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Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor

Samsung önümüzdeki Ağustos ayında yeni bir amiral gemisi tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S5 olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihaz Snapdragon 855 işlemci ve S-Pen kalemle gelecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung bu yılın başlarında Galaxy Tab S5e olarak adlandırılan bir tablet çıkarmıştı. Güney Koreli şirket Ağustos ayında ise yeni bir amiral gemisi tablet piyasaya sürecek. Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen yeni tabletin Galaxy Tab S5 olacağı söyleniyor.
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Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa cihaz S-Pen kalem ile birlikte gelecek. Son beş yıldır şirket hep Ağustos ayında tablet duyurusu yapıyor. Bu nedenle Galaxy Tab S5'in Ağustos ayında resmiyet kazanması ihtimali var. Tabletin 6 GB RAM ile donatılması bekleniyor. Ayrıca 512 GB dahili depolama alanı sunabilir. Galaxy Tab S5'in diğer özellikleri hakkında ise bilgi yok.

Galaxy Tab S5e özellikleri

Galaxy Tab S5e, 10.5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 670 yonga seti ile güçlendirilen tabletin 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonu var. Arka tarafında 13 megapiksel, önünde ise 8 megapiksel kamera bulunuyor. Ayrıca 18 W hızlı şarjı destekleyen 7.040 mAh pil içerdiğini belirtelim.

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santhora 1 hf. en beğenilen gercekkahraman
Sonuna kadar androidci olmama rağmen tablette ipad çok önde bence. İsterlerse 2 tane 855 koysunlar google tablete özel yazılım yapmadıkça ve uygulamalar tablete özelleşmedikçe hiçbir anlamı yok
Sonuna kadar androidci olmama rağmen tablette ipad çok önde bence. İsterlerse 2 tane 855 koysunlar google tablete özel yazılım yapmadıkça ve uygulamalar tablet...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Fenomenon 1 hf. santhora
Yahu bunu anlamıyorum. Ben 5 yıl önce 250 liraya aldığım lg tablete usb belleğimi takıp film müzik atıyordum, ipad'e yeni geldi. ipad'in neresi öndeymiş. ipad'e bi dosya atmak için 5 takla atman gerekli. Özeliikle üni'de tabletim bana çok faydası oldu. Önceden deste not tutanların defterini fotokopi çekerdik. Ben telefonla foto çekip can scanner ile tarayıp tabletime atardım, oradan çalışırdım. film izlerdim, müzik dinlerdim. LAS ile multitasking yapardım. bundan 5-6 sene önceden bahsediyorum. Bunlar ipad'e daha yeni yeni geliyor. Şuan tabletim hala duruyor. 1gb ram s400 işelmci ile hala işimi görüyor. Fakat eskidi tabi performansı zayıf. Ama film, youtube vs için hala yeterli.
Yahu bunu anlamıyorum. Ben 5 yıl önce 250 liraya aldığım lg tablete usb belleğimi takıp film müzik atıyordum, ipad'e yeni geldi. ipad'in neresi öndeymiş. ipad'e...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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BumberShoot 1 hf. smart1978
Öyle olsa fiyatı çok yüksek diye yorum yapardın
1 Yanıt Yanıtla +6
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Onetılator 1 hf. yeni yorumcu
İpade iş dışında okadar para gömüp sadece youtube da webde takılanları anlamıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum yeni tableti. Android özgürlüktür. Gidip 500 tl lik tab3 le binlerce liralık ipadi karşılaştırıp samsung çöp diyorlar anlamıyorum gerçekten. Tak sd kartı tak usb belleği at filmini oyununu mis gibi izle. Her türlü uygulamaya ayrı ücret derdi yok. Kısıtlama yok mis gibi açık sistem daha ne olsun.
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MustafaC53 1 hf.
Arkadaşa katılıyorum, ipad tablet olayında çok ileride. Aslında bu durum samsung un tablet işine gerekli önemi vermemesinden kaynaklanıyor. Belkide ipad e karşı yenilgiyi kabul etmişte olabilirler, çünkü tablet kısmına yapacakları yatırımlardan elde edilecek uzun vadeli gelirler samsung u pek tatmin etmeyebilir.
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DH Misafiri 1 hf.
Hesap makinesi var mı? Varsa iPad satıp bundan alırım ??????
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smart1978 1 hf.
Chrome OS ile gelse :/ UFS 3.0 veya UFS 2.1 ile gelmedigi surece bostur.
RAM isi olmamis en az 8 GB RAM li olmasi gerekirdi hatta 12 GB RAM .
Anlamis degilim ...
Ekrani da QLED ( qled ) 10 bit HDR10 dogal gercek panel olmasini da beklerdim. Anlasilan 8 bitlik AMOLED pentile ekranla gelecek :/
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BumberShoot 1 hf. smart1978
Öyle olsa fiyatı çok yüksek diye yorum yapardın
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gercekkahraman 1 hf. yeni yorumcu
Şimde aplle düşünsünnn ;))
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santhora 1 hf. gercekkahraman
Sonuna kadar androidci olmama rağmen tablette ipad çok önde bence. İsterlerse 2 tane 855 koysunlar google tablete özel yazılım yapmadıkça ve uygulamalar tablete özelleşmedikçe hiçbir anlamı yok
2 Yanıt Yanıtla +16
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samsung, tablet ve
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