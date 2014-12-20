Samsung, Tizen işletim sistemli yeni bir aynasız kamera hazırlıyor

Tizen işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonu yılan hikayesine dönen Samsung, aynasız kamera pazarına ise işletim sistemini kullanan ikinci modelini sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl anons edilen NX300M isimli aynasız kamera modelinde, Tizen işletim sistemiyle başta daha hızlı açılış süresi olmak üzere çeşitli avantajlardan istifade eden Samsung, şimdi de NX500'ü hazırlıyor.

Hakkında henüz çok fazla detay olmasa da NX500, Tizen işletim sisteminin en yeni versiyonunu çalıştıracak ve bu doğrultuda başta daha güçlü olmak üzere yepyeni bir donanım altyapısıyla karşımıza çıkacak. NX1 gibi yeni nesil aynasız kameralarında, telefonlarındaki Exynos işlemci modellerinde devşirme işlemcilere yer veren Samsung'un, NX500'de tam olarak hangi model ya da kaç çekirdekli bir işlemci kullanacağı ise şu anda büyük bir soru işareti.

Önceki model ile kıyaslandığında daha yüksek çözünürlük, daha hızlı fotoğraf çekimi ve görüntü kalitesinde ciddi artış vaad edecek yeni kamera, aynı zamanda Samsung'un Smart Camera konspeti çerçevesinde akıllı teknolojileri de bünyesinde barındıracak. Galaxy NX modeliyle Android'li kamera geliştiren şirket, Tizen'li ürün gamını da genişletecek gibi görünüyor. Kesin olmasa da NX500, önümüzdeki ay başlayacak CES Fuarı'nda lanse edilebilir.