Samsung, Gear Fit bilekliğinde kavisli batarya kullanıyor





Geçen yıl ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu Galaxy Round'u duyuran ancak batarya konusunda bir yenilik getirmediği için eleştirilen Samsung, gelecekteki ürünlerinde kavisli batarya kullanacağının sözünü vermişti. Bunu ilk olarak Gear Fit bilekliğinde gerçekleştirdi.





Samsung'un kimyasal üretim bölümü Samsung SDI, yaptığı açıklamada hem kavisli hem de uzun kullanım süreleri sunan yeni batarya teknolojisine Gear Fit modelinde yer verdiğini dile getirdi.





Gear Fit modelinin donanım incelemelerinde kavisli batarya bileşenine rastlanmış ancak detaylı bilgiler verilmemişti. Samsung'un bu yeni Li-Ion bataryası hücre istifleme teknikleriyle V şeklinde kıvrılıyor ve 210 miliamper/saat gücüne kadar çıkabiliyor.

Bu haliyle batarya rakip giyilebilir cihazlara göre 5 kat daha fazla kullanım süresi sunuyor. Ancak Samsung'un bu teknolojiyi akıllı telefonlara getirip getirmeyeceği bilinmiyor.





Kavisli batarya konusunda LG de önemli gelişmeler kaydetti. Firma ilk kavisli akıllı telefon bataryasını geliştirerek bu konuda Samsung'un önüne geçmeyi başarmıştı.

http://androidcommunity.com/samsung-sdi-unveils-curved-batteries-used-in-gear-fit-20140415/