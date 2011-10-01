Samsung, bada 3.0 için kolları sıvadı

Son dönemlerde Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı telefonlara ağırlık veren Samsung, aynı zamanda kendi mobil platformu olan Bada'yı göz ardı etmemeye gayret gösteriyor. Kısa süre önce firma yetkilileri tarafından, 2011 yılının dördüncü çeyreğinde, Wave serisi tüm modellerin Bada 2.0 güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Lakin akıllı telefonlar arasındaki donanımsal farklılıklardan ötürü bazı modellerin Bada 2.0'ın sunduğu tüm özelliklerden faydalanamayacağının altı çizilmişti.

Şimdi de görünüşe göre Samsung, Bada 3.0 için kolları sıvamış durumda. Bada projesinin başındaki isimlerden Justin Hong, Twitter hesabı aracılığıyla Bada 3.0'ı dizayn etmeye başladıklarını dile getirmiş. Elbette Bada 3.0 ne gibi getirilerinin olacağına dair herhangi bir ipucu verilmiyor. Samsung cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



https://twitter.com/#!/justinpassion/statuses/119777268078886913