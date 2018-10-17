Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Note 9 ile birlikte gelen Samsung'un en yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Peki bu güncelleme neler getiriyor?

Galaxy Watch daha kararlı bir hale getirildi

Samsung'da yapılan açıklamalarda yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Watch akıllı saat modellerinde pil ve müzik dinleme özlliklerinin geliştirildiği ve daha kararlı bir hale getirildiği belirtildi. Ek olarak genel kullanıcı deneyiminin de iyileştirildiği güncelleme paketi hakkında detaylı bir bilgi sunulmuyor.

https://www.sammobile.com/2018/10/16/second-galaxy-watch-update-music-battery

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Güncellemeboyutunda ve bunu akıllı saatinizle eşleştireceğinizuygulaması ile yükleyebilirsiniz. Yeni sürümü kurduktan sonra, Galaxy Watch'unuz(42mm cihaz için) veya(46mm modeli için) yazılım versiyonunda olacaktır. Güncelleme şu an için'de dağıtıldı ve kısa bir süre içindede dağıtılması bekleniyor.