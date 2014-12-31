Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dünyanın ilk kavisli ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayarını duyurdu

4 yıl
438
1
12
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung dünyanın ilk kavisli ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayarını duyurdu

CES 2015 fuarına sıkı bir şekilde hazırlanan Samsung, repertuarındaki ürünleri birer birer tanıtmaya başladı. 360 derecelik ses ürünleri ,fansız dizüstü bilgisayar derken sırada kavisli bir hepsi-bir-arada bilgisayar var. 

ATIV One 7 adındaki cihaz göründüğü kadarıyla hem Samsung'un hem de sektörün ilk kavisli ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayarı konumunda. 27 inçlik bu cihaz Full HD kavisli ekranı sayesinde daha yoğun bir oyun ve eğlence tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca HDMI girişi ile cihazı bir monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak Samsung henüz kavisli ekranlara dokunmatik özelliğini kazandıramamış.

Bilgisayarın kavisli olması bileşenleri de etkiliyor. Samsung ekranın arka kısmında hafif eğimli bir anakarta yer vermiş ve bileşenleri iki tarafa yerleştirmiş. Samsung'un PC bölümü ve televizyon bölümü yeni model için birlikte çalışmış. Ekran IPS yerine TN panel kullandığı için görüntüleme açıları biraz düşüyor. 

Model içerisinde Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM, 1TB 5400 devir/dakika HDD şeklinde özellikler yer alıyor. Detayları CES 2015 fuarında açıklanacak olan ATIV One 7 modeli 1300$ civarındaki fiyat etiketi ile Şubat ayında satışa sunulacak.  

http://www.pcworld.com/article/2864112/samsung-brings-curved-screen-from-tv-to-pc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__BadblooD__ 4 yıl
Ekran kartı olmadan yoğun bir oyun tecrübesi bizi bekliyor. (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
Bu firma tam anlamıyla salak ya .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 4 yıl
aynen çok pahalı ve ekran kartı yok sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 4 yıl
Sebeb?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Hos ama alan kisinin totosuna ek maliyet getirdigi kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukcuce 4 yıl
az da ucuz olsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmethi 4 yıl
Bu kavisli modası nedir arkadaş eskiden insanlar sony trinitron düz kare alacam diye yırtınıyordu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl ahmethi
ahmethi

Bu kavisli modası nedir arkadaş eskiden insanlar sony trinitron düz kare alacam diye yırtınıyordu.

Amaç kavisli ekran üretebildiğini sergilemek. Hiçbir avantajı yok. Aynen dediğiniz gibi crt zamanında kavisten kurtulmak için millet tonla para ödüyordu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
YA HALA ŞUNLARA MEKANİK SSD KOYMUYORLAR YA DELİ OLUYORUM. KENDİN TAKMAYA ÇALISSAN GARANTİ GİDİYOR. SEÇENEKLİ SUN SSDLİ VE SSD SİZ KULLANICI KARAR VERSİN BE KARDEŞİM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çocuk Adam 4 yıl
ips yoksa çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Ekran kartı yok mu cihazın,yoksa daha açıklanmadı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
kavis eksiklikti,giderilmesi iyi olmus !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
438 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Huawei Ascend Mate 7 Video İnceleme "Metal gövde, 4100mAh pil ve dahası..." 4 yıl DH Özel Röportaj: Avea ile inTouch4,Smartband ve 4G hakkında konuştuk 4 yıl Samsung: "Türkiye beyaz eşya pazarında liderlik hedefliyoruz" özel video 4 yıl Sony MDR-XB950BT Test Masamızda 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 2. bölüm 4 yıl Android cihazlarınızı hızlandırın 4 yıl Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim