Samsung'tan iPad Pro'ya sıkı rakip geliyor: Galaxy Tab S6

Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tüm ilgi şüphesiz ki Galaxy Note 10 serisinin üstünde olacak. Ancak şirketin aynı etkinlikte Galaxy Watch Active 2 ve Galaxy Tab S6 gibi farklı cihazlar da tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni tabletini tüm ihtişamıyla gözler önüne seren bir basın görselleri yayınlandı.

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Samsung Galaxy Tab S6, tartışmasız şekilde dünyanın en iyi Android tabletlerinden biri olan Tab S5e'nin izinden gidecek. iPad Pro'ya gerçek anlamda rakip olabilecek bir tablet yolda gibi görünüyor. Tab S6 üst sınıf özellikler sunmasınun yanında rekabeti farklı boyuta taşıyacak donanımlara sahip olacak.

Arkasında S Pen yuvası olacak

Tabletin gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacağını belirtelim. Ayrıca 10.5 inçlik bir OLED ekran taşıyacak. 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle gelecek cihaz bu anlamda da çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek.

Samsung Galaxy Tab S6'nın arka tarafında S Pen'i yerleştirmek için bir yuva bulunacak. Kullanıcılar kalemi kullanmadığı zamanlarda buraya yerleştirebilecekler. Tablet ayrıca Samsung DeX ile son derece kullanışlı olan klavyeli kılıfı (Book Cover Keyboard) da destekleyecek. Güney Koreli şirket Galaxy Tab S6'yı 7 Ağustos'taki lansmanda Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtacak.