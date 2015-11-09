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Samsung Gear S2'nin yeni reklamı sesli görüşme özelliğine odaklanıyor

Samsung yeni akıllı saati Gear S2 için YouTube üzerinden tanıtımlara devam ediyor. Son tanıtım videosu Gear S2 akıllı saatinin sesli görüşme özelliğine dikkat çekiyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear S2'nin yeni reklamı sesli görüşme özelliğine odaklanıyor

Ülkemizde de ön siparişe başlayan Samsung'un yuvarlak ekranlı akıllı saati Gear S2 için resmi YouTube kanalında yeni bir reklam daha yayınlandı. Yeni reklam saatin sesli görüşme özelliğine odaklanıyor. 

Samsung Gear S2 modeli ilk nesil Gear S akıllı saatinden de hatırlayacağımız üzere bağımsız olarak çalışma imkanına sahip ancak bu sadece 3G versiyonunda bulunuyor. Normalda Samsung Gear S2 iki versiyon halinde geliyor. WiFi versiyonu fitness takibi, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlık değerlerini izleme şekinde standart özelliklere sahip. Ülkemizde satılacak olan versiyon da bu.

Samsung'un ülkemize getirmediği 3G versiyonu ise dahili e-SIM teknolojisini temel alıyor. Fiziksel SIM kart kullanmayan bu teknolojide kullanıcının operatörü destek veriyorsa uyumlu bir tarife paketini hattına tanımlatarak kullanmaya başlayabiliyor. Birden fazla operatörün desteği olursa kullanıcı paketleri arasında geçiş de yapabiliyor. Bu teknoloji iPad Air 2 modelinde de Apple SIM olarak kullanılıyor. 

Gear S2 3G versiyonu dahili mikrofon ve hoparlörü ile standart telefon görüşmeleri yapmanıza da imkan tanıyor. Yeni reklam videosunda da bu noktaya dikkat çekilmiş. Videodaki kullanıcı gelen aramayı kolundan yanıtlayarak anında konuşmaya başlıyor. 3G versiyonu ayrıca telefona bağlanmadan bildirimleri kullanıcıya sunabiliyor. 

1.2 inçlik yuvarlak Super AMOLED ekranda 360x360 piksel çözünürlük sunan saat 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile 4GB depolama kapasitesi sunuyor. Gear S2 akıllı saatinin en önemli özelliği dönebilir ekran çerçevesi. Bu sayede menüler arasında kolay dolaşım sağlanıyor. Ülkemizde WiFi versiyonu spor tasarım 899TL, pimli klasik tasarım 999TL olarak fiyatlandırılmış. 

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DH Misafiri 3 yıl
en azıdan beynınıze gıden raddyosyondan kurtulursunuz
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ertp 3 yıl
Arkadaslar yanlismi anladim yoksa calssic modelde wifi yokmu?

Ayni sekilde mikrofon ozelligi sadece simkartli modelde mi mevcut?

Son olarak normal saat olarak kullanim sadece sim kartli modelde mi var? Türkiye 'ye gelen diger modelleri normal saat olarak kullanamiyormuyuz?

Bilgiler icin simdiden tesekkurler.
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hece_he 3 yıl
böyle bir cihazı alıp kullanmadan gereksiz demek çok anlamsız.
samsung gear 2 kullanıyorum ve benim için note 5'in olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş durumda. çoğu zaman telefonu cebimden çıkarmadan çalan telefonu saatten cevaplıyorum ya da sessize alma işlemini saatten gerçekleştiriyorum.
herkesin ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları farklıdır ve gerçekten kullanabilenler için akıllı saatler faydalı aksesuarlar.
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St Batuhan 3 yıl
Önceki reklama göre daha iyi olmuş ama hayırlısı diyelim, yine de tercih dışı.
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ReiCheN 3 yıl
deoksiriboz1000
ne kadar gereksiz ürünler bunlar ya. hiç pratik geliyor mu size saati ağzına götürüp konuşmak.

tamamen katılıyorum. bana da çok mantıksız geliyor saati ağzımıza uzatıp konuşmak.
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deoksiriboz1000 3 yıl
ne kadar gereksiz ürünler bunlar ya. hiç pratik geliyor mu size saati ağzına götürüp konuşmak.
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kadirirdem 3 yıl
Fiyati cok olmasa guzel saat....
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Patren 3 yıl
4g olmamasi kotu olmus
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Das Boot 3 yıl Patren
patren
4g olmamasi kotu olmus

Niye? torrente mi bırakacaktın saati?

Ayrica telefon özelliği kazandırılması hiçte gereksiz değil. Örneğin ben trekking yaparken çantada taşıyorum telefonu, çünkü düşüyor sürekli. Ya da spor yaparken vs telefonu cikartmak yerinr pratik olarak saat uzerinden konuşmayı gerceklestirebilirsiniz.

Teknolojide gereksiz bir gelişme yoktur. Gerektiğinden yüksek fiyatlandırma vardır. Saat ile görüşme yapmak senin icin ihtiyaç olmayabilir fakat bu özelliğin gereksiz olduğu anlamına gelmez.
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