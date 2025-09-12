Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı: Neler sunacak?

    Ortaya çıkan görseller, telefonun selefiyle aynı tasarım çizgisini koruduğunu, başta kamera tasarımı olmak üzere ufak değişiklikler içerdiğini gösteriyor.       

    Samsung Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26 Pro’ya ait yeni CAD tabanlı görseller ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller, telefonun selefiyle aynı tasarım çizgisini koruduğunu, başta kamera tasarımı olmak üzere ufak değişiklikler içerdiğini gösteriyor.

    En göze çarpan tasarım değişikliği, üç ayrı lensi barındıran yeni hap şeklindeki kamera adası. Bu tasarım, son dönemdeki Galaxy Z Fold modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Sızdırılan Ultra model görsellerinde de aynı kamera düzenine yer verildiği görülüyor.

    Samsung Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Solda Galaxy S25, sağda Galaxy S26 Pro

    Ön ve yan kısımlardan bakıldığında ise S26 Pro, selefiyle neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer görünüyor. Ancak dikkatli bakıldığında, S26 Pro'nun köşelerinin S25'e göre daha az yuvarlak olduğu dikkatleri çekiyor. S26 Ultra ise selefine kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Samsung'un tasarım anlamında S26 Pro ile S26 Ultra'yı birbirine yaklaştırdığı görülüyor.

    Samsung Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin ekranı biraz büyüyerek 6,2 inçten 6,3 inçe çıkıyor. Boyutların ise 149,3 x 71,4 x 6,96 mm olacağı söyleniyor. Bu da telefonun biraz daha uzun, geniş ve ince olacağı anlamına geliyor. Kamera çıkıntısı ise artacak ve bu noktada kalınlık 10,23 mm seviyesine çıkacak.

    Samsung Galaxy S26 Pro beklenen özellikler

    Diğer bilgiler, telefonun bölgeye göre Snapdragon 8 Elite 2 (ya da 8 Elite Gen 5) veya Exynos 2600 işlemcisiyle geleceğini iddia ediyor. Batarya kapasitesinin 4.300 mAh’a ve RAM'in 16 GB'a yükseltirmesi ve ultra geniş açılı kameranın yeni 50 MP sensöre geçmesi bekleniyor. Ayrıca Google Pixel 10 serisinde olduğu gibi manyetik destekli kablosuz şarj da sunulacak.

    Samsung, Galaxy S25 yerini alacak olan Galaxy S26 Pro'da yaptığı iiyleştirmelerle, telefonu daha üst seviyeye konumlandırmayı planlıyor. Bu iyileştirmelerin bir fiyat artışı getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil. Galaxy S26 Pro'nun, Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra ile beraber önümüzdeki senenin başında tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    30 yaşında tıp okumak kayıp araç trafikten nasıl düşürülür melek isimleri sözcü tv uyduda çıkmıyor cla 180 d yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum