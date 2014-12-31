Samsung dünyanın ilk kavisli ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayarını duyurdu





CES 2015 fuarına sıkı bir şekilde hazırlanan Samsung, repertuarındaki ürünleri birer birer tanıtmaya başladı. 360 derecelik ses ürünleri ,fansız dizüstü bilgisayar derken sırada kavisli bir hepsi-bir-arada bilgisayar var.





ATIV One 7 adındaki cihaz göründüğü kadarıyla hem Samsung'un hem de sektörün ilk kavisli ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayarı konumunda. 27 inçlik bu cihaz Full HD kavisli ekranı sayesinde daha yoğun bir oyun ve eğlence tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca HDMI girişi ile cihazı bir monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak Samsung henüz kavisli ekranlara dokunmatik özelliğini kazandıramamış.





Bilgisayarın kavisli olması bileşenleri de etkiliyor. Samsung ekranın arka kısmında hafif eğimli bir anakarta yer vermiş ve bileşenleri iki tarafa yerleştirmiş. Samsung'un PC bölümü ve televizyon bölümü yeni model için birlikte çalışmış. Ekran IPS yerine TN panel kullandığı için görüntüleme açıları biraz düşüyor.





Model içerisinde Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM, 1TB 5400 devir/dakika HDD şeklinde özellikler yer alıyor. Detayları CES 2015 fuarında açıklanacak olan ATIV One 7 modeli 1300$ civarındaki fiyat etiketi ile Şubat ayında satışa sunulacak.

http://www.pcworld.com/article/2864112/samsung-brings-curved-screen-from-tv-to-pc.html