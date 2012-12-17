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Samsung, üçüncü çeyrekte tablet pazarındaki payını yüzde 18'e çıkardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ki Galaxy Tab tablet serisiyle önemli satışlar yapan Samsung, bu yıl ki Tab 2 serisinde beklenenin altında kalsa da Galaxy Note 10.1, Nexus 10 ve Windows tabanlı ATIV serisiyle son aylara yükselişle girdi. Yeni istatistikler bu yükselişi açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Şubat ayında pazarda iyi şeyler yapamadıklarını itiraf eden Samsung'un, geçen yıl üçüncü çeyrekte pazar payı yüzde 6.5 iken, Apple yüzde 59.7'deydi. Bu yıl ikinci çeyrekte ise Samsung yüzde 9.2 pazar payına sahipken Apple'ın payı ise yüzde 68.4 şeklindeydi. 

Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde ise adeta sıçrama yapan Samsung, Korean Herald gazetesinin haberine göre yüzde 18.1 oranına yükseldi. Apple ise yüzde 52.9'a geriledi. Fiyatları düşen Tab 2 serisi ve Galaxy Note 10.1 modelinin başarılı bulunan satışları Samsung'un oranına katkı yaptı.

Analiz uzmanları Samsung'un Android platformundan ayrı bir şekilde Apple ile rekabete devam ettiğini belirtiyor.  

Android işletim sistemi açısından bakıldığında IDC rakamlarına göre üçüncü çeyrekte yüzde 53.8'lik Apple hakimiyetine karşı, yüzde 42.7'lik bir oran bulunuyor. ABI Research rakamlarına göre ise pazarda yüzde 44 oranında Android tabletler, yüzde 55 oranında iPad payı bulunuyor.

Dördüncü çeyrek için ise oranlarda bir miktar değişim bekleniyor. Apple 4. nesil iPad ve iPad mini ile son çeyrekte hem satışlarını hem de oranını artıracak. Samsung da Windows ve Android tarafında yeni modellerini pazara sunmuş durumda. Windows tabletlerin oranının ise yüzde 2.9 olması bekleniyor. Yıl sonunda tahmin edilen toplam tablet satışı ise 120 milyon civarında.

Gelecek yıl ise tablet savaşının Samsung ve Apple arasında geçeceği ifade ediliyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-global-tablet-market-double-q3-2012-apple-drops-140621/ Yorum Yaz
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T3RR1BL3WH1SP3R 6 yıl
Android Tabletlerin az satmasının tek nedeni google dır adam gibi uygulama geliştiricileri teşvik etmiyor çok az uygulama var böyle devam ederse Apple üstünlüğünü deam ettirecektir
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l3ittersweet 6 yıl
androidde 77 çeşit ekran donanım vs var. android telefonda apple ile baş edebilse de tablette bence şuan bile hiç şansı yok. (note 10.1 süper bir ürün olsa da.)

bu konuda android, tablet konusunda seçici olmalı, minimum gereksinim dayatmalı ve en önemlisi en:boy oranını standartlaştırmalı (ipad 4:3, 2 ekran boyutunda da aynı oran.)

şuanki durumda, bir zamanlar bilişim sektöründe danışmanlık yapmış biri olarak, android tabletler için uygulama geliştirmek yazılımcılar için çekici değil. bu noktada samsung bir açıklama yapsa, bundan sonra tüm tabletlerimiz aynı oranda olacak (note 10.1 için 16:10) ,7" 10" tüm tabletlerimiz 16:10 olacak dese, bence çok büyük başarı yakalar.

son olarak, iphone 5'in saçma sapan ekran boyutu fiyaskosundan sonra apple hisseleri, apple imajı yerle yeksan olmak üzere, bu standartlaşma durumu burda da önemini gösteriyor. (4s de 15:10 olan ekran oranı 5'de 16:9a çekildi.) iphone 5 almaya gidip s3 ve note 2 ile dönen birkaç apple fanboy tanıyorum.

hasılı, android tabletleri standartlaştırırsa, apple'i tahttan indirebilir.
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zeona 6 yıl
Samsung note 10.1 gercekten başarılı bi ürün.Note 10.1 in pazardaki artışının etkisi çok büyük bence.
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cagataykoroglu 6 yıl
Sadece samsung ve apple yerine diğer oyuncuları da habere ekleseydiniz? Nexus 7 ne durumda mesela? Asus ne durumda?
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marancı 6 yıl
Tab 2 nin donanimini adam gibi yapsa idi belki % 25 i bile görürdü. Yeni aldim tab 2 10.1 i 700 tl ye ama o yavaslik o kadarda etmez fiyati dedirtiyor. Allahtan 4.1.1 geldide az nefes aldi tablet. Hiç olmadi s2 nin donanımı olsaydi ama neyse basarisizliklarini anlamislar tab 2 de
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