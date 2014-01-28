"Samsung gelecek yıl Windows dizüstü modeli üretmeyecek"





Geçen yıldan bu yana PC pazarında devam eden durgunluk üreticiler üzerindeki olumsuz etkisini artırmaya başladı ve üreticiler radikal kararlar almaya yönleniyor.





Geçen yıl 12 milyon dizüstü satışı gerçekleştiren Samsung, bu yıl ise beklentilerini 7 milyona kadar çekmişti. Geçen yıl göre yüzde 41'lik bir düşüşü ifade eden bu tahminden sonra sürpriz bir iddia da geldi.





Tayvanlı kaynaklara göre Samsung, gelecek yıl itibariyle Windows işletim sistemli dizüstü segmentinden çekiliyor. Firma bunun yerine Chrome OS tabanlı Chromebook ürünlerine ağırlık verecek.





Samsung'un bu kararı neden aldığı açıklanmıyor ancak Chromebook sınıfının ABD dizüstü pazarında yüzde 20 oranını geçmiş olması görünüşe göre firmayı da cezbetmiş görünüyor. Chromebook cihazları genelde basit işlemler için kullanıldığından donanımları nispeten zayıf ve fiyatları da 200$ seviyesine kadar iniyor. Konu ile ilgili firmadan resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.digitimes.com/news/a20140127PD202.html