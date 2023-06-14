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    Samsung, modern AR/VR gözlükleri için yeni sensörler hazırlıyor

    Samsung’u VR gözlükleri alanında geçmişte sıkça gördük fakat son yıllarda firma bu alandaki ilgisini kaybetti. Son bilgiler ise firmanın AR/VR gözlükleri için yeni sensörler yaptığını söylüyor.
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    Samsung, modern AR/VR gözlükleri için yeni sensörler hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    AR ve VR cihazları on yılı aşkın bir süredir piyasada olsa da Apple’ın bir süre önce tanıttığı ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, bu sektöre güçlü bir ivme kazandıracak gibi duruyor. Gelecekte daha fazla AR/VR başlığının piyasaya sürüleceği beklentisiyle Samsung'un bu tür cihazlar için yeni sensörler piyasaya süreceği bildiriliyor.

    Samsung imzalı yeni 3D ToF sensörler

    Belirtilenlere göre Samsung bu hafta VLSI Symposium 2023 etkinliğinde yeni 3D ToF sensörlerini tanıtacak. Sensörlerden birinin çip üzerinde bir ISP barındırdığı ve 2 katmanlı bir işlem teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Sensörün 65nm BSI katmanına ve 28nm CMOS alanına sahip olduğu bildiriliyor. 3D ToF sensörünün 60 fps kare hızında 5 metreye kadar mesafeleri ölçebileceği söyleniyor.

    Sensörün düşük güç tüketen bir çip olduğu ve güç tüketiminin 188mW kadar düşük olduğu bildiriliyor. Bu bilgi doğruysa, modern AR/VR başlıklarında kesinlikle kullanılabilir. Bilindiği üzere, AR/VR başlıklarında yakındaki alanları, nesneleri ve el hareketlerini ölçmek için bu tür birden fazla sensöre yer veriliyor. Bu sensörler ne kadar hassas ölçüm yaparsa deneyim de o kadar iyi oluyor.

    Samsung Electronics'in System LSI kolunun bu sensörleri üreteceği ve geliştireceği belirtiliyor. Firmanın bu bölümü mobil cihazlar için 5G modemler, telefonlar ve akıllı arabalar için ISOCELL kamera sensörleri üretiyor. Öte yandan bir süredir Samsung’un da Galaxy XR adında yeni bir karma gerçeklik gözlüğü yapabileceği söylentileri dolanıyor. Bu yeni sensör haberleri belki de buna işarettir. Hatırlanacağı üzere Samsung, Gear VR ile mobil odaklı cihaz ve uygulamalar geliştiriyordu. 2020 itibariyle firma bu alandan çekilmişti.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 21 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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