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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Meizu 21'nin tanıtım tarihi ve tasarımı ortaya çıktı

    Meizu, yeni üst seviye akıllı telefonunun tanıtım tarihini duyurdu. Meizu 21, 30 Kasım'da resmî olarak tanıtılacak. İşte tasarımı ve onaylanan özellikleri:          
    meizu 21 tanıtım tarihi ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Meizu, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili akıllı telefonu Meizu 21’i 30 Kasım’da Çin’de tanıtacak. Telefonun ön tasarımı ile birlikte ekran ve batarya özellikleri ortaya çıktı.

    Meizu 21 onaylanan özellikleri

    Meizu 21, 6.55 inç, 1.5K çözünürlük, 1920Hz PWM karartma sunan Samsung AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun ekranı SGS düşük mavi ışık sertifikası ve titreşimsiz sertifikalı ve ekranın dört tarafı da simetrik 1.74 mm inceliğinde çerçevelere sahip. Kalbinde Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü taşıyan telefon, OneMind 10.5 yapay zeka motoruyla Meizu’ya özel özelleştirmelerle daha iyi kullanıcı deneyimi vadediyor.

    Meizu 21, 4800 mAh bataryaya sahip olacak. Meizu’nun testlerine göre, OneMind 10.5 ve enerji tasarruflu Samsung AMOLED ekranlı telefonun pili yoğun kullanım senaryosunda 8.2 saat dayanıyor. Şirket, benzer testte 5100 mAh bataryaya sahip diğer telefonların 7.4 saat dayandığını söylüyor. Şirket tarafından onaylanmadı ancak 3C sertifikası telefonun 80W hızlı şarjı desteklediğini ortaya çıkarmıştı.

    Meizu, amiral gemisi telefonunun 250.000 ön siparişi geçtiğini bilgisini de paylaştı. Meizu 21 ön siparişe özel 6 aylık ekran koruması, 36 ay uzatılmış garanti, AR akıllı gözlükler için 140 dolar tutarında özel bir pakete erişim, oyun hediyesi, VIP müşteri hizmetleri, öncelikli teslimat gibi çok sayıda avantajla geldi.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/11/25/meizu-21-pre-orders-crosses-250000/ https://www.gizmochina.com/2023/11/24/meizu-21-screen-resolution-battery-size-officially-confirmed/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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