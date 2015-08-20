Samsung Gear S2 akıllı saati ile ilgili bir video yayımlandı

Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerinin tanıtıldığı etkinlikte yeni akıllı saatinin ilk işaretlerini veren Samsung, yavaş yavaş paylaşımlarını yoğunlaştırıyor. Akıllı saat ile ilgili şimdi de bir video paylaşıldı.





Çember şeklindeki tasarımı ile Samsung açısından bir ilk olacak Gear S2, kadranın etrafındaki çemberin sağa-sola çevrilmesi ile çeşitli fonksiyonlara erişim sağlayabilecek. Bu da akıllı saat pazarı açısından bir ilk olacak.





Tizen işletim sistemini temel alacak akıllı saatin arayüzü de bu çembere göre optimize edilmiş durumda. Çember çevrildikçe ikon şeklinde kadranın etrafına dizilmiş uygulama kısayolları arasında geçiş yapılabilecek ve sonrasında uygulamaya gidilecek.

Akıllı saatte ayrıca fitness takibi, sayısız saat teması, kronometre, S Health uygulaması gibi pek çok özellik yer alacak. Muhtemelen yılın en ilgi çeken akıllı saatlerinden birisi olmaya aday Samsung Gear S2, IFA 2015 fuarının başlangıcı olan 3 Eylül tarihinde tanıtılacak.







http://www.phonearena.com/news/Upcoming-Samsung-Gear-S2-gets-teased-in-a-new-promo-video-the-focus-is-on-the-circular-UI_id72852