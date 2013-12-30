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Samsung bu yıl 40 milyon tablet satışını aşmış olabilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bu yıl 40 milyon tablet satışını aşmış olabilir

Akıllı telefon pazarında uzun süredir liderliği kimselere bırakmayan Samsung, söz konusu tablet pazarı olduğu zaman Android işletim sisteminin lideri olsa da genel anlamda Apple'ın oldukça gerisinde kalıyor.

Güney Kore'de yayınlanan bir rapora göre Samsung'un bu yıl için toplam tablet satışı beklentisi 40 milyonun üzerinde. Samsung'un özellikle son çeyrekte Galaxy Note 10.1 2014 ve indirime giren Galaxy Tab 3 7.0 modeli ile satışlarını artırdığı belirtiliyor. Samsung'un önceki yılları gözönüne alındığında geldiği nokta oldukça başarılı bulunuyor.

Zira firma 2010 yılında 1.5 milyon tablet satışı yaparken, 2011 yılında bu sayı 6 milyona, 2012 yılında ise 16.6 milyona yükseldi. Firma bu yıl ise çeyrek ortalamasını 10 milyonda tutmayı başardı.
Yılın ilk çeyreğinde 9.1 milyon adet satış yapan Samsung, ikinci çeyrekte 8.4 milyon, üçüncü çeyrekte 10.5 milyon adet satış yaparken, son çeyrek için de beklenti 12 milyon tablet satışı. Analize firmanın hem Android hem de Windows tarafındaki tablet satışları dahil ediliyor. 

Gelecek yıl Samsung'un 12.2 ve 8.4 inçlik iki adet Galaxy Note Pro ve alt seviye Galaxy Tab 3 Lite modeli ile iddialı bir başlangıç yapacağı sık sık gündeme geliyor. Firmanın gelecek yıl satışlarını bir miktar daha artırması bekleniyor. Pazarda iPad ve iPad mini serisi ile yer alan Apple'ın bu yıl beklenen satış rakamı ise 70-80 milyon civarında.  

http://www.androidauthority.com/40-million-samsung-tablets-2013-328050/ Yorum Yaz
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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Şu akıllı kameralar konusundaki röportajdaki şahıs lideriz felan filan dedi.
Artık bu nasıl bir algı ise bilemiyorum.
Rakiplerin strateji geliştirememesi her geçen gün firmaya katkıda bulunuyor.
Aşarsada aşmazsada pekte önemli değil.
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doctor5945 5 yıl
içinde tablete özel ipad kadar uygulama olmadıktan sonra alınmaz android tablet s pen de olsa alınmaz tüm gunumuz tablete yazı yazmakla gecmıyor netıcede içerik daha önemli, olmasa zaten sadece stabil diye kimse almaz ipad'i.
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Master_Evil 5 yıl
kalemi zaten geliştirdiler şimdi bide 3. nesil kalem geliyormuş daha iyi olur
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wolf silver 5 yıl
androıd kullanıcısı olarak tablette kesınlıkle ıpad dıyorum.. ıpada rakıp olan bır tablet androıd tarafında yok..
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kpln04 5 yıl
kim ne derse desin samsung sayesinde şu an fhd 5''tel kullanıyorsunuz biraz saygı duyun
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kule_genclik 5 yıl
'Asabilir' yazicaktiniz galiba ..


Kim aliyo bu kadar tableti telefonu
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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
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kablosuzadam 5 yıl
"Samsung bu yıl 40 milyon tablet satışını aşmış olabilir" haberinin bana göre haber sitelerindeki kim kardişyan haberlerinden farkı yok. İki bilginin de kimseye bir faydası yok.
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Enola 5 yıl
Bana satmadı mesela ben beleş aldım tv ile onlarıda saymışlarmı
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