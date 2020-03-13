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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy S20 modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz lansmanını yaptığı Galaxy S20 serisi için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme serinin Exynos 990 işlemcili modellerine yönelik.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy S20 modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy S20 , Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın Exynos 990 destekli uluslararası varyantları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "TSMC 5nm yonga üretimine hazır"

    Mart güvenlik yaması ile geliyor

    Yeni güncelleme G98xFXXU1ATC1 sürüm numarasına sahip ve 150 MB. boyutunda. Mart 2020 Android güvenlik yaması ile gelen güncelleme paketinin, cihazlara getirdiği yenilik veya değişiklikler konusunda ayrıntılı bir bilginin mevcut olmadığını da belitelim. Şimdilik Hindistan'daki kullanıcılara ulaşan güncelleme yakında tüm Galaxy S20 modellerine ulaşacak.

    Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra'nın global sürümüne sahipseniz, cihazınızın Ayarlar * Yazılım güncelleme menüsüne giderek bu güncellemenin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.



    https://www.sammobile.com/news/new-samsung-galaxy-s20-software-update-rolling-out-now/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Savage99 5 gün
    Telefonda sorun yaşayanlar için haber değeri var.
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    sis651 6 gün
    Tüm telefonlara her ay bu ufak güvenlik güncellemeleri geliyor zaten. Ne haber içeriği görüyorlar bunda anlamıyorum...
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    hakan985 ( hakan Eker) 6 gün
    bunun haber değeri var mı?
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