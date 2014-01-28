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"Samsung gelecek yıl Windows dizüstü modeli üretmeyecek"

5 yıl
8,6b
1
39
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıldan bu yana PC pazarında devam eden durgunluk üreticiler üzerindeki olumsuz etkisini artırmaya başladı ve üreticiler radikal kararlar almaya yönleniyor.

Geçen yıl 12 milyon dizüstü satışı gerçekleştiren Samsung, bu yıl ise beklentilerini 7 milyona kadar çekmişti. Geçen yıl göre yüzde 41'lik bir düşüşü ifade eden bu tahminden sonra sürpriz bir iddia da geldi.

Tayvanlı kaynaklara göre Samsung, gelecek yıl itibariyle Windows işletim sistemli dizüstü segmentinden çekiliyor. Firma bunun yerine Chrome OS tabanlı Chromebook ürünlerine ağırlık verecek. 

Samsung'un bu kararı neden aldığı açıklanmıyor ancak Chromebook sınıfının ABD dizüstü pazarında yüzde 20 oranını geçmiş olması görünüşe göre firmayı da cezbetmiş görünüyor. Chromebook cihazları genelde basit işlemler için kullanıldığından donanımları nispeten zayıf ve fiyatları da 200$ seviyesine kadar iniyor. Konu ile ilgili firmadan resmi bir açıklama gelmedi.  

http://www.digitimes.com/news/a20140127PD202.html Yorum Yaz
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mbald 5 yıl ayakkabıkutusu
ayakkabıkutusu
Chrome book çöplerini üreteceğine gitsin o arge parasıyla bağış yapsın. Kim dandik chromebook işletim sistemini kullanır ki ?

Her işletim sisteminin kendine göre kullanıcı kitlesi vardır.Neye göre dandik diyosun ki?Ayrıca şunu bil crome book yüklü bir bilgisayar aynı fiyattaki android tabletten çok çok daha iyi bir internet deneyimi yaşatır..
ayakkabıkutusuChrome book çöplerini üreteceğine gitsin o arge parasıyla bağış yapsın. Kim dandik chromebook işletim sistemini kullanır ki ?
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lido 5 yıl
lenovo gibi freedos yani işletim sistemsiz de satabilirler
1 Yanıt Yanıtla +6
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suvari25 5 yıl
Yazik olmuş.
Samsung notebook ve ultrabookları oldukça kaliteliler
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DH Misafiri 3 yıl
Beyler bende samsung np550p5c s01tr serisi laptop var ve alalı 4-5 yıl oldu bataryası hala çalışıyor canavar gibi 1 kez kendim iç temizliğini yaptım 1 kezde garanti bitmeden temizlettirdim. hayatımda gördüğüm en iyi laptop :) kesinlikle performans ı olsun ısı sı olsun on numara sıcaklık sabit 50 derece hiç artmıyor 1 defa su döküldü üstüne klimada soguga getirdim kurutmayı öyle yaptım hiiç birşey olmadı :D ya ben aşıgım bu laptopa
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Tübba 4 yıl
Satışları iyi aslında
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DH Misafiri 4 yıl
Sa kardes ben bi laptp alacm 2.el yardmci olrsanz sevirim
samsung i5 3.nesil
6gb ram 640hdd 4gb ekran karti var sizce nekadar idare eder bu
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çekilceklerini sanmıyorum
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Okisht 5 yıl
microsoft mobil platformda rakip olduğu için normal bu tarz hareketler.

en çok android telefon satan şirket sonuçta. Chrome OS kullanmaları çok normal. Fakat son kullanıcı sıcak bakar mı?
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DH Misafiri 5 yıl
samsung ne oldu başka firmalar aynı işlemci ile aynı özellikler koydukları makinaları çalışama performansı kıyaslıyorsun makina eşek gibi kasılıyor (dell asus hp markalar kıyaslarsak) gerçi telefonlarındaki arayüz bile düzgün çalışmıyor ama ayrı konu gelelim kasa ve malzeme kalitesine pet şişeden notebook üretirsen elbet bir sürü sorun çıkıcak ör: makina çalışırken bir yerden bir yere taşırken kasa yamuluyor mantıksız gelebilir ama içindeki anakarta yamulma oluyor sonra bu makina niye çabuk bozuluyor düşme olayını hiç söylemedim zaten 40 50 cm yükseklikten düşen bir iki tanesinde içindeki (şarj cihazına takılı halde)şarj girişinin olduğu pcb komple kırık çıkıyor siz düşünün firmanın fan yada şaçma bir şey değilim ama aldığım ürünler ve çevremdeki kişilerin yaşadığı sorunlardan dolayı samsung iyi yapmış diyorum sen telefon ve tablet üret herkes iyi yaptığı işi yapsın notebook işinde ülkemizde asus dell hp lenovo markalar çok iyi( apple güzel ama çok para ) yanlız servisleri çok iyi ekran kartı arızalı notebook gönderdiğim cihaz üstündeki klavye tuşları tamamlanmış şarj girişi değişitirilmiş olarak geldi
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GetSomeRest 5 yıl
Adamlar haklı. Bir pc,notebook alınca en az 5 sene kullanıyorsun. Aynı fiyata telefon veya tablet alanlar bir sene sonra yenisini alıyor. Ticari zekâ diye buna derim ben.
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Tom Hagen 5 yıl
samsung galaxy book..
70derecede eriyen plastik kasayla oyunun tadını çıkarın
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silver0021 5 yıl
Aslında beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Sektör zaten daralma döneminde doygunluk hatsafhada. Laptoplar tozlu raflarda. Çünkü windows halen laptoplarda yükle gelen bir sistem. Yıllardır windows kullandım ve program kurmak o programı bulmak bulsanda programın paralı parasız olanını crackli cart curtlu bi ton şeyiyle uğraşıcanda.. yazarken yoruldum. Windows bitti bence. Yıllardır akıl edemediler şu appstoreu. İnsanlar windowsa ne kuracaklarını şaşırdılar ha kurdular bi kaç virüste kaptılar. Yazık 13GB ı zaman zaman geçen şu güzelim sisteme yazık ettiler. laptop bitmiştir tabiki. tabi bunada android bir el atmassa şayet. :)
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redbest 5 yıl silver0021
silver0021
Aslında beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Sektör zaten daralma döneminde doygunluk hatsafhada. Laptoplar tozlu raflarda. Çünkü windows halen laptoplarda yükle gelen bir sistem. Yıllardır windows kullandım ve program kurmak o programı bulmak bulsanda programın paralı parasız olanını crackli cart curtlu bi ton şeyiyle uğraşıcanda.. yazarken yoruldum. Windows bitti bence. Yıllardır akıl edemediler şu appstoreu. İnsanlar windowsa ne kuracaklarını şaşırdılar ha kurdular bi kaç virüste kaptılar. Yazık 13GB ı zaman zaman geçen şu güzelim sisteme yazık ettiler. laptop bitmiştir tabiki. tabi bunada android bir el atmassa şayet. :)

Windows yerine Android ne ya? Şaka gibi.
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acbold 5 yıl silver0021
silver0021

Aslında beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Sektör zaten daralma döneminde doygunluk hatsafhada. Laptoplar tozlu raflarda. Çünkü windows halen laptoplarda yükle gelen bir sistem. Yıllardır windows kullandım ve program kurmak o programı bulmak bulsanda programın paralı parasız olanını crackli cart curtlu bi ton şeyiyle uğraşıcanda.. yazarken yoruldum. Windows bitti bence. Yıllardır akıl edemediler şu appstoreu. İnsanlar windowsa ne kuracaklarını şaşırdılar ha kurdular bi kaç virüste kaptılar. Yazık 13GB ı zaman zaman geçen şu güzelim sisteme yazık ettiler. laptop bitmiştir tabiki. tabi bunada android bir el atmassa şayet. :)

Sen böyle diyosunda, millet MAC bilgisayarın ne olduğunu bilmiyor.Türkiye pazarında % kaç MAC diye bir bilgisayar var biliyordur. Notebook almaya gidiyor Casper isterim,Toshiba,Sony isterim alıp geliyor.APPLE işletim sistemini önüne koysan küfür eder sana. Pazar öyle keyfi belli bir kitleden oluşmuyor.Hele ülkemizde hiç.

Samsung'un üretimden çekileceğine %1 ihtimal vermiyorum.En fazla yapsa yapsa notebook serilerini azaltır yine satışa devam eder.Adamlar ultrabook ları ürettiğinde öpücük vermediği yer kalmadı reklam için.
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senersongur 5 yıl
Aslinda cikmasina gerek yok.

PC ile yapilan şeylerin tamamini tabletlerle yada akilli telefonlarla yapmak mümkün değil.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
nedeni ise mobil sektörde android yalakası olduğu için ve microsoft ve nokia mobil sektöre windowsphone 8 ile girdiğinden buda samsung için iyi olmadı... Sonuçta işin ucunda rekabet vardı.Sırf şimdide ms'ye inat olsun diye gidecek chrome tabanlı pc üretecek.Böyle bir riski neden mi aldı? Çünkü zaten samsung laptop satamıyordu.Satış olmadığı içinde böyle bir deneme riskli olmaz.
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lido 5 yıl
lenovo gibi freedos yani işletim sistemsiz de satabilirler
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darkdiva 5 yıl Guest-323E4D72D
CakirAkinSen

nedeni ise mobil sektörde android yalakası olduğu için ve microsoft ve nokia mobil sektöre windowsphone 8 ile girdiğinden buda samsung için iyi olmadı... Sonuçta işin ucunda rekabet vardı.Sırf şimdide ms'ye inat olsun diye gidecek chrome tabanlı pc üretecek.Böyle bir riski neden mi aldı? Çünkü zaten samsung laptop satamıyordu.Satış olmadığı içinde böyle bir deneme riskli olmaz.

Haberde 12 milyon laptop satmış diyor, siz satış yapamıyor diyorsunuz...
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