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Samsung, sanal gerçeklik başlığı Fove’un geliştiricisine yatırım yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, sanal gerçeklik başlığı Fove’un geliştiricisine yatırım yapıyor
 
Güney koreli teknoloji devi Samsung, Kickstarter'da koyduğu hedefi neredeyse ikiye katlayan gelişmiş sanal gerçeklik gözlüğü Fove'un geliştiricisine yatırım yapıyor..
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz bir sanal gerçeklik başlığı olan Fove, Oculus Rift gibi benzerlerinden farklı olarak göz takibi yapabiliyor ve bu sayede Samsung Ventures'in (Yatırım şirketi) de dikkatini çekiyor. Bunu içerisinde yer alan kızılötesi kamera sistemiyle yapan ve böylece saniyede 120 kare hızında göz takibi yapabilen Fove, göz takibini geliştirilen özel arayüzünde herhangi bir ekstra kontrolcüye ihtiyaç duymadan gezinme, oyun oynama (Örneğin hedefe bakara hedef alma) ya da alan derinliği belirleme (Bakılan obje net, arkası bulanık çıkıyor gerçek hayattaki gibi) noktasında aktif olarak kullanabiliyor.
Benzer bir yatırımı geçtiğimiz dönemde sosyal medyanın büyük ismi Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alınan Oculus VR'a da yapan Samsung'un, Fove'un geliştiricisine yaptığı yatırımı miktarı hakkında ise iki şirket tarafından da yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Samsung birçok otorite tarafından geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen sanal gerçeklik dünyasında geride kalmak istemiyor ve kendi ürünleri yanında gelecek vaat edenlere de aktif olarak destek vermeye devam ediyor.
Fove'un yapabildiklerini / sunduklarını aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/06/25/samsung-invests-in-fove/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
john ronald reuel tolkien 4 yıl
Samsung teknolojiye yaptığı yatırımların meyvesini toplayacaktır.
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selahattın ısık 4 yıl john ronald reuel tolkien
Aslında cok mantıklı bir zamanda sektöre el attı..Zira argesi vs ile uğraşmak daha masraflı ve zaman alan bir süreç...Bunu yerine ekmeği kızartmış ustayı fırın ile beraber satın alıp kaymağını yemek daha mantıklı bir strateji...
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selahattın ısık 4 yıl
Onumuzdeki yuzyilin iki buyuk devriminden biri olup global ve vizyon sahibi bir firmanin el atip ceki duzen vermesi gereken bir sektor.
Ge 3d yazici pazarina ceki duzen verdi.Aynisini sanal gerceklik sektorunde samsung yapabilir..Yoksa tuketiciyi sirf duduklemek icin yillardir agza bal calmaya devam oculusnvs olacakmis degil....
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