Samsung Gear S2'nin yeni reklamı sesli görüşme özelliğine odaklanıyor

Ülkemizde de ön siparişe başlayan Samsung'un yuvarlak ekranlı akıllı saati Gear S2 için resmi YouTube kanalında yeni bir reklam daha yayınlandı. Yeni reklam saatin sesli görüşme özelliğine odaklanıyor.





Samsung Gear S2 modeli ilk nesil Gear S akıllı saatinden de hatırlayacağımız üzere bağımsız olarak çalışma imkanına sahip ancak bu sadece 3G versiyonunda bulunuyor. Normalda Samsung Gear S2 iki versiyon halinde geliyor. WiFi versiyonu fitness takibi, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlık değerlerini izleme şekinde standart özelliklere sahip. Ülkemizde satılacak olan versiyon da bu.





Samsung'un ülkemize getirmediği 3G versiyonu ise dahili e-SIM teknolojisini temel alıyor. Fiziksel SIM kart kullanmayan bu teknolojide kullanıcının operatörü destek veriyorsa uyumlu bir tarife paketini hattına tanımlatarak kullanmaya başlayabiliyor. Birden fazla operatörün desteği olursa kullanıcı paketleri arasında geçiş de yapabiliyor. Bu teknoloji iPad Air 2 modelinde de Apple SIM olarak kullanılıyor.





Gear S2 3G versiyonu dahili mikrofon ve hoparlörü ile standart telefon görüşmeleri yapmanıza da imkan tanıyor. Yeni reklam videosunda da bu noktaya dikkat çekilmiş. Videodaki kullanıcı gelen aramayı kolundan yanıtlayarak anında konuşmaya başlıyor. 3G versiyonu ayrıca telefona bağlanmadan bildirimleri kullanıcıya sunabiliyor.





1.2 inçlik yuvarlak Super AMOLED ekranda 360x360 piksel çözünürlük sunan saat 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile 4GB depolama kapasitesi sunuyor. Gear S2 akıllı saatinin en önemli özelliği dönebilir ekran çerçevesi. Bu sayede menüler arasında kolay dolaşım sağlanıyor. Ülkemizde WiFi versiyonu spor tasarım 899TL, pimli klasik tasarım 999TL olarak fiyatlandırılmış.