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    Samsung Galaxy S23 serisinin kamera yetenekleri geliştirildi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Camera Assistant ve Expert RAW uygulamaları için yeni güncellemeler yayınladı. Yapılan iyileşirmeler Galaxy S23 serisinin kamera yeteneklerini artırıyor.

    Samsung Galaxy S23 serisinin kamera yetenekleri geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Samsung, akıllı telefonlarında bulunan Camera Assistant ve Expert RAW uygulamaları için bir güncelleme yayınladı. Esas olarak amiral gemisi Galaxy S23, Galaxy S23+, ve Galaxy S23 Ultra modellerini hedefleyen güncelleme, kamera yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.

    Samsung Galaxy S23 serisinin kamera yetenekleri geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli şirketin fotoğraf kalitesini artırmaya odaklandığını belirtelim. 2.0.00.0 numaralı sürüme yükseltilen Camera Assistant artık daha kararlı çalışıyor. Ayrıca "Distortion Correct" (Distorsiyon Düzeltme) adlı yeni bir özellik eklendi Bu sayede kullanıcılara ultra geniş açılı kamera ile çekilen fotoğraflardaki bozulmaları düzeltme imkanı sunuldu.

    Samsung Galaxy S23 serisinin kamera yetenekleri geliştirildi Tam Boyutta Gör

    ND çekim modu geldi

    Expert RAW uygulaması 1.0.05.4 sürümüne yükseltildi. Artık ND çekim modu mevcut. Bu mod, akıllı telefon kameralarının sanki fiziksel bir ND filtre kullanıyormuş gibi çekim yapmasına olanak tanıyor. Yani sensöre daha az ışık ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan koyulaştırılmış gri cam etkisi yaratıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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