Samsung, onaylanmamış aksesuarların önünü kesme niyetinde





Apple'ın iOS 7 ile birlikte hayata geçirdiği onaylanmamış üçüncü taraf aksesuarların kullanımının önüne geçme yöntemi, benzer bir şekilde Samsung tarafından da kullanılabilir.





Güney Kore medyasına göre Samsung, resmi olmayan aksesuar satışlarının önüne geçebilmek amacıyla, ID yongası tabanlı bir tanımlama yöntemi üzerinde çalışıyor.





Samsung'un bu yönteminin ilk pilot ürünü ise Galaxy Note 3 olacak. Galaxy Note 3 için aksesuar üreten kendi birimi de dahil tüm ortaklarına ID yongaları gönderen Samsung, aksesuarlara bunların entegre edilmesini şart koşuyor.





Samsung'un hangi aksesuarlar için bu zorunluluğu getirdiği bilinmiyor. Ancak tahminler kablolu veya kablosuz şarj üniteleri, akıllı kılıflar, ses standları gibi ürünlerin bu sınıfa gireceği yönünde.





Aksesuar pazarının giderek büyümesi Samsung'un da bu sektörde hamle yapması ihtiyacını doğuruyor. Kendi aksesuar birimi ile pazarda büyümek isteyen Samsung'un bu nedenle onay vermediği aksesuarın satılmasını engelleme planlarının olduğu belirtiliyor. Ancak firmadan bununla ilgili resmi bir bilgi henüz gelmedi.

http://www.androidauthority.com/samsung-unofficial-accessories-kill-285918/