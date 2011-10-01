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Samsung, bada 3.0 için kolları sıvadı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34b
1
44
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Samsung, bada 3.0 için kolları sıvadı
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Son dönemlerde Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı telefonlara ağırlık veren Samsung, aynı zamanda kendi mobil platformu olan Bada'yı göz ardı etmemeye gayret gösteriyor. Kısa süre önce firma yetkilileri tarafından, 2011 yılının dördüncü çeyreğinde, Wave serisi tüm modellerin Bada 2.0 güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Lakin akıllı telefonlar arasındaki donanımsal farklılıklardan ötürü bazı modellerin Bada 2.0'ın sunduğu tüm özelliklerden faydalanamayacağının altı çizilmişti.
Şimdi de görünüşe göre Samsung, Bada 3.0 için kolları sıvamış durumda. Bada projesinin başındaki isimlerden Justin Hong, Twitter hesabı aracılığıyla Bada 3.0'ı dizayn etmeye başladıklarını dile getirmiş. Elbette Bada 3.0 ne gibi getirilerinin olacağına dair herhangi bir ipucu verilmiyor. Samsung cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Samsung, bada 3.0 için kolları sıvadı
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https://twitter.com/#!/justinpassion/statuses/119777268078886913 Yorum Yaz
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Mobile Prof. 8 yıl en beğenilen
Bakalım ne gibi yenilikler olacak.
İos gibi olursa tadından yenmez

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DH Misafiri 7 yıl
iphone varken hepsi boş bence
ioss
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nightsoldier 7 yıl
bir de bada 2 yi söz verdikleri tarihte çıkartmış olsalardi... Wave 3 ile kullanılabiliyor ama güncelleme halinde daha sunulmadı
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EnzoLodovico 7 yıl nightsoldier
sungur 13

bir de bada 2 yi söz verdikleri tarihte çıkartmış olsalardi... Wave 3 ile kullanılabiliyor ama güncelleme halinde daha sunulmadı

Peki 1-2 aya çıkar bada 2.0? yoksa illegal yoldan yapıyım mı? yani yakın zmanda çıkarsa 1-2 aya yapmicam illegal yoldan :)
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sadrag 7 yıl
Aslında şu dönem itibariyle maddi imkanı olanlar için Bada'li telefonların çokta cazip bir yani kalmadı.. Hatta öyle ahım şahım fiyatlarda değil, bir wave'e vereceğiniz paranın 100-200 fazlasına çok iyi telefonlar alınabiliyor.. (Sony'de çok iyi telefonlar ile tekrar piyasaya girecek muhtemelen. çünkü üst seviye bir seri başlatılmış durumda ve bu serinin ilk modelleri bile oldukça iyi.. üstelik sony'nin ekran deneyiminide yabana atmamak lazım.. )
android'in yeni versiyonuda (ICS) çıtayı yukarıya taşıdı. artık bir android telefonda aradığınız herşeyi sıkıntısız bir şekilde, takılmadan giderebiliyorsunuz..
velhasıl: Bada 2.0 oturmamış bir sistem.. yeni telefon almayı düşünenlerin bu bilgilere dikkat etmeleri gerek. Wave serisi çok kaliteli bir seri.. belki bir çok kişi içinde fazlasıyla yeter durumda. Ama ölçüleriniz "ihtiyaçlarım" dan ziyade "kalite" ise Bada artık yetmiyor, bilginiz olsun.. (Belkide bu sebepten samsung'un üst seviye Bada'li bir cihaz çıkaracağına dair bir söylenti var..)
kısacası, kaliteli bir cihaz almak isteyenler için şu zaman bekleme zamanı.. s3, wp nokia'alar, sony, ıphone 5.. piyasaya surulmelerini beklemek gerek.. zaten çokta birşey kalmadı..
saygılar herkese..
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cameltosis 7 yıl
samsung her konuya atlıyor! kimini iyi götürüyor, kimini ise pek de yüzü kızarmadan 2.plana atıyor. Wave cihazları halen bada 2.0 a geçmedi ülkemizde. Herkes başka ülke versiyonlarını olmadık şekillerde yükleyip olmadık sonuçlara varıyor! Telefonum ilk aldığım günlerde çok iyi çalışırken şu an google mapsi açmıyor. Twitter ve Facebook'ta sorunlu ve yavaş.. bada 3'e kollar sıvanmışmış, badanız mübarek olsun..
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hasan1133 7 yıl
adamlar daha bada 2 yı adam gıbı yapamadılar kı ,bir ton sorun var,durun size bada ve wave cihazların bir resmini çizeyim :)

1-ilk olarak flash player versiyonu 10.1,youtube ve elle sayılacak site haricinde video izleyemiyorsunuz.sene 2012 sen bir işletim sistemi cıkaracaksın ve bu flash 11 i desteklemeyecek
2-ikinci olarak bada2 de ram sıkıntısı var,actıgınız uygulamaları kapattıkdan sonra bu uygulamaların kullandıgı rami sistem bosaltmıyor ve kasalar restart lar ve ana menuye atma gibi buyuk sorunlarla karsılasıyorsunuz.Bu durum gercekden cok can sıkıcı ve cok onemlı,cunkı zaten cok az sayıda olan kalıtelı uygulamaları telefonu yenıden baslatmadan kullanamıyorsunuz,widgetları falan kaldırın ana menuden dıyorlar cozum olarak ama bır kac uygulama kullandıkdan sonra ram doldugu ıcın bu da fayda etmıyor,hem kullanmayacaksam widgetı falan neden boyle bır ozellık koulmus?
3-ayrıca wave telefonların en onemlı artılarından bırı de batarya suresıydı fakat bada 2 ile birlikte diger telefonlardan pek bir farkı kalmadı,bataryayı su gibi içiyor adeta
4-ayrıca oyun tutkunuysanız ve bada nın berbat ram optımızasyon engelını aşıp oyunu acabıldıysenız bazı oyunlarda sızlerı surprızler beklıyor,örnegin sims2 nfs hot pursuit ve bir kac oyunda beyaz ekran sorunu var .oyunu acıyorsunuz o da ne ekran bembeyaz,bu oyunları apps e eklerken samsung hıc mı denemıyor
5-whatsup yerıne getırılen chaton uygulaması kullanılmıyor pek,yaygın değil
6-görüşme esnasında ses kalitesi 1.2 ye göre daha kötü,bazı fw lerde ses azalıp yükselmektedir biriyle konusurken telefonda
7-kamera cekımı ve fotograf kalitesi de 1.2 ye gore daha kötü bir durumda
8-arama kaydı da 1.2 ye göre çok kötü ve karışık olmuş. (özellikle email i aktif kullananlar için emailler gizli numara olarak gözüküyor )
9-daha önce bada 1.2 de olan müzik çalardan ayarlanabilen ekolayzır ayarı yok!telefondan müzik dinlerken müzik çalar kısmından ekolayzır ayarlanamıyor. ekolayzır ayarlamak için müzik çalardan çıkıp menüden ayarlara, oradan müzik çalar kısmına girip ayarlamamız gerekiyor.
10-Ve daha da komik olan ses profili tercihleri gibi basit bir özellik de yok!mesaj ve e-postalar için zil sesini iptal ettim fakat titreşimi kapatamıyorum. yani kapatsam da bu sefer arama anında telefonun sadece zili çalıyor, titreşim olmuyor bu sefer.
11-toplu sms limiti bada 2 fw lerde 10 olarak gelıyor ,bunu custom fw lerle 100 ve daha fazla kişiye cıkartabılıyorlar,ama bır arkadasın yazısını gordum 300 tane cekmeye kalkmıs telefon restart atmıs,150 den fazla kısıye sms atmak telefonun restart atmasına neden oluyor
12-bir diger durum,bada 1.2 de muzık tanıma ozellıgı vardı,bada 2 de bu ozellık kaldırılmıs,hangı akla hızmet onu da anlamadım
13-bada 2 ile gelen music hub da pasıf durumda,anladıgım kadarıyla samsungun muzık ındırme servısı ama bugune kadar hıc aktıf oldugunu gormedım herhangı bır bada fw sınde
13-bir diger eksiği gps sorunu,her ne hikmetse wave telefonlar gps özürlü üretilmiş,diğer telefonlar kısa surede bulurken bu ürünler dakıkalarca beklersınız ancak bulur yerınızı
14-uygulama azlıgı konusunada deyıneyım,bugun apple ın 500 bınden androidın 450 bınden fazla uygulamasına karsın bada nın 9 bın uygulaması var,dıyenler olacak 9 bın neyıne yetmıyor dıye ama ıse yarar uygulama bulmak cook zor bu 15 bın ıcınden,nerdeyse hepsı 5 para etmez,ıse yarar 100 uygulama var yok
15-bu arada bada 2 guncellemeli wave gt-s 8500 de sistem islemci hizini 800-850 mhz ye cekiyor,telefonu 1000 mhz diye aliyorsun guncelleme cikiyor telefonun hizi 850 mhz ye dusuyor,menu ile 1000 mhz ye yukseltilebiliyor ama her telefon restartinda yeniden ayarlamak gerekiyor.boyle sacma sapan islerle urasiyoruz iste hele ki bilmeyen telefonu aldigini sandigi islemci hizinda kullanamayacak
16-ayrıca samsung verdıgı sozun uzerınden 1 sene gecmıs olmasına ragmen( bu bır sene ıcınde defalarca soz verdı , defalarca sozunu tutamadı) turkıye ye hala resmı bada 2 guncellemesı gelmedı,yabancı ulkelerın fw lerını atıyoruz telefona,brıck yapma rıskıne gırerek,neden bu rıskı alıyoruz cunkı bada turkıye ye gelmemekde dıretıyor
17-1.2 de olan sahte arama özelliği 2 de kaldırılmıs
18-bir diğer eksiklikde badanın wifi çekim gücü,bi deney yaptım,buyrun sonuc; arkadaşın s3353 u var modem 1. katta bizde 2. katta yanyana duruyoruz onun 2 dış çekiyor benim hiç gormuyor trident bile bizim durduğumuz yerde 2 dış çekiyor. ama ışte malesef bizim badalarda böyle bir sorun var
19-telefondaki mail ayarlarımda silme seçeneği "telefon ve sunucu" olmasına rağmen telefondan sildiğim mail sadece telefondan siliniyor hotmailde yani sunucuda sildiğim maili görebiliyorum, yani silinmemiş

Bir araştırma yaptım,mobil işletim sistemleri uygulama sayıları hakkında.Buyrun:

Apple;ilk 16 ay da 100 bin uygulama

Android;ilk android telefon 29 eylül 2008 de "T-Mobile G1" adı altında abd de piyasaya sürüldü.Bu cihaz android ve HTC birleşimiydi.Ekim 2010 da android marketdeki uygulama sayısı 100 bin oldu.25 ayda uygulama sayısı 100 bin oldu.

Windows phone; 21 ekim 2010 da yayınlandı,uygulama sayısı ilk 1 yılda 50 bin e ulastı,şu an 70 bini geçti uygulama sayısı,18 ayda 70 bin uygulama

Bada;ilk wave telefon şubat 2010 da piyasaya sürüldü,bugün tarihlerden 3 mart 2012,aradan 25 ay geçmiş,samsung apps a giriyorum ,cihazımı seçiyorum ve uygulama sayısına bakıyorum,9150 uygulama


gördüğünüz gibi gönül dostları,istatistikler herşeyi açıklıyor,daha fazla söze gerek var mı?


android ve ios uygulamalarını apple ya da google yapmıyor,ama gelıstırıcılerı kendı yaptıgın platforma cekmek,o platformu gelıstırıcıler ıcın cazıp hale getırmek;
platformu ,ürünü ortaya cıkaran yapımcının tek amacı olmalıdır.netıcede bu yapılanların hepsı pıyasada yer edınmek ve kar amaclı yapılıyor,samsung ıse kendı ısletım
sıstemı olan bada yı sureklı baltalamakla mesgul
dur sana bır ornek vereyım,google ın ılk androıd telefonu 2008 yılında cıktı,ama google daha ısletım sıstemı pıyasaya cıkmamıs olmasına ragmen 2007 yılında uygulama
gelıstırıcılerı ıcın 10 mılyon dolar odullu bır yarısma baslattıgını acıkladı,bu durumda ısletım sıstemının gelısmestırmek ve yapımcıları ısletım sıstemıne uygulama
yapmaya yoneltmek sence apple google yada samsungun ısı degıldır de bızım mı ısımızdır?
samsung elını tasın altına koymadan bada dan beklentı ıcıne gırdı,ama serbest pıyasada ısler boyle yurumez.
google ıse daha pıyasaya cıkmadan kendı sıstemıne guvendıgını onun arkasında durdugunu 10 mılyon dolar gıbı buyuk bır odul koyarak bellı ettı

samsungun yapımcıları cekmek ıcın yaptıgı 100 000 dolar gıbı komık bır rakamın odul olarak sunuldugu yarısmadan bahsetmıssın,google 2007 yılında androide yapımcı cekmek ıcın
10 mılyon dolarlık yarısmayı duyurdu,ılk android telefon 2008 eylulunde cıktı pıyasaya abd de.google ne yaptı burda yaptıgı ısletım sıstemının arkasında durdu ,daha pıyasaya
cıkmadan 10 mılyon dolarlık odul koydugunu soyledı,bılıyormuydu androıd ın tutucagını,
elbette kı bılmıyordu,ama elını tasın altına koymasını bıldı,samsung gıbı gostermelık hareketlerde bulunmadı.sana neden o 100 bin dolar rakamı ıcın komık yazdıgımıda soyleyeyım,ornek
verıcek olursak;2011 yılında angry bırds un sırf androıd de kı reklamlardan aylık kazancı 700 bın euro cıvarındaydı,buna app store ve facebook ve daha nıce gelırlerı eklemedım sadece
androıd reklam gelırlı,bu adam sımdı neden ısı gucu bıraksında kazanıcağı
bıle mechul olan 100 bın dolar gıbı komık bır rakam ıcın bada ya optımızasyonla ugrassın(angry bırds bada ıcın cıktı ama aynı ornegı dıger cok tutulan uygulamaları baz alarak degerlendır)


bakın burda da uygulama konusunda bılgılı bır arkadasın yazdıgı degerlendırme var;

Android için uygulama yazdım. iOS'un development toolunu da şöyle bir görmüşlüğüm var. İkisi de bada SDK'dan kat kat üstün. iOS'in real time memory management aracını (tam adını bilmiyorum böyle bir şey olduğunu farzediyorum), Android'in log cat'ini bada'da bulamazsın. Windows Phone da Visual Studio üzerinden çalışıyor. Eminim onun da gelişmiş toolları vardır.

Uygulama yazarken toollar kadar alacağın destek de önemlidir.. Şu üç siteye de girip bir göz gezdirmenizi istiyorum
developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
developer.android.com/index.html
developer.bada.com/apis/index.do

Apple'la Android'in sitesi döküman kaynarken bada'nın sitesinde doğru düzgün kaynak yok. Ana sayfasında bile Wave 3 reklamı, Kore uygulamaları, yarışma duyuruları falan var. bada forumunu da inceleyin. Sahra çölü gibi. Ne kaynak veren var ne de sorulan sorulara doğru düzgün cevap veren... bada geliştiricisi olsam ve uygulamayı geliştirirken bir noktada takılsam nasıl destek alacağım?

Uygulama dilinden de bahsedeceğim. Objective C, kodlaması ve anlaması zor olmasına rağmen stabilitesi ve desteğiyle aldı yürüdü. Android'in ise arkasında Java gibi dev bir community var. bada C++ ise normal C++'ın bile kırpılmış hali gibi. En basitinden bir try-catch bile bada2.0 da geldi. (O bile tam çalışmıyor)..

Samsung kusura bakmasın iyi uygulama yapana para vererek uygulama sayısı artırılmıyor. İki yılda SDK'nı sadece iki kere güncelliyorsan insanların gelip uygulama yazmasını beklememek lazım




wave 3 yanı son cıkan wave ın SAR degeri 1 ,sony nın 1.1 SAR degerı var,ne kadar aman aman bır fark degıl mı? :)
donanım donanım deyıp duruyorsunuz,madem konu donanımdandan acıldı , badaturkıyede acılan bır konu ıle gıreyım donanım olayına.3g,wifi, ve gps ın wave de diğer telefonlara göre daha kotu olması hakkında ne dıyeceksın?badaturkıyede bu sıkayet dıle getırıldı ve bır ALlah ın kuluda "hayır wave de bu dedıklerınızden sıkayetcı degılım demedı"

bır dıger konu s.amoled ekran,tamam su an pıyasada en kalıtelı ekran s.amoled fakat wave 1 de ekran 3.3 wave 2 de 3.7,goruntu kalıtesı artarken ekran kuculuyor,bı yerden alıyor bı yerden verıyor,0 a 0 elde var sıfır,bıt kdr ekranda ben ne anladım amoledın keyfınden?amoled artı dıosunuz ama ekranın kuculmesınden bahseden yok
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TuRaN.z 8 yıl
Eger hic bilmesek badayi cok kotu digerlerini mukemmel saniriz bazi mesajlara bakarak, androidli sensation ve galaxy tab kullandim, sensationu yeni sattim. galayx tabi halen kullaniyorum android guzel ama cokta abartmamak lazim mesela pil kullanimi berbat ne yaparsak yapalim 1 gunden fazla kullanamiyoruz rehber uygulamalari androidte bence iyi degil, bir kac eksi yonu daha var, sadece uygulama cok diye eksilerini niye gormeyiz anlamiyorum, bada super olmasada bence oldukca kararli bir sistem ayrica bada 2.0 eski surume gore buyuk oranda gelistirilmis durumda, 3.0 dahada iyi olacaktir, sadece uygulama zayif diye yaramaz demek cok yanlis en abartan bile kac ekstra uygulama kullaniyor merak ediyorum sacma sapan uygulamalari doldurursak o ayri, ayrica fazla uygulamalarda maalesef en yuksek rami ve islemcisi olan cihazlari bile kasiyor butun sistemlerde, sonucta kisaca soylemek gerekirse bada ile samsung iyi yolda bence, ciktigi zamanda sanirim wave 3 ile badaya donecegim...
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OvernightSensation 8 yıl
Max payne 35
umutarslan.com
Max payne 35 Bu Badalı telefonları diğerlerine nazaran(Android,WP7) daha uygun fiyata satışa koyarlarsa müthiş olur. İşin en güzel yanı işletim sisteminin açık kaynak kodlu olması.(Hatam varsa düzeltin ben öyle biliyorum
)
açık kaynak kodlu olmasının son kullanıcıya faydası ne oluyor.
Son kullanıcıya değilde daha çok yazılım geliştiricilere faydası oluyor. Bize olan faydası yeni arayüzler,kapsamlı widgetlar vb. özellikler olacak.

şuan açık kaynak değil olması için uğraşıyor samsung sanıyorum 3.0'da olacaktır.
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OvernightSensation 8 yıl
samsung yaparsa yapar ki eminim 2.0'a oranla çok yol katedecektir bu şekilde.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
gelsin gelsin rekabet iyidir :)
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resler 8 yıl
Tabletler ve telefonlar için ortak Bada geliştirirler umarım.
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DH Misafiri 8 yıl
Samsung WAVE sahibi olarak şunu diyorum ki BADA'dan bi cacık olmaz arkadaşlar..parası olan iphone yada androidli tlfon alsın,gidipte samsung'a para yatırmayın , sonra pişman oluyosunuz..Benim gibi ilk cıktığından herkes bi hevesle WAVE aldı ama uygulamaların hem yetesizliği+pahalılığı,ekranda zamanla çizgi oluşması yada aşırı ısınma sonucu herkes sattı,Galaksi S aldı yada başka bi tlfona gecti..İnanmayanlar dorumları arastırabilir yada ikinci el telefonculara bu samsunglar neden bu kadar ucuz diyebilir.. saygılarımla
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mert1907 8 yıl

DH Misafiri
Samsung WAVE sahibi olarak şunu diyorum ki BADA'dan bi cacık olmaz arkadaşlar..parası olan iphone yada androidli tlfon alsın,gidipte samsung'a para yatırmayın , sonra pişman oluyosunuz..Benim gibi ilk cıktığından herkes bi hevesle WAVE aldı ama uygulamaların hem yetesizliği+pahalılığı,ekranda zamanla çizgi oluşması yada aşırı ısınma sonucu herkes sattı,Galaksi S aldı yada başka bi tlfona gecti..İnanmayanlar dorumları arastırabilir yada ikinci el telefonculara bu samsunglar neden bu kadar ucuz diyebilir.. saygılarımla

Bende Galaxy S almayı düşündüm bi ara ama bu Wave in çok kötü olmasından dolayı değil bada nın 2. plana atılmasından dolayıydı.
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Türkmenli 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Samsung WAVE sahibi olarak şunu diyorum ki BADA'dan bi cacık olmaz arkadaşlar..parası olan iphone yada androidli tlfon alsın,gidipte samsung'a para yatırmayın , sonra pişman oluyosunuz..Benim gibi ilk cıktığından herkes bi hevesle WAVE aldı ama uygulamaların hem yetesizliği+pahalılığı,ekranda zamanla çizgi oluşması yada aşırı ısınma sonucu herkes sattı,Galaksi S aldı yada başka bi tlfona gecti..İnanmayanlar dorumları arastırabilir yada ikinci el telefonculara bu samsunglar neden bu kadar ucuz diyebilir.. saygılarımla

Bende baslarda cok memnundum ama sonradan cok canimi sıkmaya basladi.Samsung destek vermiyor. Program artik hic dusmuhor. Heryer tema oldu. Onemli programlar gelmedi. Bada 2. 0 beklemek biktirdi. Bende gidip optms 3d aldim. Bidaha birak badaya samdunga donmem. Ya android yada ios.
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