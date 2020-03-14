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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung üç farklı akıllı telefonu için Android 10 güncellemesi yayınladı

    Samsung'un orta seviye modellerinden Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) ile orta-üst seviye modellerinden olan Galaxy A80, Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemelerine kavuşmaya başladılar.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu ayın başlarında iki orta seviye cihazı Galaxy M40 ve Galaxy A70s için Android 10 ile One UI 2.0 güncellemeleri yayınlamıştı. Şirket bu ay içerisinde büyük sistem güncellemesi verdiği model sayısını beşe çıkarttı.
    Orta seviye modellerden Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) ile orta-üst seviyeye konumlandırılmış olan Galaxy A80 de Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemelerine kavuşmaya başladılar.
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    Galaxy A7 (2018) için yayınlanan güncelleme A750FXXU4CTBC sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 1,3 GB ağırlığında. 1 Mart tarihli güvenlik yamasını da içerisinde bulunduran güncelleme, Android 10 ve One UI 2.0 ile birlikte gelen özelliklerin dışında pek çok iyileştirme veya yenilik içeriyor.
    Galaxy A6 (2018) için yayınlanan güncelleme ise A600FNXXU5CTB9 sürüm numarasını taşıyor. Mart 2020 tarihli güvenlik yamasını da içeren güncellemenin içeriği şu an tam olarak bilinmiyor.
    Galaxy A80 için yayınlanan güncelleme, A805FXXU4BTC3 sürüm numarasını taşıyor. Güncelleme dahili Android 10 ve One UI 2.0 özellikleri dışında yenilenmiş sistem geneli karanlık mod, gelişmiş navigasyon özellikleri ve Digital Wellbeing ile birlikte geliyor ancak Samsung'un diğer üst düzey akıllı telefonları için yayınlanan ve One UI 2.0'ın bir parçası olan ekran kayıt özelliğini içermiyor. Ayrıca en yeni sürüm yerine Şubat 2020 tarihli güvenlik yamasıyla geliyor.
    Galaxy A7 (2018)'in Android 10 güncellemesi Hindistan'da, Galaxy A6 (2018) ve Galaxy A80'in güncellemeleri ise Fransa'da yayınlanmaya başladı. Kademeleri olarak dağıtılan güncellemeler önümüzdeki günlerde ülkemizde kullanıcılara da ulaşacaktır.


    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a6_2018_a7_2018_a80_android_10_update-news-42005.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Zenyxia 6 gün
    A6 alıyor da S8 almıyor şaka gibi gerçekten.
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    KaleyDeskop (ali ) 6 gün en beğenilen
    hayırsızlar note 8 öldü mü? bir güncelleme verin..
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 5 gün
    Çok komik ya note 8 nile yok a6 ya var hahah😃
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    KaleyDeskop (ali ) 6 gün en beğenilen
    hayırsızlar note 8 öldü mü? bir güncelleme verin..
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    Zenyxia 6 gün
    A6 alıyor da S8 almıyor şaka gibi gerçekten.
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