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iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir

Eylül'de tanıtılacak yeni nesil iPhone XR ile ilgili detaylar netleşiyor. Yayınlanan yeni bir rapor, akıllı telefonun iPhone tarihindeki en büyük tek hücreli pile sahip model olacağını ortaya koydu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone'lar merakla bekleniyor. Kore kaynaklı yeni bir rapor en ilgi çekici yeniliğin iPhone XR 2 modelinde karşımıza çıkacağını ortaya koydu. Zira telefonun iPhone tarihindeki en büyük pile sahip olacağı söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu"
Haberde cihazın 3.110 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Android telefonlar ile karşılaştırıldığında oldukça küçük görünebilir ancak bilgi doğruysa Apple'ın bugüne kadar telefonlarında kullandığı en büyük tek hücreli pil olacak.
iPhone XS Max'in pil kapasitesi 3.171 mAh yani biraz daha büyük olabilir ancak hem iPhone XS hem de iPhone XS Max'te çift batarya sistemi bulunuyor.

Çift arka kamera ile gelecek

Şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla iPhone XR 2, çift arka kamera sistemi ile gelecek. Büyük pil, iki arka kamera ve uygun fiyat ile birlikte telefon, iPhone'a 1.000 dolar para ödemek istemeyenler için cazip bir seçenek olacak. Henüz bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığını ancak gerçeğe dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtelim.

https://www.phonearena.com/news/iPhone-XR-2019-battery-capacity_id116736 Yorum Yaz
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ssbrutality 1 hf. en beğenilen
Abartılacak birşey yok zaten kullanıcıları prizle kardeş oldukları için, sorun olacağını sanmıyorum
4 Yanıt Yanıtla +19
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macromedia21 1 hf. Muguroz
Eleştireceğim diye çok aceleci davranıp haberi bile okumamışsın. Bahsedilen yeni kapasite 3.110 mAh.
2 Yanıt Yanıtla +15
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Akbaba89 1 hf.
Bu ne çirkin arka tasarım bu arada?
Yanıtla +7
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ratsx 1 hf.
Apple; ulan yenilik diye koyduk iki özellik, fiyatlara da koyduk mu tadından yenmez gari diyordur.
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DH Misafiri 1 hf.
3110 mu katılarak güldüm, güncelleme atıp kendi müşterilerini mağdur eden bir firma ki sitiv den sonra ota saran bir marka yolundalar..
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afulkem 1 hf.
çok heyecanlı yahu.!
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pop-up 1 hf.
şu kamera şekli beni bitirdi ya
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mekan54 1 hf.
Uygun fiyatlı iPhone için artık 3 ay çalışırız 😏
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***RAMMSTEIN*** 1 hf.
Şu yorum yazanlar neyin kafasını yaşıyor. 5000 mah kapasiteli cihazları 3 gün kullaniyorlar. O cihazlar da 1 günü çıkarıyor bu cihazlar da. Neyin tribindesiniz ?
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DeepBluee2 1 hf.
Xr modeli güç olarakta görünüş olarak da güzel fakat fiyatı çok saçma aynı fiyata s10+ alabiliyoruz fakat apple ın düşük model telefonu nu alıyorsunuz ayrıca tek kameralı olmasıda eksileri arasında
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carloska 1 hf.
bu haberide verir misiniz sayın yöneticiler

Apple üretimi olan Mac bilgisayarlar, yaşadığı performans kayıplarıyla tartışılırken bir YouTuber, bu durumun sebeplerini araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar Apple'ın bunu kasıtlı olarak yaptığı yönünde.
Fotoğraf ya da video düzenlemeleri üzerine çalılıyorsanız bilgisayarınızın kısa bir süre içerisinde yavaşladığını bilirsiniz. Bu durumun sebebi bu işlemlerin ciddi anlamda işlemci performansı gerektirmesi ve bu yoğun iş gücünün bilgisayarın sıcaklığını artırmasıdır. Bu sıcaklık artışı da doğal olarak bilgisayarlarda yavaşlamaya neden olur. Apple, kendi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Mac olarak üretiyor ve Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlara göre daha farklı bir şekilde hizmete sunuyor. Ancak Mac bilgisayarlar, dizüstü veya masaüstü fark etmeksizin, diğer bilgisayarlara oranla daha kolay bir şekilde yoruluyor ve bu da çok ciddi anlamda performans kaybına yol açıyor. Linus Media Group'un kurucusu olan ve özellikle de YouTube üzerinde paylaştığı videolarla bilinen Linus Sebastian, bu konuyu derinlemesine araştırdı. Sebastian, yaptığı çalışmaları ve Mac'lerin neden diğer bilgisayarlara oranla daha yavaş olduğunu ve performans kayıplarının neden daha fazla olduğunu YouTube üzerinden paylaştığı bir videoda açıkladı.

Apple'ın, kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız eden bu durumun farkında olduğunu söylemek mümkün. Bunun sebebi 2018 yılında üretilen üst düzey MacBook Pro'larda gerçekleşen bir sorundu. MacBook Pro'lar kısa bir süre içerisinde yüksek sıcaklıklara ulaşıyordu ve bu da çok ciddi performans kayıplarına neden oluyordu. Daha sonra Apple yetkilileri, işlemcinin performans kaybı yaşadığı bu durumun yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını ve bununla ilgili yanlışın düzeltildiğini açıkladı. Tüm bu açıklamalara ikna olmayan Sebastian, yaptığı açıklamalarda olayın bu kadar basit olmadığını söyledi. Sebastian'a göre Apple üretimi bilgisayarlar hala çok ciddi bir sıcaklık sorunuyla karşı karşıya.

2018 Mac Mini ve 2018 MacBook Pro'nun özel bir soğutma kutusunda çalıştırılmasının, bilgisayarların performansını ciddi anlamda iyileştirdiğini ifade eden Sebastian, Apple'ın bu durumu kasıtlı olarak yaptığını ifade etti. Buna ek olarak Sebastian, soğutma sisteminde kullanılan termal malzemeleri değiştirmelerine rağmen sıcaklığın çok da değişmediğini, bunun sebebinin de fan hızından kaynaklandığını söyledi. Sebastian'ın yaptığı açıklamalara göre Apple yetkilileri, işlemcilerin ömrünü uzun tutmak yerine fan hızlarını düşük tutarak hem işlemcilerin ömürlerini daha kısa sürede bitirdiğini hem de kullanıcıların çileden çıkmasına neden olan bir deneyim yaşamalarına sebep olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz hafta duyurulan ve fiyatı ve tasarımıyla tartışılan 2019 Mac Pro'nun ve 2019 model dizüstü bilgisayarların performansının nasıl olacağı şu an için bilinmiyor ancak önümüzdeki dönemlerde kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimler, Apple'ın sıcaklık ve performans konusunda ne gibi çalışmalar yaptığını ortaya çıkaracak.

Sebastian'ın paylaştığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz


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apeirons 1 hf.
Bu haberi okumuştum. Doğru mu bu? Bu şekilde sorun yaşayana hiç rastlamadım.
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terimer 1 hf. carloska
donanimhaber uzun suredir applehaber oldugu icin bu tip haberler yayinlanmaz maalesef.
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huseyincarnege 1 hf.
la bu apple milletin aklıyla dalga deciyo:S
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JESKO 1 hf.
Dünya nın en iyi telefonu bu XR rakibi yok.
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