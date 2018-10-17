Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Note 9 ile birlikte gelen Samsung'un en yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Peki bu güncelleme neler getiriyor?
Galaxy Watch daha kararlı bir hale getirildi
Samsung'da yapılan açıklamalarda yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Watch akıllı saat modellerinde pil ve müzik dinleme özlliklerinin geliştirildiği ve daha kararlı bir hale getirildiği belirtildi. Ek olarak genel kullanıcı deneyiminin de iyileştirildiği güncelleme paketi hakkında detaylı bir bilgi sunulmuyor.Güncelleme 28 MB. boyutunda ve bunu akıllı saatinizle eşleştireceğiniz Galaxy Wear uygulaması ile yükleyebilirsiniz. Yeni sürümü kurduktan sonra, Galaxy Watch'unuz R800XXU1BRJ4 (42mm cihaz için) veya R810XXU1BRJ4 (46mm modeli için) yazılım versiyonunda olacaktır. Güncelleme şu an için ABD'de dağıtıldı ve kısa bir süre içinde diğer ülkelerde de dağıtılması bekleniyor.
https://www.sammobile.com/2018/10/16/second-galaxy-watch-update-music-battery Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kusura bakmayın