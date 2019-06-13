Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor

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Samsung bu yılın başlarında Galaxy Tab S5e olarak adlandırılan bir tablet çıkarmıştı. Güney Koreli şirket Ağustos ayında ise yeni bir amiral gemisi tablet piyasaya sürecek. Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen yeni tabletin Galaxy Tab S5 olacağı söyleniyor.Ayrıca Bkz. "iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir"
Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa cihaz S-Pen kalem ile birlikte gelecek. Son beş yıldır şirket hep Ağustos ayında tablet duyurusu yapıyor. Bu nedenle Galaxy Tab S5'in Ağustos ayında resmiyet kazanması ihtimali var. Tabletin 6 GB RAM ile donatılması bekleniyor. Ayrıca 512 GB dahili depolama alanı sunabilir. Galaxy Tab S5'in diğer özellikleri hakkında ise bilgi yok.
Galaxy Tab S5e özellikleri
Galaxy Tab S5e, 10.5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 670 yonga seti ile güçlendirilen tabletin 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonu var. Arka tarafında 13 megapiksel, önünde ise 8 megapiksel kamera bulunuyor. Ayrıca 18 W hızlı şarjı destekleyen 7.040 mAh pil içerdiğini belirtelim.
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RAM isi olmamis en az 8 GB RAM li olmasi gerekirdi hatta 12 GB RAM .
Anlamis degilim ...
Ekrani da QLED ( qled ) 10 bit HDR10 dogal gercek panel olmasini da beklerdim. Anlasilan 8 bitlik AMOLED pentile ekranla gelecek :/
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