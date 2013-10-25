Samsung, onaylanmamış aksesuarların önünü kesme niyetinde

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Apple'ın iOS 7 ile birlikte hayata geçirdiği onaylanmamış üçüncü taraf aksesuarların kullanımının önüne geçme yöntemi, benzer bir şekilde Samsung tarafından da kullanılabilir.
Güney Kore medyasına göre Samsung, resmi olmayan aksesuar satışlarının önüne geçebilmek amacıyla, ID yongası tabanlı bir tanımlama yöntemi üzerinde çalışıyor.
Samsung'un bu yönteminin ilk pilot ürünü ise Galaxy Note 3 olacak. Galaxy Note 3 için aksesuar üreten kendi birimi de dahil tüm ortaklarına ID yongaları gönderen Samsung, aksesuarlara bunların entegre edilmesini şart koşuyor.
Samsung'un hangi aksesuarlar için bu zorunluluğu getirdiği bilinmiyor. Ancak tahminler kablolu veya kablosuz şarj üniteleri, akıllı kılıflar, ses standları gibi ürünlerin bu sınıfa gireceği yönünde.
Aksesuar pazarının giderek büyümesi Samsung'un da bu sektörde hamle yapması ihtiyacını doğuruyor. Kendi aksesuar birimi ile pazarda büyümek isteyen Samsung'un bu nedenle onay vermediği aksesuarın satılmasını engelleme planlarının olduğu belirtiliyor. Ancak firmadan bununla ilgili resmi bir bilgi henüz gelmedi.
http://www.androidauthority.com/samsung-unofficial-accessories-kill-285918/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eger samsung apple gibi kendine özel 20$ sarj kablosu yapsin, bir daha samsung kullanirsam adiyim...
biz ürünü sevdigimiz icin samsung kullaniroruz firmayi sevdigimiz icin degil, akilli olsunlar!
iyide android pek cok ureticinin bulundugu acik bir platform. bir uretici tekellesme yoluna girerse emin olun arkasindan baska uretici yukselecektir. android isletim sisteminde kaynaklanan tekeller olusursa alternatifi wp gelir. onemli olan piyasada daima bir cesitliligin olmasi. ama microsoft eski aliskanliklari sagolsun daha tekel olmadan wp de tekelci kisitlayici hamlelerde buluyor. apple hic girmeye gerek yok. androide biraz daha sempatiyle bakmam bu yuzden.
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Cep Tel Aksesuarları, samsung