Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı

Teknoloji devi Samsung'un en yeni akıllı saat modeli olan Galaxy Watch, yeni bir güncelleme aldı. Müzik çalma ve pil durumunu iyileştiren güncellemenin detayları haberimizde.
7 ay
2,9b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Note 9 ile birlikte gelen Samsung'un en yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Peki bu güncelleme neler getiriyor?

Galaxy Watch daha kararlı bir hale getirildi

Samsung'da yapılan açıklamalarda yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Watch akıllı saat modellerinde pil ve müzik dinleme özlliklerinin geliştirildiği ve daha kararlı bir hale getirildiği belirtildi. Ek olarak genel kullanıcı deneyiminin de iyileştirildiği güncelleme paketi hakkında detaylı bir bilgi sunulmuyor.
Güncelleme 28 MB. boyutunda ve bunu akıllı saatinizle eşleştireceğiniz Galaxy Wear uygulaması ile yükleyebilirsiniz. Yeni sürümü kurduktan sonra, Galaxy Watch'unuz R800XXU1BRJ4 (42mm cihaz için) veya R810XXU1BRJ4 (46mm modeli için) yazılım versiyonunda olacaktır. Güncelleme şu an için ABD'de dağıtıldı ve kısa bir süre içinde diğer ülkelerde de dağıtılması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2018/10/16/second-galaxy-watch-update-music-battery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pedimento 7 ay
4,5 gün gidiyor benim, yazılım bana da gelmedi henüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 7 ay
baktım bendede gözükmüyor yeni bir yazılım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
10dk da bir kalp ritim analizi açık adımsayar açık gps kapali 2.5 gun rahay gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 7 ay
Sudanlıların sokakta 10 liraya sattığı saatlere benziyor
kusura bakmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kheldar 7 ay
Güncellemeyi alan var mı aramızda?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozancn 7 ay
Valla ben pil omrunden cok memnunum. Hersey acik 3.5 gun gidiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor 7 ay Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde? 7 ay Google Haritalar artık e-şarj istasyonlarını da listeleyecek 7 ay Antibiyotik direncini dakikalar içinde tespit eden test 7 ay DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi 7 ay Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor 7 ay Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı 7 ay Qualcomm yeni 60GHz WiFi yonga ailesini tanıttı 7 ay Hızlı video düzenleme yazılımı Adobe Premiere Rush CC duyuruldu 7 ay Diablo 3 Nintendo Switch paketi duyuruldu 7 ay Meme kanseri riskini 1 saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 7 ay Corsair şimdiye kadarki en hızlı SSD serisini duyurdu 7 ay LG ve Lenovo katlanabilir tablet için çalışmalara başladı 7 ay Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 duyuruldu 7 ay CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı 7 ay DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor 7 ay BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın 7 ay Huawei Band 3 Pro duyuruldu 7 ay Apple Watch Series 4 çıkış tarihi belli oldu 7 ay Dell dünyanın ilk 49 inçlik çift QHD monitörünü duyurdu 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı Sonraki Netflix'in abone sayısı 137 milyona ulaştı 7 ay Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme 7 ay Dokuzuncu nesil Core işlemciler ile 128GB RAM dönemi başladı 7 ay Facebook'taki veri ihlali Avrupa'daki kullanıcıları da etkiledi 7 ay Çentikli Huawei Mate 20 RS Porsche Design duyuruldu 7 ay Uber, halka arz ile 120 milyar dolar değerine ulaşabilir 7 ay Ön yüklü Google uygulamaları politikası değişiyor, telefon fiyatları artabilir 7 ay Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video 7 ay Microsoft tarayıcıları 20 yıllık güvenlik protokolünü sona erdiriyor 7 ay Intel görsel bilişim hızlandırıcı kartlarını duyurdu 7 ay Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak 7 ay Turtle Beach amiral gemisi Elite Pro 2 + SuperAmp kulaklığını satışa sundu 7 ay Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi 7 ay 7.2 inç ekran ve 5.000 mAh pil: Huawei Mate 20 X ile tanışın 7 ay BMW, elektrikli otomobil pillerine geri dönüşüm programı ile hayat verecek 7 ay LiteOS işletim sistemine sahip Huawei Watch GT tanıtıldı 7 ay Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu 7 ay MIT, 1 milyar dolarlık yatırımla yapay zeka koleji açıyor 7 ay Rolls-Royce ve Intel otonom gemi üretmek için bir araya geldi 7 ay Google CEO'su, Çin'e özel sansürlü arama motoru hakkında nihayet konuştu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim