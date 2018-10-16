7.2 inç ekran ve 5.000 mAh pil: Huawei Mate 20 X ile tanışın

Huawei bugün Londra etkinliğinde Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte devasa ekranıyla öne çıkan Huawei Mate 20 X modelini de tanıttı. Akıllı telefon üstünde küçük bir çentik olan 7.2 inç büyüklüğünde OLED (3120 x 1440 piksel) ekrana sahip. Ayrıca kalem desteği de sunuyor. Huawei, akıllı telefonla birlikte M Pen adını taşıyan özel bir kalem de duyurdu.

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Cihaz ağır yük altındayken bile ısınmasını önleyecek buhar odası soğutma sistemi ve grafen film soğutma teknolojisi ile donatılmış durumda. Gücünü ise Çinli şirketin kendi geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden alıyor. Bununla birlikte 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunduğunu belirtelim. Huawei oyun yetenekleri ile öne çıkardığı telefon için ayrıca isteğe bağlı satın alınabilecek bir gamepad de tanıttı.

Devasa ekrana devasa pil

Akıllı telefonda 40 megapiksel ultra geniş açılı ana sensör, 20 megapiksel ultra geniş sensör ve 8 megapiksel 3x telefoto sensör içeren Leica imzalı üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca selfie çekimi ve görüntülü aramalar için kullanılabilecek 24 megapiksel ön kamerası var.

Çift hoparlör sistemine sahip telefon IP53 derecesi ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bununla birlikte Huawei SuperCharge (hızlı şarj) destekli 5.000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. Huawei Mate 20 X'nin fiyat etiketi de belli oldu. Akıllı telefon 899 euro fiyatla (yaklaşık 1.040 dolar) 26 Ekim'de satışa sunulacak.