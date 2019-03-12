Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde

Kısa bir süre önce Galaxy S10 amiral gemi serisini lanse eden Samsung’un yaz sonunda da Galaxy Note 10 amiral gemi serisini tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte üçüncü bir amiral gemisi iddiaları gündemde.

Sürüme odaklanacak

Samsung halen daha akıllı telefon pazarının lideri durumunda ancak son dönemde bazı sıkıntılar olduğu gözlerden kaçmıyor. Amiral gemi sınıfında firmanın 1000$ seviyesine çıkmış olması ve global ekonomi anlamında daralmaların yaşanması önemli bir tüketici kitlesini kaybetmesine sebep oldu. Samsung bunun farkında.

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Sektörden gelen bilgilere göre firma daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Galaxy S10e modelinden daha aşağıya konumlanacak olan model Samsung’un tam anlamıyla bir fiyat-performans ürünü olacak.

Muhtemelen Galaxy M serisi ile Samsung’un pazardan aldığı geri bildirim bu kararda etkili oldu. Çinli üreticilerin amiral gemi modellerini çok daha ucuza mal etmeleri bu anlamda uygun fiyat arayan tüketicileri Samsung’dan kaçırıyor. Ucuz bir amiral gemi modeli Samsung’un satışlarını arttırabilir.

Henüz nasıl bir model ortaya çıkacak bilinmiyor ancak kaynaklar Galaxy A90 modelinin muhtemel aday olduğunu ifade ediyor. Modelde mekanizmalı çift kamera 180 derece döndüğü için arka kameraya ihtiyaç kalmıyor. Snapdragon 855 ile güçlendirilen telefon bununla birlikte daha düşük RAM ve depolama kapasitesi tercihi yaparak maliyetleri azaltma yoluna gidecek. Samsung’un bu hamle ile tüketicileri heyecanlandıracağına şüphe yok.