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Samsung, Tizen işletim sistemli yeni bir aynasız kamera hazırlıyor

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, Tizen işletim sistemli yeni bir aynasız kamera hazırlıyor
Tizen işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonu yılan hikayesine dönen Samsung, aynasız kamera pazarına ise işletim sistemini kullanan ikinci modelini sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl anons edilen NX300M isimli aynasız kamera modelinde, Tizen işletim sistemiyle başta daha hızlı açılış süresi olmak üzere çeşitli avantajlardan istifade eden Samsung, şimdi de NX500'ü hazırlıyor.
Hakkında henüz çok fazla detay olmasa da NX500, Tizen işletim sisteminin en yeni versiyonunu çalıştıracak ve bu doğrultuda başta daha güçlü olmak üzere yepyeni bir donanım altyapısıyla karşımıza çıkacak. NX1 gibi yeni nesil aynasız kameralarında, telefonlarındaki Exynos işlemci modellerinde devşirme işlemcilere yer veren Samsung'un, NX500'de tam olarak hangi model ya da kaç çekirdekli bir işlemci kullanacağı ise şu anda büyük bir soru işareti.
Önceki model ile kıyaslandığında daha yüksek çözünürlük, daha hızlı fotoğraf çekimi ve görüntü kalitesinde ciddi artış vaad edecek yeni kamera, aynı zamanda Samsung'un Smart Camera konspeti çerçevesinde akıllı teknolojileri de bünyesinde barındıracak. Galaxy NX modeliyle Android'li kamera geliştiren şirket, Tizen'li ürün gamını da genişletecek gibi görünüyor. Kesin olmasa da NX500, önümüzdeki ay başlayacak CES Fuarı'nda lanse edilebilir. 

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DaRKFoRCeS 4 yıl
android li fotoğraf makinesi çıkardı da ne oldu sonuç hüsran.
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Guaire 4 yıl
Hindistan'da 18 Ocak'ta 90$'lık Tizenli bir akıllı telefon çıkartacakmış. Ancak özelliklerine bakılırsa o fiyatta Android One ve Xiaomi Redmi 1s arasında badem olur.

Kendi işletim sistemini yaymak için Tizenli telefonlara destek çıkması lazımken sanki kaderine terk etmiş gibi gözüküyor. Oysa yapabileceği çok şey var.
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Masquerade89 4 yıl
Bir telefon göremedik
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Golden Gate 4 yıl
Samsung'un telefon piyasasında yer etmesinin tek formulü var. Diğer ürünlerinde tizeni geliştirecek .

Amiral gemisine yerleştirecek ve stabil bir yapı oluşturacak . Pek mümkün gözükmese de Google'la anlaşıp , android marketini kullanmaya devam edecek . Aksi halde sonu windows phone lar gibi olur. Windows phone ciddi anlamda stabil çalışmasına rağmen özellikle marketten kaybetti .
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Fenomenon 4 yıl
Samsung tizen konusunda ciddi anlaşılan. Ama telefon piyasasında tutunması zor. Kamera, tv gibi cihazlar için tizeni geliştirebilir.
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