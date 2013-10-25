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Samsung, onaylanmamış aksesuarların önünü kesme niyetinde

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, onaylanmamış aksesuarların önünü kesme niyetinde

Apple'ın iOS 7 ile birlikte hayata geçirdiği onaylanmamış üçüncü taraf aksesuarların kullanımının önüne geçme yöntemi, benzer bir şekilde Samsung tarafından da kullanılabilir.

Güney Kore medyasına göre Samsung, resmi olmayan aksesuar satışlarının önüne geçebilmek amacıyla, ID yongası tabanlı bir tanımlama yöntemi üzerinde çalışıyor. 

Samsung'un bu yönteminin ilk pilot ürünü ise Galaxy Note 3 olacak. Galaxy Note 3 için aksesuar üreten kendi birimi de dahil tüm ortaklarına ID yongaları gönderen Samsung, aksesuarlara bunların entegre edilmesini şart koşuyor. 

Samsung'un hangi aksesuarlar için bu zorunluluğu getirdiği bilinmiyor. Ancak tahminler kablolu veya kablosuz şarj üniteleri, akıllı kılıflar, ses standları gibi ürünlerin bu sınıfa gireceği yönünde. 

Aksesuar pazarının giderek büyümesi Samsung'un da bu sektörde hamle yapması ihtiyacını doğuruyor. Kendi aksesuar birimi ile pazarda büyümek isteyen Samsung'un bu nedenle onay vermediği aksesuarın satılmasını engelleme planlarının olduğu belirtiliyor. Ancak firmadan bununla ilgili resmi bir bilgi henüz gelmedi.

http://www.androidauthority.com/samsung-unofficial-accessories-kill-285918/ Yorum Yaz
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Utku 5 yıl en beğenilen
Doymadi vampirler.
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musa_unsal2005 5 yıl
Samsung apple olma yolunda ilerliyor. Çok tehlikeli mecralar bunlar. Zira nerdeyse her adımları kullanıcı antipatisini kazanıyor.
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.Joe. 5 yıl
onaylanmamış aksesuarın önüne geçmek istiyorlarsa biraz daha uygun fiyattan versinler 300 liraya tablet alıyoruz kılıfı 100 lira
1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 5 yıl
samsung galaxy 1,2,3 ve 4 hepsini aldim ve halen kullaniyiorum.
eger samsung apple gibi kendine özel 20$ sarj kablosu yapsin, bir daha samsung kullanirsam adiyim...
biz ürünü sevdigimiz icin samsung kullaniroruz firmayi sevdigimiz icin degil, akilli olsunlar!
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Deli333 5 yıl
bu tip şeyler hep apple ın başının altından çıkıyor ilk. savunup beş para etmez cihazlarına para yığmaya devam edin.

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Nimotech 5 yıl
Gidip bide flip covere 100 liramı vermemizi istiyorlar
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Makaroncu 5 yıl
Bi açıdan da iyi bi haber çünkü kalitesiz aksesuarlar cihazlara zarar verebiliyor
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WoXeD 5 yıl
zamanında epılı eleştirirdim şimdi samsungda aynı şeyler yapıyor.önce sim kilidi mevzusu sonrada bu... yazık
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Nokia Specialist 5 yıl
5yıl önce Nokia satılacak desen kimse inanmazdı. Aha buraya yazıyorum 5yıl sonra samsung da satılacak bu yüzden(mobil birimi.)
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Crimson 5 yıl
samsungu batıran yine samsung olacak, samsung kullanan biri olarak söylüyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
yavaşlayan güncellemeler, bölgesel kilitler, şimdi de apple özentisi aksesuarları tamamen kontrol etme çabaları. samsung her gün bir adım geri atıyor. unutmasın ki sektörde herkesin yerini dolduracak birileri her zaman çıkacaktır. zirvede yalnızlık iyi gelmedi samsunga.
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karakorsansakal 5 yıl
aksesuarların peşinden koşmazsanız kime satacaklar, alıcı olursa 1000 tl ye de utanmadan okuturlar. bodrum da talep var diye 1 tl lik lahmacunu 75 tl ye satan uyanık fırsatçılara varken ve bunlara da bu paraları kazandıran bir millet varken , şikayet etmemek gerekir diye düşünüyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
aksesuar pazarı acayip büyüdü bakıyorum bütün avmlerde merkezi yerlerde telefon kılıfı kapağı satanlar var peynir ekmek gibi satıyorlar
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Jül Sezar 5 yıl
Harbiden düsünüyorumda çalmadığı bir tek ios kaldı
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aziz77 5 yıl
Samsung bunu bile kopya çekti...
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darkaura 5 yıl
TümAmiraL
Androide microsoft gibi tekel olmasın diye destek verenler ellerine ilk fırsat geçtiğinde Apple Gibi microsoft gibi oluyor bu durumda Androide destek verenler çok büyük bi hatanın içinde

iyide android pek cok ureticinin bulundugu acik bir platform. bir uretici tekellesme yoluna girerse emin olun arkasindan baska uretici yukselecektir. android isletim sisteminde kaynaklanan tekeller olusursa alternatifi wp gelir. onemli olan piyasada daima bir cesitliligin olmasi. ama microsoft eski aliskanliklari sagolsun daha tekel olmadan wp de tekelci kisitlayici hamlelerde buluyor. apple hic girmeye gerek yok. androide biraz daha sempatiyle bakmam bu yuzden.
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