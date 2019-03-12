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Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde

Samsung Galaxy S10e modelini pahalı bulduysanız önemli bir sürpriz yolda olabilir. Samsung’un çok daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce Galaxy S10 amiral gemi serisini lanse eden Samsung’un yaz sonunda da Galaxy Note 10 amiral gemi serisini tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte üçüncü bir amiral gemisi iddiaları gündemde.

Sürüme odaklanacak

Samsung halen daha akıllı telefon pazarının lideri durumunda ancak son dönemde bazı sıkıntılar olduğu gözlerden kaçmıyor. Amiral gemi sınıfında firmanın 1000$ seviyesine çıkmış olması ve global ekonomi anlamında daralmaların yaşanması önemli bir tüketici kitlesini kaybetmesine sebep oldu. Samsung bunun farkında.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 710 yonga setli Sony Xperia 4 geliyor"

Sektörden gelen bilgilere göre firma daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Galaxy S10e modelinden daha aşağıya konumlanacak olan model Samsung’un tam anlamıyla bir fiyat-performans ürünü olacak.

Muhtemelen Galaxy M serisi ile Samsung’un pazardan aldığı geri bildirim bu kararda etkili oldu. Çinli üreticilerin amiral gemi modellerini çok daha ucuza mal etmeleri bu anlamda uygun fiyat arayan tüketicileri Samsung’dan kaçırıyor. Ucuz bir amiral gemi modeli Samsung’un satışlarını arttırabilir.

Henüz nasıl bir model ortaya çıkacak bilinmiyor ancak kaynaklar Galaxy A90 modelinin muhtemel aday olduğunu ifade ediyor. Modelde mekanizmalı çift kamera 180 derece döndüğü için arka kameraya ihtiyaç kalmıyor. Snapdragon 855 ile güçlendirilen telefon bununla birlikte daha düşük RAM ve depolama kapasitesi tercihi yaparak maliyetleri azaltma yoluna gidecek. Samsung’un bu hamle ile tüketicileri heyecanlandıracağına şüphe yok.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-flagship-cheaper-Galaxy-S10-e-Snapdragon-855_id114438 Yorum Yaz
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MS4343 2 ay en beğenilen Mr. Jingles
S10e, zaten yurtdışında 650-700 dolar civarına satılıyor...
Samsung, daha da ucuza "üst model" yapma peşinde anlaşılan...
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DH Misafiri 1 ay
Huawei iyide bide şu mate 29 lite pie 9.0 gelse
Daha güzel olacak
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danmur 2 ay yeni yorumcu
ucuz amiral gemi diye bişey olmaz. başka bir seri olur ancak. S10e bile amiral gemisi değil. Çünkü herşey işlemci demek değil. S10 ile şu an kullandığım Note-fe arasındaki işlemci farkını normal kullanımda anlayamam. Ama Note-fe ile S9 arasında bile fotoğraf farkı var bunu görebiliyorum. FHD ekran ile 2K ekran arasındaki farkı da anlayabiliyorum. Ekrandan parmak izi okumayla yandan parmak izi okumanın aynı şey olmadığını da anlayabiliyorum.
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esmerbuyucu 2 ay
S10ee veya S10e mini mi koyacak adını 😂
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danmur 2 ay yeni yorumcu
S10-e ne güne duruyordu? benim açımdan hayal kırıklığı oldu S10-e.
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Mr. Jingles 2 ay
Çerçeve bu noktada çok da önemli değil. S7 tasarımında bir cihazı güncel donanımlarla (855, 9820) desteklesin yeterli. Tek kamera, AMOLED ekran ve 4 GB bellek yeter de artar. 600-700 dolar arası bir fiyattan çıkarsa Türkiye’de çok iyi satışlar yakalayacaktır.
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MS4343 2 ay Mr. Jingles
S10e, zaten yurtdışında 650-700 dolar civarına satılıyor...
Samsung, daha da ucuza "üst model" yapma peşinde anlaşılan...
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mu5tafa 2 ay
Samsung da bir alt marka çıkarmalı artık.
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