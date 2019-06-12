iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone'lar merakla bekleniyor. Kore kaynaklı yeni bir rapor en ilgi çekici yeniliğin iPhone XR 2 modelinde karşımıza çıkacağını ortaya koydu. Zira telefonun iPhone tarihindeki en büyük pile sahip olacağı söyleniyor.

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Haberde cihazın 3.110 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Android telefonlar ile karşılaştırıldığında oldukça küçük görünebilir ancak bilgi doğruysa Apple'ın bugüne kadar telefonlarında kullandığı en büyük tek hücreli pil olacak.

iPhone XS Max'in pil kapasitesi 3.171 mAh yani biraz daha büyük olabilir ancak hem iPhone XS hem de iPhone XS Max'te çift batarya sistemi bulunuyor.

Çift arka kamera ile gelecek

Şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla iPhone XR 2, çift arka kamera sistemi ile gelecek. Büyük pil, iki arka kamera ve uygun fiyat ile birlikte telefon, iPhone'a 1.000 dolar para ödemek istemeyenler için cazip bir seçenek olacak. Henüz bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığını ancak gerçeğe dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtelim.

https://www.phonearena.com/news/iPhone-XR-2019-battery-capacity_id116736