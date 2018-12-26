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Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor

Giderek büyüyen global Drone pazarına Samsung da hazırlık yapıyor. Firma 2 yıldır Drone teknolojileri ile ilgili pek çok patent aldı. Sürgülü Drone modeli bunların en sonuncusu.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar yanında farklı tüketici ürünleri, kurumsal ürünler, sevkiyat platformları, inşaat ekipmanları ve medikal ekipmanlar gibi pek çok sektörde başarı kovalayan dünya devi Samsung yeni bir alana daha el atmak istiyor.

Yeni pazar

Firmanın ABD patent ofisi tarafından kabul edilen son başvurusu sürgülü bir drone modeline işaret ediyor. Bugüne kadar pervane kolları katlanabilen drone modelleri görmüştük ancak Samsung daha farklı bir konsept tasarlamış.

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Drone modelinin gövdesi iki parçadan oluşuyor ve sürgülü yapısıyla birbirinin içine giriyor. Parçalar ayrı iken pervane kollarını katlayarak gövdeye yerleştirebiliyorsunuz. Kolları açınca da parçaları birleştirerek kompakt drone gövdesini elde ediyorsunuz.

 

Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor
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Drone modeli kablosuz olarak mobil uygulama ile kontrol edilebilirken kamera, jiroskop, barometre, pusula, ultrason, ısı, ışık ve ultraviyole sensörleri de sistemin içerisine entegre edilmiş. Samsung daha önce de drone modelleri ile ilgili farklı teknolojilerin patentini almıştı.

Son gelişmeler Samsung’un bu alana girmek için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Hali hazırda DJI’ın lider olduğu global drone sektöründe irili ufaklı pek çok üretici pay kapma yarışında. Araştırmalar 2022 yılında drone sektörünün 30 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını tahmin ediyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/26/samsung-transformable-drone-patent/ Yorum Yaz
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