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Samsung, akıllı telefonlarında bulunan Camera Assistant ve Expert RAW uygulamaları için bir güncelleme yayınladı. Esas olarak amiral gemisi Galaxy S23, Galaxy S23+, ve Galaxy S23 Ultra modellerini hedefleyen güncelleme, kamera yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.

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Güney Koreli şirketin fotoğraf kalitesini artırmaya odaklandığını belirtelim. 2.0.00.0 numaralı sürüme yükseltilen Camera Assistant artık daha kararlı çalışıyor. Ayrıca "Distortion Correct" (Distorsiyon Düzeltme) adlı yeni bir özellik eklendi Bu sayede kullanıcılara ultra geniş açılı kamera ile çekilen fotoğraflardaki bozulmaları düzeltme imkanı sunuldu.

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ND çekim modu geldi

Expert RAW uygulaması 1.0.05.4 sürümüne yükseltildi. Artık ND çekim modu mevcut. Bu mod, akıllı telefon kameralarının sanki fiziksel bir ND filtre kullanıyormuş gibi çekim yapmasına olanak tanıyor. Yani sensöre daha az ışık ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan koyulaştırılmış gri cam etkisi yaratıyor.

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Samsung Galaxy S23 serisinin kamera yetenekleri geliştirildi