Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor

Samsung’un CES 2019 fuarında tanıtımını yaptığı üst seviye yeni nesil Notebook 9 Pro dizüstü modeli satışa çıkıyor. Önceki nesle göre daha Premium bir hava kazanan Samsung Notebook 9 Pro iddialı özelliklere sahip.

Samsung Notebook 9 Pro özellikleri ve fiyatı

Samsung Notebook 9 Pro keskin köşeleri ve alüminyum gövde yapısı ile daha Premium bir görünüm kazanmış. Önceki nesilde eleştirilen konulardan birisi polikarbonat gövde yapısıydı. Model tek ekran seçeneği sunuyor.

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13.3 inçlik Full HD dokunmatik ekran özel bir menteşe yardımıyla arkaya katlanıyor ve tablet olarak kullanılabiliyor. Kasa içerisinde Active Pen ekran kalemi için de yuva yer alıyor. Güç tuşu parmak izi okuyucusu olarak da görev yapıyor. İnce çerçeveler sayesinde gövde biraz daha kompakt hale gelmiş.

4 çekirdekli Intel Core i7-8565U işlemcisiyle gelen Samsung Notebook 9 Pro, 8GB/16GB LPDDR3 RAM ve 256GB/512GB PCIe NVMe SSD depolama sürücüsü sunuyor. Grafik tarafında ise işlemciye entegre birim ile yetinmek zorundasınız.

2 adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi ve 1 adet USB Tip-C girişi barındıran model ayrıca microSD kart yuvasına da sahip. Alt kısımda 2 adet 1.5W hoparlör yer alırken parmak izi okuyucu ile güvenlik arttırılmış. 55Wh kapasiteli batarya ise hızlı şarj ile desteklenmiş. Samsung Notebook 9 Pro 1100$-1300$ olarak iki konfigürasyonla satışa sunuldu. 15 inçlik versiyon ise 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD ve Core i7-8550U işlemcisi ile 1249$ fiyat etiketine sahip.