Samsung, üçüncü çeyrekte tablet pazarındaki payını yüzde 18'e çıkardı





Geçen yıl ki Galaxy Tab tablet serisiyle önemli satışlar yapan Samsung, bu yıl ki Tab 2 serisinde beklenenin altında kalsa da Galaxy Note 10.1, Nexus 10 ve Windows tabanlı ATIV serisiyle son aylara yükselişle girdi. Yeni istatistikler bu yükselişi açık bir şekilde ortaya koyuyor.





Şubat ayında pazarda iyi şeyler yapamadıklarını itiraf eden Samsung'un, geçen yıl üçüncü çeyrekte pazar payı yüzde 6.5 iken, Apple yüzde 59.7'deydi. Bu yıl ikinci çeyrekte ise Samsung yüzde 9.2 pazar payına sahipken Apple'ın payı ise yüzde 68.4 şeklindeydi.





Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde ise adeta sıçrama yapan Samsung, Korean Herald gazetesinin haberine göre yüzde 18.1 oranına yükseldi. Apple ise yüzde 52.9'a geriledi. Fiyatları düşen Tab 2 serisi ve Galaxy Note 10.1 modelinin başarılı bulunan satışları Samsung'un oranına katkı yaptı.





Analiz uzmanları Samsung'un Android platformundan ayrı bir şekilde Apple ile rekabete devam ettiğini belirtiyor.





Android işletim sistemi açısından bakıldığında IDC rakamlarına göre üçüncü çeyrekte yüzde 53.8'lik Apple hakimiyetine karşı, yüzde 42.7'lik bir oran bulunuyor. ABI Research rakamlarına göre ise pazarda yüzde 44 oranında Android tabletler, yüzde 55 oranında iPad payı bulunuyor.





Dördüncü çeyrek için ise oranlarda bir miktar değişim bekleniyor. Apple 4. nesil iPad ve iPad mini ile son çeyrekte hem satışlarını hem de oranını artıracak. Samsung da Windows ve Android tarafında yeni modellerini pazara sunmuş durumda. Windows tabletlerin oranının ise yüzde 2.9 olması bekleniyor. Yıl sonunda tahmin edilen toplam tablet satışı ise 120 milyon civarında.





Gelecek yıl ise tablet savaşının Samsung ve Apple arasında geçeceği ifade ediliyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-global-tablet-market-double-q3-2012-apple-drops-140621/