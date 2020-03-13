Samsung, Galaxy S20 modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı

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Samsung, Galaxy S20 , Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın Exynos 990 destekli uluslararası varyantları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

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Mart güvenlik yaması ile geliyor

Yeni güncelleme G98xFXXU1ATC1 sürüm numarasına sahip ve 150 MB. boyutunda. Mart 2020 Android güvenlik yaması ile gelen güncelleme paketinin, cihazlara getirdiği yenilik veya değişiklikler konusunda ayrıntılı bir bilginin mevcut olmadığını da belitelim. Şimdilik Hindistan'daki kullanıcılara ulaşan güncelleme yakında tüm Galaxy S20 modellerine ulaşacak.

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Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra'nın global sürümüne sahipseniz, cihazınızın Ayarlar * Yazılım güncelleme menüsüne giderek bu güncellemenin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

https://www.sammobile.com/news/new-samsung-galaxy-s20-software-update-rolling-out-now/

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