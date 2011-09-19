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Samsung, iPhone 5 Güney Kore'de piyasaya sürülür sürülmez dava açmaya hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasında Galaxy akıllı telefon ve tablet modellerinin iPad ve iPhone cihazlarında bulunan bazı patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle başlayan hukuk mücadelesi Samsung'un biraz aleyhine olarak devam ediyor. 

Almanya ve AB ülkelerinde Galaxy Tab 10.1, 8.9 ve 7.7 modellerinin tedbiren dava sonuçlanana kadar yasaklanması, Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 modeline tedbiren ithalat yasağı konması ve yine AB ülkelerinde Galaxy serisi telefonların fotoğraf görüntüleme uygulamasında değişiklik yapılana kadar tedbiren satışının yasaklanması şu ana kadar mevcut olan gelişmeler.

Samsung ise elindeki mevcut önemli patentleri Apple'a karşı kullanmanın hesabını yapıyor. Korea Times gazetesinin haberine göre firmanın kıdemli bir yöneticisi iPhone 5 Güney Kore'de piyasaya sürülür sürülmez Apple'a karşı patent davası açılacağını iddia etti.

Davanın konusu ise Samsung'un kablosuz teknolojiyle ilgili patentlerinin ihlal edilmesi. Apple yeni modelinde yer vereceği mobil iletişim fonksiyonları için diğer firmaların yaptığı gibi mutlaka Samsung'un teknolojisini kullanmak zorunda. Bu da Samsung'un elini oldukça kuvvetlendiriyor.

Ancak Samsung iPhone 5 piyasaya çıkmadan önce herhangi bir girişimde bulunamıyor çünkü henüz resmi olarak özellikleri açıklanmadı ve bu bakımdan firmanın ihlal edildiğini öne süreceği benzer bir cihaz olması gerekiyor.

Gazete ayrıca ismi açıklanmayan yöneticilerin iPhone 5'te NFC yani yakın alan iletişimi teknolojisini barındıran bir yonganın olacağını beklediklerini belirtiyor.

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silver021 8 yıl en beğenilen
dikkat edin tarihe arkadaşlar. eylülün 19 u oldu ve iphone 5 daha piyasaya sürülemedi :) haha apple firmasının iflas bayrağını çekiceği günü dört gözle bekler oldum. aynı son nokianında başına geliyor o daha yaklaştı. bu piyasada görmek istediğim 4 marka var. samsung LG sony vede HTC. gerisi faso fiso. blackberry nokia apple sadece parça toplayan hurdacıdan ibaretler. ve bu hurdalarına fahiş fiyattan piyasaya satıyorlar. özelliklede amerikada bir samsungun piyasada değeri 300 dolarken iphone larında değeri 300 dolar. ancak türkiyeye geldiğinde 300 dolarlık samsung 1200 lü seviyelerde 300 dolarlık diğer bir apple ise 2100. :) allah belanı verir umarım apple. cezanı samsung kesicek :)
dikkat edin tarihe arkadaşlar. eylülün 19 u oldu ve iphone 5 daha piyasaya sürülemedi :) haha apple firmasının iflas bayrağını çekiceği günü dört gözle bekler o...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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karaköy_soğancısı 8 yıl
apple fanları dikkatli olun yeni eksi rekorlarını kırmayın :))
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alprkrkmz 8 yıl
darbelux
Apple ben çok yanlış yapıyor, sonuçta çoğu entegreyi samsung dan temin ediyor. Hangi akla hizmet böyle bir dava açıyorlar.Samsung ile ipleri tamamen koparsa acaba parçaları nerden temin edecek çok merak ediyorum.

birşey olmaz. sonuçta apple ve samsung kanlı bıçaklı da olsa apple milyonlar satan bir marka ve samsung, apple kendisine parça için geldiğinde yok olmaz sen bana bunu bunu yaptın bende sana parça vermiyorum mu diyecek?
gelecek milyonları reddetmez yani. duygusal düşünmüyor büyük firmalar. kavga ederler ancak işleri de devam ettirirler..
darbeluxApple ben çok yanlış yapıyor, sonuçta çoğu entegreyi samsung dan temin ediyor. Hangi akla hizmet böyle bir dava açıyorlar.Samsung ile i...
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stalag17 8 yıl
Yahu millet,
SAMSUNG'tan anladığınız kadar Samsun'dan haberimiz yok, APPLE almışlığımız kadar elma yemişliğimiz yok. Paralarımızı bu kadar kolay mı kazanıyoruz ki, harcamak için acele ediyoruz.
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Kagnaroos 8 yıl
Onu da jailbreak komunitesinden caldilar, merak etme. Bilir misin 2007'de iPhone nasil bir seydi? 4 yil sonra iPhone'u oldugu icin dunyanin sahibi zannediyor millet kendini. Sadece Amerika'da varken bizde vardi. Daha MMS yoktu, copy-paste yoktu, App Store hic yoktu. Bilir misin Installer'i?

Son olarak da bari Windows 8 ve Windows Phone 7'y calinti demeyin! Son yillarin en zekice, en yaratici ve en orijinal arayuzu Metro. Tile'lar ve canli bilgilendirme muhtesem. Ve yine bircok fikir Apple tarafindan calinacak...
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sertacarslan 8 yıl
Statistik
adamlar 3000tl fiyat koysa genede gidip alirsiniz, 2000 senin gibilere gore az olmus bile, soyle 3000-4000tl olsaydi da tam kazik olsaydi.

Adam doğru söylemiş, 4000 lira bile olsa yine de satar memleketimde...
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sertacarslan 8 yıl
SliTheRiNN
Samsungun dava açmayı planladığı patent NFC ile ilgili bir patent iphone 5te NFC olmassa, Samsung bir sonraki nesile bel bağlayacak mecburen :))

Haberde davanın NFC ile ilgili olacağı yazmıyor ki?
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ertu_grul 8 yıl
Abicim vergi diye bisey var sonucta yani $650 olan bi seyin turkiyede 1100 lira olmasini bekleme zaten. Kaldiki ingilterede bile 400-500 pound seviyesinde satiliyor. Apple in burda bi sucu filan oldugunuda sanmiyorum. Ayrica kim patent ihlali yapiyosa mahkemeye gitmeli bu olay. Samsung yada Apple olsun farketmez.
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ertu_grul 8 yıl
Abicim vergi diye bisey var sonucta yani $650 olan bi seyin turkiyede 1100 lira olmasini bekleme zaten. Kaldiki ingilterede bile 400-500 pound seviyesinde satiliyor. Apple in burda bi sucu filan oldugunuda sanmiyorum. Ayrica kim patent ihlali yapiyosa mahkemeye gitmeli bu olay. Samsung yada Apple olsun farketmez.
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OvernightSensation 8 yıl
he he eh be aptal apple sen kime dava açtığını bilmiyorsun :) yürü samsung kim tutar seni.
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senatorlines 8 yıl
Haksızlık yapmayalım. Samsung Elektronics bu piyasanın da monopolü olmaya çalışıyor halihazırda elektronik piyasasının en büyüğu oldu, htc ile samsung kuduz gibi saldırıyor piyasaya, htc her hafta yeni bir telefon çıkarır oldu, kasa hep aynı-işlemci hızını arttırıyorlar genelde, qualcomm'un yeni modellerini hemen tatbik ediyorlorar, teknoloji çok hızlandı iyi güzel de, takib edemez olduk. C7'dim var memnunum ve eski NOKIA'cıyım, en azından 6-ayda veya senede bir güncel teknolojinin imkanlarını sunan telefonu tercih ederim, o yuzden APPLE ya da NOKIA diyorum, Samsung la Htc kudursun dursun.kusura bakmayın. Çinlilerde girdi şimdi piyasaya iyice cıvkı çıktı işin. DAHA GEÇENDE GOOGLE KENDİ PATENTİNİ GEÇİCİ OLARAK HTC-APPLE DAVASINDA HTC'YE DEVRETTİ APPLE'YE KARŞI KAZANSIN DİYE=BU HAREKETİ GÖRÜNCE, MERTLEĞE YAKIŞMIYOR, O YÜZDEN ARTIK APPLE ya da NOKIA diyorum. APPLE'nin İphone5 ve Nokia World'ta NOKIA'nın tanıtacağı Windowslu ve Symbianlı amiral telefonun lansmanını bekliyorum. Herkese saygılar.
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl

Napacak yuvarlak telefonmu yapacak, geri tuşunu kameranın arkasınamı koyacak?
hyr öylr yapıvak deil tasrımı apple birebir uyuyor olan samsung var bence samsung kalitesiz ürün yapmıyor ama telefon alıcılarının diikkat ettiği özellilerden biride tasrım dır samsung isterse oraya 4 çekirdekli 2.5 ghz hızında çalışan işlemci koysa ben yinede almam
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