Huawei bir ayda 2 milyondan fazla Nova 5 serisi telefon sattı

Huawei geçtiğimiz Haziran ayında Huawei Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro'dan oluşan Nova 5 serisini tanıtmıştı. Akıllı telefon pazarında orta segmentteki rekabeti kızıştıran telefonlar uygun fiyata etkileyici özellikler sunuyor.

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Çinli şirket ilk ayında 2 milyondan fazla Nova 5 serisi akıllı telefon sattığını açıkladı. Bu rakamın sadece Çin pazarındaki satışları kapsadığını belirtelim.

Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor

Ulaşılan bu başarı ABD'nin ticaret yasağına karşın Çinli tüketicilerin Huawei'ye sahip çıktığını bir kez daha gösteriyor. Bugün resmiyet kazanan Nova 5i Pro ile birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.