde daha iyi olarak bir hoparlör, LTE versiyonu, hızlı şarj, ağırlık sensörü, Bixby desteği, daha verimli GPS yongası, Tizen 4.0 şeklinde özellikleri sayabiliriz. 20 Şubat’ta tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Watch Active modelinin 300$ altında piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Watch-Active-leaked-specs_id113480 Yorum Yaz
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