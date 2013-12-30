Samsung bu yıl 40 milyon tablet satışını aşmış olabilir





Akıllı telefon pazarında uzun süredir liderliği kimselere bırakmayan Samsung, söz konusu tablet pazarı olduğu zaman Android işletim sisteminin lideri olsa da genel anlamda Apple'ın oldukça gerisinde kalıyor.





Güney Kore'de yayınlanan bir rapora göre Samsung'un bu yıl için toplam tablet satışı beklentisi 40 milyonun üzerinde. Samsung'un özellikle son çeyrekte Galaxy Note 10.1 2014 ve indirime giren Galaxy Tab 3 7.0 modeli ile satışlarını artırdığı belirtiliyor. Samsung'un önceki yılları gözönüne alındığında geldiği nokta oldukça başarılı bulunuyor.





Zira firma 2010 yılında 1.5 milyon tablet satışı yaparken, 2011 yılında bu sayı 6 milyona, 2012 yılında ise 16.6 milyona yükseldi. Firma bu yıl ise çeyrek ortalamasını 10 milyonda tutmayı başardı.

Yılın ilk çeyreğinde 9.1 milyon adet satış yapan Samsung, ikinci çeyrekte 8.4 milyon, üçüncü çeyrekte 10.5 milyon adet satış yaparken, son çeyrek için de beklenti 12 milyon tablet satışı. Analize firmanın hem Android hem de Windows tarafındaki tablet satışları dahil ediliyor.





Gelecek yıl Samsung'un 12.2 ve 8.4 inçlik iki adet Galaxy Note Pro ve alt seviye Galaxy Tab 3 Lite modeli ile iddialı bir başlangıç yapacağı sık sık gündeme geliyor. Firmanın gelecek yıl satışlarını bir miktar daha artırması bekleniyor. Pazarda iPad ve iPad mini serisi ile yer alan Apple'ın bu yıl beklenen satış rakamı ise 70-80 milyon civarında.

http://www.androidauthority.com/40-million-samsung-tablets-2013-328050/