Galaxy S26 Pro'nun farklı açılardan görselleri sızdı: Neler sunacak?

En göze çarpan tasarım değişikliği, üç ayrı lensi barındıran yeni hap şeklindeki kamera adası. Bu tasarım, son dönemdeki Galaxy Z Fold modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Sızdırılan Ultra model görsellerinde de aynı kamera düzenine yer verildiği görülüyor.
Ön ve yan kısımlardan bakıldığında ise S26 Pro, selefiyle neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer görünüyor. Ancak dikkatli bakıldığında, S26 Pro'nun köşelerinin S25'e göre daha az yuvarlak olduğu dikkatleri çekiyor. S26 Ultra ise selefine kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Samsung'un tasarım anlamında S26 Pro ile S26 Ultra'yı birbirine yaklaştırdığı görülüyor.
Samsung Galaxy S26 Pro beklenen özellikler
Diğer bilgiler, telefonun bölgeye göre Snapdragon 8 Elite 2 (ya da 8 Elite Gen 5) veya Exynos 2600 işlemcisiyle geleceğini iddia ediyor. Batarya kapasitesinin 4.300 mAh’a ve RAM'in 16 GB'a yükseltirmesi ve ultra geniş açılı kameranın yeni 50 MP sensöre geçmesi bekleniyor. Ayrıca Google Pixel 10 serisinde olduğu gibi manyetik destekli kablosuz şarj da sunulacak.
Samsung, Galaxy S25 yerini alacak olan Galaxy S26 Pro'da yaptığı iiyleştirmelerle, telefonu daha üst seviyeye konumlandırmayı planlıyor. Bu iyileştirmelerin bir fiyat artışı getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil. Galaxy S26 Pro'nun, Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra ile beraber önümüzdeki senenin başında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...