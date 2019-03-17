Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor

Samsung’un alüminyum kasa ile güncellediği yeni Notebook 9 Pro modeli ekran kalemi desteği ile satışa çıkıyor. Samsung Notebook 9 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
5,5b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung’un CES 2019 fuarında tanıtımını yaptığı üst seviye yeni nesil Notebook 9 Pro dizüstü modeli satışa çıkıyor. Önceki nesle göre daha Premium bir hava kazanan Samsung Notebook 9 Pro iddialı özelliklere sahip.

Samsung Notebook 9 Pro özellikleri ve fiyatı

Samsung Notebook 9 Pro keskin köşeleri ve alüminyum gövde yapısı ile daha Premium bir görünüm kazanmış. Önceki nesilde eleştirilen konulardan birisi polikarbonat gövde yapısıydı. Model tek ekran seçeneği sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG Strix XG49VQ oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

13.3 inçlik Full HD dokunmatik ekran özel bir menteşe yardımıyla arkaya katlanıyor ve tablet olarak kullanılabiliyor. Kasa içerisinde Active Pen ekran kalemi için de yuva yer alıyor. Güç tuşu parmak izi okuyucusu olarak da görev yapıyor. İnce çerçeveler sayesinde gövde biraz daha kompakt hale gelmiş.

4 çekirdekli Intel Core i7-8565U işlemcisiyle gelen Samsung Notebook 9 Pro, 8GB/16GB LPDDR3 RAM ve 256GB/512GB PCIe NVMe SSD depolama sürücüsü sunuyor. Grafik tarafında ise işlemciye entegre birim ile yetinmek zorundasınız.

2 adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi ve 1 adet USB Tip-C girişi barındıran model ayrıca microSD kart yuvasına da sahip. Alt kısımda 2 adet 1.5W hoparlör yer alırken parmak izi okuyucu ile güvenlik arttırılmış. 55Wh kapasiteli batarya ise hızlı şarj ile desteklenmiş. Samsung Notebook 9 Pro 1100$-1300$ olarak iki konfigürasyonla satışa sunuldu. 15 inçlik versiyon ise 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD ve Core i7-8550U işlemcisi ile 1249$ fiyat etiketine sahip. 

 

https://www.slashgear.com/samsung-notebook-9-pro-released-with-lesser-specs-than-pen-15569883/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emir_sezer 2 ay yeni yorumcu en beğenilen
nasıl bu kadar para ediyor anlamak güç yeni ne var bunda kaç yıllaık teknoloji ile geliyor ve yeni nesil oluyor
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
The.Mafia 2 ay
1200 dolar Türkiye’ye gelince vergiyle 8 9 bin olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Samsung her boka bulaşmaması daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justruth 2 ay
DDR3 mü kaldı? Kalan parçalarla ortaya karışık bir şey yapıyorlar galiba.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Samsung bir türlü pazara hitap edecek bir dizüstü çıkaramadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etnonvaliyev 2 ay yeni yorumcu
Aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir_sezer 2 ay yeni yorumcu en beğenilen
nasıl bu kadar para ediyor anlamak güç yeni ne var bunda kaç yıllaık teknoloji ile geliyor ve yeni nesil oluyor
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGR9 2 ay
Galaxy Book serisini geliştirseler daha iyi olur. Ufak fanlı ve mx150'li model olsa peynir ekmek gibi satar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay İsrail'de akıllı telefon bağımlıları için yaya geçidi ışıkları test ediliyor 2 ay Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay Galaxy S10'un yakınlık sensöründeki hata, telefon ekranının sürekli açık kalmasına neden oluyor 2 ay Redmi 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor 2 ay Elon Musk: 2019, Solar Roof’un yılı olacak 2 ay Avengers: Endgame'in ikinci fragmanı da izlenme rekorları kırdı 2 ay WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor 2 ay Microsoft, Firefox ve Chrome için Windows Defender eklentisini duyurdu 2 ay Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKA’yı kontrol edecek yönetim kurulu belirlendi 2 ay Huawei'in B planı hazır | Mobilite 2 ay Monster'da Bu Hafta - Need for Speed 2 ay Redmi 7 Geekbench'te görüntülendi 2 ay Xiaomi, akıllı telefon arayüzündeki can sıkıcı reklamları kaldırabilir 2 ay Helio P22'li Oppo A1K'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 ay ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart tablet üretecek 2 ay Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı 2 ay Apple'ın TV hizmetindeki bazı programlar, kendi kullanıcılarına ücretsiz olacak 2 ay Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı 2 ay Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor Sonraki Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu 2 ay Facebook mobil uygulamasına oyun sekmesi geldi 2 ay iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı 2 ay Gmail'e mail zamanlama özelliği geliyor 2 ay Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir 2 ay Yeni Batman filminin çekimleri bu yıl başlıyor 2 ay Yumurta kabuklarından enerji depolama çözümü 2 ay Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak 2 ay 2si1 | Google'a soruşturma açıldı 2 ay Huawei Mate 20 Lite’ın kamera özellikleri 2 ay Balıkları korkutmadan fotoğraf çekebilen deniz robotu 2 ay Tom Lee, 2019'da Bitcoin için boğa piyasasının görüleceğini söyledi 2 ay Hindistan'da 16 öğrenci PUBG Mobile oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı 2 ay WD Blue NVMe sürücülerini duyurdu 2 ay 10x optik zoom'lu Oppo Reno ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı 2 ay Kör nokta kalmayacak V2 "TP-Link Deco P7 Mesh Wi-Fi incelemesi" 2 ay Dünyanın ilk tanksavar insansız kara aracını görüntüledik 2 ay Uçan taksiler, sandığımızdan daha erken gökyüzünde olabilir 2 ay Skype uygulamasında artık 50 kişiye kadar görüntülü sohbet yapılabilecek 2 ay Tasarımı ile büyüleyen Vivo X27'nin yeni basın görselleri yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim