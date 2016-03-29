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Samsung Pay Çin'in trilyon dolarlık mobil ödeme pazarına katıldı

Güney Koreli Samsung'un mobil ödeme sistemi Samsung Pay Çin'de resmi olarak kullanıma sundu. Şirket, ülkedeki trilyon dolarlık mobil ödeme ekosisteminden pay kapmayı hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, bu yılın başlarında Avustralya, Brezilya ve Singapur'la mobil ödeme hizmetini genişletme planlarını duyurmasının ardından dünyanın en büyük pazarı olan Çin'de "Samsung Pay" ödeme sistemini resmi olarak hizmete sundu. Teknoloji devi Çin'deki Samsung telefon kullanıcılarına kendi hizmetini getirmek için UnionPay ile çalışıyor.
Şu anda Çin'in en büyük bankalarından biri olan CITIC Bank ve Çin İnşaat Bankası olmak üzere dokuz kurumun banka ve kredi kartları destekleniyor. Bu listeye altı bankanın daha katılacağı belirtiliyor. Ödeme hizmeti Samsung’un Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy Note 5 cihazlarıyla çalışacak. Ancak şirket yakın gelecekte Galaxy A5 ve A7 gibi orta sınıf modeller için de destek sunmayı planlıyor.
Samsung, Çin'de girişimlerini sürdürürken Apple zaten geçtiğimiz ay ülkede kendi ödeme sistemini başlatmıştı. Güney Koreli şirketin Çin pazarındaki hakimiyeti eski günlerini aratır durumda. Şirket 2015 yılının ilk çeyreğinde ülkenin en büyük dördüncü akıllı telefon satıcısı olurken, aynı yılın dördüncü çeyreğinde ilk beşe bile giremedi. Apple aynı çeyrekte yüzde 14.6'lık pazar payıyla Huawei'nin arkasından Çin'in en büyük ikinci satıcısı olmayı başarmıştı.
Yine de ülkede mobil ödeme pazarına girmeyi denemek Samsung'a zarar verecek bir durum teşkil etmiyor. Çin hükümetinin son yerel ödeme ekosistem raporuna göre sadece 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 4.54 milyar mobil ödeme işlemi yapılmış ve telefonlardan yapılan işlemler yıllık bazda yüzde 254 oranında büyümeyle yaklaşık 2.8 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu pastanın ince bir dilimini almak bile Güney Koreli şirket için büyük paralar anlamına gelebilir.

http://thenextweb.com/mobile/2016/03/29/samsung-pay-now-available-china/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Hayırlı olsun tr ye de gelsin...
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r4deon 3 yıl
Alipaya rakip çıktı
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