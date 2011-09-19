Samsung, iPhone 5 Güney Kore'de piyasaya sürülür sürülmez dava açmaya hazırlanıyor

Samsung ile Apple arasında Galaxy akıllı telefon ve tablet modellerinin iPad ve iPhone cihazlarında bulunan bazı patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle başlayan hukuk mücadelesi Samsung'un biraz aleyhine olarak devam ediyor.





Almanya ve AB ülkelerinde Galaxy Tab 10.1, 8.9 ve 7.7 modellerinin tedbiren dava sonuçlanana kadar yasaklanması, Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 modeline tedbiren ithalat yasağı konması ve yine AB ülkelerinde Galaxy serisi telefonların fotoğraf görüntüleme uygulamasında değişiklik yapılana kadar tedbiren satışının yasaklanması şu ana kadar mevcut olan gelişmeler.





Samsung ise elindeki mevcut önemli patentleri Apple'a karşı kullanmanın hesabını yapıyor. Korea Times gazetesinin haberine göre firmanın kıdemli bir yöneticisi iPhone 5 Güney Kore'de piyasaya sürülür sürülmez Apple'a karşı patent davası açılacağını iddia etti.





Davanın konusu ise Samsung'un kablosuz teknolojiyle ilgili patentlerinin ihlal edilmesi. Apple yeni modelinde yer vereceği mobil iletişim fonksiyonları için diğer firmaların yaptığı gibi mutlaka Samsung'un teknolojisini kullanmak zorunda. Bu da Samsung'un elini oldukça kuvvetlendiriyor.





Ancak Samsung iPhone 5 piyasaya çıkmadan önce herhangi bir girişimde bulunamıyor çünkü henüz resmi olarak özellikleri açıklanmadı ve bu bakımdan firmanın ihlal edildiğini öne süreceği benzer bir cihaz olması gerekiyor.





Gazete ayrıca ismi açıklanmayan yöneticilerin iPhone 5'te NFC yani yakın alan iletişimi teknolojisini barındıran bir yonganın olacağını beklediklerini belirtiyor.