"Samsung gelecek yıl Windows dizüstü modeli üretmeyecek"

Haber Editörü
Geçen yıldan bu yana PC pazarında devam eden durgunluk üreticiler üzerindeki olumsuz etkisini artırmaya başladı ve üreticiler radikal kararlar almaya yönleniyor.
Geçen yıl 12 milyon dizüstü satışı gerçekleştiren Samsung, bu yıl ise beklentilerini 7 milyona kadar çekmişti. Geçen yıl göre yüzde 41'lik bir düşüşü ifade eden bu tahminden sonra sürpriz bir iddia da geldi.
Tayvanlı kaynaklara göre Samsung, gelecek yıl itibariyle Windows işletim sistemli dizüstü segmentinden çekiliyor. Firma bunun yerine Chrome OS tabanlı Chromebook ürünlerine ağırlık verecek.
Samsung'un bu kararı neden aldığı açıklanmıyor ancak Chromebook sınıfının ABD dizüstü pazarında yüzde 20 oranını geçmiş olması görünüşe göre firmayı da cezbetmiş görünüyor. Chromebook cihazları genelde basit işlemler için kullanıldığından donanımları nispeten zayıf ve fiyatları da 200$ seviyesine kadar iniyor. Konu ile ilgili firmadan resmi bir açıklama gelmedi.
http://www.digitimes.com/news/a20140127PD202.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her işletim sisteminin kendine göre kullanıcı kitlesi vardır.Neye göre dandik diyosun ki?Ayrıca şunu bil crome book yüklü bir bilgisayar aynı fiyattaki android tabletten çok çok daha iyi bir internet deneyimi yaşatır..
Samsung notebook ve ultrabookları oldukça kaliteliler