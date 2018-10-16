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7.2 inç ekran ve 5.000 mAh pil: Huawei Mate 20 X ile tanışın

Huawei bugün oyunculara yönelik devasa ekrana sahip yeni bir akıllı telefon tanıttı. Huawei Mate 20 X olarak lanse edilen telefon 5.000 mAh pil ve Kirin 980 yonga seti ile geliyor.
7 ay
20,7b
1
68
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei bugün Londra etkinliğinde Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte devasa ekranıyla öne çıkan Huawei Mate 20 X modelini de tanıttı. Akıllı telefon üstünde küçük bir çentik olan 7.2 inç büyüklüğünde OLED (3120 x 1440 piksel) ekrana sahip. Ayrıca kalem desteği de sunuyor. Huawei, akıllı telefonla birlikte M Pen adını taşıyan özel bir kalem de duyurdu.
Ayrıca Bkz. "LiteOS işletim sistemine sahip Huawei Watch GT tanıtıldı"
Cihaz ağır yük altındayken bile ısınmasını önleyecek buhar odası soğutma sistemi ve grafen film soğutma teknolojisi ile donatılmış durumda. Gücünü ise Çinli şirketin kendi geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden alıyor. Bununla birlikte 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunduğunu belirtelim. Huawei oyun yetenekleri ile öne çıkardığı telefon için ayrıca isteğe bağlı satın alınabilecek bir gamepad de tanıttı.

Devasa ekrana devasa pil

Akıllı telefonda 40 megapiksel ultra geniş açılı ana sensör, 20 megapiksel ultra geniş sensör ve 8 megapiksel 3x telefoto sensör içeren Leica imzalı üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca selfie çekimi ve görüntülü aramalar için kullanılabilecek 24 megapiksel ön kamerası var.
Çift hoparlör sistemine sahip telefon IP53 derecesi ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bununla birlikte Huawei SuperCharge (hızlı şarj) destekli 5.000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. Huawei Mate 20 X'nin fiyat etiketi de belli oldu. Akıllı telefon 899 euro fiyatla (yaklaşık 1.040 dolar) 26 Ekim'de satışa sunulacak.

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DODANLI 7 ay en beğenilen
Kalem ve gamepad i yanında hediye versin çok satar.
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Marquis-de-Sade` 7 ay KalemKolik
Beş para etmez? İşaret parmağını uzatıp sensöre değdirmek mi seni yoran, bu telefonu çöp yapan? Ki bu yapacağın eylem, telefon kullandığın sürenin %1'i bile değil saniyelik bir olay. Yok ben ekranın kilidini sürekli kapatıp açıyorum stres atıyorum diyorsan birşey diyemem tesbih falan al derim.
Beş para etmez? İşaret parmağını uzatıp sensöre değdirmek mi seni yoran, bu telefonu çöp yapan? Ki bu yapacağın eylem, telefon kullandığın sürenin %1'i bile de...
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ssbrutality 7 ay
üzerine çay kahve koyup tepsi niyetine de kullanabiliyorsak ne ala
1 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
reddistic 5 ay
Getirseler alacağım, kamerası iyi, işlemci son nesil, hafıza büyük. En önemlisi bana büyük ekran lazım. Note 8 den buna geçebikirim ama getirmiyorlarki memlekete.
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volkan_kolay 7 ay
Huawei yine yaptın yapacağını 40mp ana kamera koydun ama modulü kasaya sığdırabilmek için OIS özelliği koymadın ki Mate 20 ve Mate 20 Pro'da aynı şekilde, güzel yolda gidiyorsun Samsung ve Apple izinden gitmiyorsun ama 3 adım ileri bir adım geri giderek ilerliyorsun olmaz öyle..
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dreamblue35 7 ay
40 mp sensör ve oled ekran ile gelecek olması efsane doğuyor gibi geldi bana; siz gidin ayfona 15 bin verin bu telefona 1000 doları çok görün, söyleyecek sözüm yok daha!
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astralll 7 ay
Pahalı olsa da efsane telefon olmuş... Telefonlar bu hızla gelişmeye devam ederse bilgisayarlar lüzumsuz olacak hatta çoğu kişi için durum şuan bu...
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DH Misafiri 7 ay
Videonun başlığına kalem ile geliyor diye yazmışsınız ama videoda kalem göremedik...!
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ThePscho 7 ay
Çok güzel de artık bunlara el değmiyor ki arkadaş. Fiyatlar aldı başını gitti.
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montaj34 7 ay
Huawei türkiye bu modeli getirmeyecek sanirim.Daha onceki telefonum paralel ithalat mate 9du.Guncelleme kesinlikle almiyordu.surekli manuel guncellemek gerekiyordu umarim değişmiştir. Sirf bu yuzden ben almam mesela.
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ß@R!$ 7 ay montaj34
youtube.com/...
Getirmeyecekmiş sadece Mate 20 Pro gelecekmiş videoda belirtiliyor. Ne kadar saçma. Oysa hem tasarım hem özellik olarak cezbeden 20 X idi beni...
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~Lion King~ 7 ay
Her şey iyi de parmak izinin arkada olması büyük handikap. 1-2 senedir hayatımızda olan arkadan parmak izi seneye tarihe karışacak ve ekrandan parmak izi okuma artık her telefonda olacak. Bu saatten sonra ekrandan parmak izi okumayan telefon olmak parayı çöpe atmaktır onun haricinde gerçekten 4 4 lük telefon olmuş.
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teknokaptan 7 ay
utanmadan birde nintendo ile kiyaslama yapmis. len sen onun bilgi ve tecrubesine bile yetisemezsin. sag sol konsol cikar ayni oyunlari cikar ayni grafigi ver sonra konus..
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BOLDVIPER 7 ay
Bu huawei felan ucuz ama f/p telefonu üretiyorlardı piyasada benmi öyle hatırlıyorum hatta tip olarak 5s e felan benzeyen modeller yapmışlardı, parası yetmeyen bunu alsın gibi bir olayı vardı
şimdiki fiyatları iphone yakınken niye millet bunu alsın oda var 899 1000 dolar civarına.. dandroid tamam güzel telefonsundur ama yazılım konuşuyor
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