Samsung Galaxy S23 serisinin kamera yetenekleri geliştirildi

Samsung, akıllı telefonlarında bulunan Camera Assistant ve Expert RAW uygulamaları için bir güncelleme yayınladı. Esas olarak amiral gemisi Galaxy S23, Galaxy S23+, ve Galaxy S23 Ultra modellerini hedefleyen güncelleme, kamera yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.
Güney Koreli şirketin fotoğraf kalitesini artırmaya odaklandığını belirtelim. 2.0.00.0 numaralı sürüme yükseltilen Camera Assistant artık daha kararlı çalışıyor. Ayrıca "Distortion Correct" (Distorsiyon Düzeltme) adlı yeni bir özellik eklendi Bu sayede kullanıcılara ultra geniş açılı kamera ile çekilen fotoğraflardaki bozulmaları düzeltme imkanı sunuldu.
ND çekim modu geldi
Expert RAW uygulaması 1.0.05.4 sürümüne yükseltildi. Artık ND çekim modu mevcut. Bu mod, akıllı telefon kameralarının sanki fiziksel bir ND filtre kullanıyormuş gibi çekim yapmasına olanak tanıyor. Yani sensöre daha az ışık ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan koyulaştırılmış gri cam etkisi yaratıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.