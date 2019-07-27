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Huawei bir ayda 2 milyondan fazla Nova 5 serisi telefon sattı

Geçtiğimiz ay tanıtılan Huawei Nova 5 serisi önemli bir başarıya imza attı. Huawei Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro telefonlar sadece bir ayda 2 milyon satış rakamına ulaştı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei geçtiğimiz Haziran ayında Huawei Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro'dan oluşan Nova 5 serisini tanıtmıştı. Akıllı telefon pazarında orta segmentteki rekabeti kızıştıran telefonlar uygun fiyata etkileyici özellikler sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei nova 5i Pro tanıtıldı"
Çinli şirket ilk ayında 2 milyondan fazla Nova 5 serisi akıllı telefon sattığını açıkladı. Bu rakamın sadece Çin pazarındaki satışları kapsadığını belirtelim.

Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor

Ulaşılan bu başarı ABD'nin ticaret yasağına karşın Çinli tüketicilerin Huawei'ye sahip çıktığını bir kez daha gösteriyor. Bugün resmiyet kazanan Nova 5i Pro ile birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.

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berk768 32 dk.
Iphone varken çinli telefonlara gerek yok.
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sosisvesalam 49 dk.
Türkiyedede millet huawei almaya başladı. çine olan sevgiden mi hayır amerikaya olan nefretten ötürü.
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