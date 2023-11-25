Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Meizu 21'nin tanıtım tarihi ve tasarımı ortaya çıktı

Meizu Flyme 10 tanıtıldı: İşte yenilikler 7 ay önce eklendi

Meizu 21 onaylanan özellikleri

Meizu 21, 6.55 inç, 1.5K çözünürlük, 1920Hz PWM karartma sunan Samsung AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun ekranı SGS düşük mavi ışık sertifikası ve titreşimsiz sertifikalı ve ekranın dört tarafı da simetrik 1.74 mm inceliğinde çerçevelere sahip. Kalbinde Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü taşıyan telefon, OneMind 10.5 yapay zeka motoruyla Meizu’ya özel özelleştirmelerle daha iyi kullanıcı deneyimi vadediyor.

Meizu 21, 4800 mAh bataryaya sahip olacak. Meizu’nun testlerine göre, OneMind 10.5 ve enerji tasarruflu Samsung AMOLED ekranlı telefonun pili yoğun kullanım senaryosunda 8.2 saat dayanıyor. Şirket, benzer testte 5100 mAh bataryaya sahip diğer telefonların 7.4 saat dayandığını söylüyor. Şirket tarafından onaylanmadı ancak 3C sertifikası telefonun 80W hızlı şarjı desteklediğini ortaya çıkarmıştı.

Meizu, amiral gemisi telefonunun 250.000 ön siparişi geçtiğini bilgisini de paylaştı. Meizu 21 ön siparişe özel 6 aylık ekran koruması, 36 ay uzatılmış garanti, AR akıllı gözlükler için 140 dolar tutarında özel bir pakete erişim, oyun hediyesi, VIP müşteri hizmetleri, öncelikli teslimat gibi çok sayıda avantajla geldi.

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Meizu 21 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi ve özellikleri