Galaxy Watch 8, pil sağlığı koruma özelliğiyle geliyor: Eski modellere de gelecek

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8 Watch ile akıllı saatlerine yeni pil sağlığı özelliği ekledi. Bu özelliğe “Pil Koruma” adı veriliyor ve açıldığında Galaxy Watch’un %90'a kadar şarj olmasını sağlıyor. Pil seviyesi %85'e düştüğünde ise pili tekrar %90'a kadar şarj ediyor. Bu, uzun vadede pil sağlığının iyi durumda kalmasına yardımcı oluyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.

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One UI 8 Watch pil koruma özelliği nasıl açılacak?

Yeni pil koruma özelliği saatte Ayarlar - Pil bölümü altından veya telefonda Galaxy Wearable uygulamasından Saat ayarları - Pil bölümünden etkinleştirilebiliyor.

One UI 8 Watch, “Otomatik aç” adında yeni bir pil seçeneği daha getiriyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Galaxy Watch’un pili tamamen bittikten sonra şarja takıldığında otomatik olarak açılıyor.

Şu anda yalnızca Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra (2025), One UI 8 Watch yazılımıyla çalışıyor. Ancak, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Classic dahil olmak üzere eski akıllı saatler de yeni güncellemeyi alacak.

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Samsung Galaxy Watch 8, pil sağlığı koruma özelliğiyle geliyor

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