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Samsung Gear S2 akıllı saati ile ilgili bir video yayımlandı

3 yıl
2,8b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear S2 akıllı saati ile ilgili bir video yayımlandı

Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerinin tanıtıldığı etkinlikte yeni akıllı saatinin ilk işaretlerini veren Samsung, yavaş yavaş paylaşımlarını yoğunlaştırıyor. Akıllı saat ile ilgili şimdi de bir video paylaşıldı.

Çember şeklindeki tasarımı ile Samsung açısından bir ilk olacak Gear S2, kadranın etrafındaki çemberin sağa-sola çevrilmesi ile çeşitli fonksiyonlara erişim sağlayabilecek. Bu da akıllı saat pazarı açısından bir ilk olacak. 

Tizen işletim sistemini temel alacak akıllı saatin arayüzü de bu çembere göre optimize edilmiş durumda. Çember çevrildikçe ikon şeklinde kadranın etrafına dizilmiş uygulama kısayolları arasında geçiş yapılabilecek ve sonrasında uygulamaya gidilecek.
Akıllı saatte ayrıca fitness takibi, sayısız saat teması, kronometre, S Health uygulaması gibi pek çok özellik yer alacak. Muhtemelen yılın en ilgi çeken akıllı saatlerinden birisi olmaya aday Samsung Gear S2, IFA 2015 fuarının başlangıcı olan 3 Eylül tarihinde tanıtılacak.  



http://www.phonearena.com/news/Upcoming-Samsung-Gear-S2-gets-teased-in-a-new-promo-video-the-focus-is-on-the-circular-UI_id72852 Yorum Yaz
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darkdiva 3 yıl en beğenilen asaltek
asaltek
hep iki(2) ler iyi olmak zorunda mı, mahsustan mı yapıyorlar? :)
galaxy s2
lg g2
gear s2

Note 2 :)
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beyazadam 3 yıl
Açıkcası ikon şekillerini görüpte, apple ikonlarına benzetenlerin yada apple arayüzü diyenlerin tizen arayüzünü hiç görmediklerini düşünüyorum.
Samsung'un apple'ın saati daha ortalarda yokken yapıp satmaya başladığı tizen telefonlarda bu ikonlar kullanılıyor...
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kadirirdem 3 yıl
tizenle gelecekse çöp,neden Android Wear Kullanılmaz Anlamış Değilim...
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shadowmexo 3 yıl
tasarımını sevdim. diğer android cihazlar ile uyumlu olsun ve bataryası birkaç günü çıkarsın alırım.
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smart1978 3 yıl
Force Touch li değilse bir anlamı yok.
Kendi işletim sistemi olması da tuhaf. Android Wear dururken.
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assasin34 3 yıl
Çalmanında bir haddi hududu olur.apple watch uygulama arayüzünü olduğu gibi almış adamlar.
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asaltek 3 yıl
hep iki(2) ler iyi olmak zorunda mı, mahsustan mı yapıyorlar? :)
galaxy s2
lg g2
gear s2
1 Yanıt Yanıtla
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darkdiva 3 yıl asaltek
asaltek
hep iki(2) ler iyi olmak zorunda mı, mahsustan mı yapıyorlar? :)
galaxy s2
lg g2
gear s2

Note 2 :)
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl
Tasarım çok hoş gerçekten.Pil ömrude iyi olursa alınabilir.
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atillaahmetalp 3 yıl
Sim Kart ile çıkacaksa alınması gereken şık bir ürün olmuş.
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aycibin 3 yıl
yettiniz be ne akıllı saate muhtaçmışsınız.hergün yenisi çıkıyor.baattinin lafı aklıma geldi...

"eskiden bilgisayar masaüstündeydi,sonra dizüstüne geldi.bugün cebimize sokuyoruz daha ufalınca yarın neremize sokucaz"
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nickjonas 3 yıl
apple watch arayüzü
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