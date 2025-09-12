Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı: Neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26 Pro’ya ait yeni CAD tabanlı görseller ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller, telefonun selefiyle aynı tasarım çizgisini koruduğunu, başta kamera tasarımı olmak üzere ufak değişiklikler içerdiğini gösteriyor.

En göze çarpan tasarım değişikliği, üç ayrı lensi barındıran yeni hap şeklindeki kamera adası. Bu tasarım, son dönemdeki Galaxy Z Fold modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Sızdırılan Ultra model görsellerinde de aynı kamera düzenine yer verildiği görülüyor.

Ön ve yan kısımlardan bakıldığında ise S26 Pro, selefiyle neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer görünüyor. Ancak dikkatli bakıldığında, S26 Pro'nun köşelerinin S25'e göre daha az yuvarlak olduğu dikkatleri çekiyor. S26 Ultra ise selefine kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Samsung'un tasarım anlamında S26 Pro ile S26 Ultra'yı birbirine yaklaştırdığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin ekranı biraz büyüyerek 6,2 inçten 6,3 inçe çıkıyor. Boyutların ise 149,3 x 71,4 x 6,96 mm olacağı söyleniyor. Bu da telefonun biraz daha uzun, geniş ve ince olacağı anlamına geliyor. Kamera çıkıntısı ise artacak ve bu noktada kalınlık 10,23 mm seviyesine çıkacak.

Samsung Galaxy S26 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S26 Pro beklenen özellikler

Diğer bilgiler, telefonun bölgeye göre Snapdragon 8 Elite 2 (ya da 8 Elite Gen 5) veya Exynos 2600 işlemcisiyle geleceğini iddia ediyor. Batarya kapasitesinin 4.300 mAh’a ve RAM'in 16 GB'a yükseltirmesi ve ultra geniş açılı kameranın yeni 50 MP sensöre geçmesi bekleniyor. Ayrıca Google Pixel 10 serisinde olduğu gibi manyetik destekli kablosuz şarj da sunulacak.

Samsung, Galaxy S25 yerini alacak olan Galaxy S26 Pro'da yaptığı iiyleştirmelerle, telefonu daha üst seviyeye konumlandırmayı planlıyor. Bu iyileştirmelerin bir fiyat artışı getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil. Galaxy S26 Pro'nun, Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra ile beraber önümüzdeki senenin başında tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: