Galaxy Watch 8, pil sağlığı koruma özelliğiyle geliyor: Eski modellere de gelecek

One UI 8 Watch pil koruma özelliği nasıl açılacak?
Yeni pil koruma özelliği saatte Ayarlar - Pil bölümü altından veya telefonda Galaxy Wearable uygulamasından Saat ayarları - Pil bölümünden etkinleştirilebiliyor.
One UI 8 Watch, “Otomatik aç” adında yeni bir pil seçeneği daha getiriyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Galaxy Watch’un pili tamamen bittikten sonra şarja takıldığında otomatik olarak açılıyor.
Şu anda yalnızca Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra (2025), One UI 8 Watch yazılımıyla çalışıyor. Ancak, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Classic dahil olmak üzere eski akıllı saatler de yeni güncellemeyi alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: