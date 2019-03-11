Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 710 yonga setli Sony Xperia 4 geliyor

Sony’nin Snapdragon 710 yonga seti ile donatılmış yeni bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde olduğu iddia edildi. Sony Xperia 4 daha çok üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon olacak.
2 ay
7,3b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MWC 2019 fuarında yeni bir anlayışla geliştirdiği amiral gemisi Xperia 1 ile orta seviyeye yönelik Xperia 10 ve Xperia 10 Plus akıllı telefonlarını tanıtan Sony hız kesmiyor. Firma iki serinin arasına yeni bir model daha konumlandıracak.

Xperia 4 özellikleri

Xperia 4 adıyla geliştirilen yeni akıllı telefon 5.7 inçlik ekranında 2520x1080 piksel çözünürlük sunuyor ve firmanın yeni uzunlamasına tasarım anlayışını yansıtıyor. Telefona Snapdragon 710 yonga seti güç verirken 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yurt dışından gelen paketlere ek vergi uygulaması başladı"

Arka kısmında çift kamera kombinasyonu olan telefonun 2800mAh kapasiteli batarya barındıracağı ifade ediliyor. Son dönemde yüksek kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonlar düşünüldüğünde Sony biraz eleştirilebilir. 9.2mm kalınlık değeri de eleştirinin dozunu yükseltebilir.

Hallice kalın olan kasa su altında çalışmaya uygun sertifikalara sahip. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin de olmadığı ifade ediliyor. Ses aktarımı USB Tip-C üzerinden sağlanacak. Hızlı şarj da yine bu port üzerinden veriliyor.

Henüz Sony Xperia 4 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. Sony’nin yaz aylarında bir tanıtım yaparak sonrasında yeni modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/11/alleged-sony-xperia-4-with-snapdragon-710-and-219-display-could-be-in-works/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TearsForFears 2 ay en beğenilen
5.7 inç 2k ekrana 2800 batarya koyar, oissiz kamera koyar kalın çerçevelerle 400 eurodan satmaya kalkar. Snapdragon 636 lı telefona 430 euro isteyen sony i kim niye alsın? 400 euroya geçen senenin amiral gemileri satılıyor.
5.7 inç 2k ekrana 2800 batarya koyar, oissiz kamera koyar kalın çerçevelerle 400 eurodan satmaya kalkar. Snapdragon 636 lı telefona 430 euro isteyen sony i kim ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 ay
Sony kullanmayanlar yine gelmiş bataryaya laf ediyor. O batarya 4000mAh'e eşit. Çin malı telefonlar 4000-5000 koyuyor diye her firma öyle yapacak değil. Kalite yoksunları.
Sony kullanmayanlar yine gelmiş bataryaya laf ediyor. O batarya 4000mAh'e eşit. Çin malı telefonlar 4000-5000 koyuyor diye her firma öyle yapacak değil. Kalite ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 ay Jül Sezar
Stamina mod neymiş Google'da bir arat.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hamza5806 2 ay
sony iyicene manyadı o arka tasarım ne öyle ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciftkazmali 2 ay
Sanki Türkiye'ye gelecekte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Ah Sony ah htc biz size demedik mi, uyarmadık mı böyle olmaz diye. Yapmayın diye. Eleştirilere kulak verin. Şu çerçeveleri inceltin diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 2 ay
Ekranın alt kısmını ekrana katmaları bi 5 yıllarını aldı bakalım üst kısmı kaç yılda ekrana katacaklar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danmur 2 ay yeni yorumcu
geç gelen mutluluk gibisin Sony, çok geç geliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 2 ay
Ben isimlendirmeye takıldım Amiral gemisi şuan Xperia 1. Xperia 2 ve 3 gelmese bile bu nasıl isimlendirmedir hiç mi akıl edememişler karışıklık çıkacaktır diye? Ayrıca staminasına da başlarım benim Htc One serisi telefonumda da ultra güç tasarrufu modu vardı düşük bataryalarına karşın kendilerini öyle avutuyorlardı. Bu ülkede halen bazı yerlerde doğru düzgün telefon çekmiyor telefon devamlı şebeke arıyor 3.5G 4.5G arası deveran. Şarjı içiyor stamina modu değil God modu bile olsa bataryanın yetersiz kalacağı besbelli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
champlain 2 ay
O en boy oranı nedir öyle? Kumanda bile daha geniş gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 ay
Ülkemizde fiyat 5000 olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 ay
Sony kullanmayanlar yine gelmiş bataryaya laf ediyor. O batarya 4000mAh'e eşit. Çin malı telefonlar 4000-5000 koyuyor diye her firma öyle yapacak değil. Kalite yoksunları.
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 2 ay 0MG90
La gören de kendi işletim sistemini kullanıyor sanacak, 2800 ios'da muazzam sonuçlar verir ama sony...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 2 ay 0MG90
Kaliten senin olsun. Ev falan yaparken kullanırsın tuğla niyetine...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 ay
Çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüde..., bunlar sıçrayamadan direkt 4'e atlamışlar. 2800 mah batarya çağın ötesinde bir hamle olmuş. 9,2 mm ile de tuğla delerek dayanıklılığı tescillemişler. Bunu da beğenmeyen artık ne bileyim, kendinden şüphe etsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7334 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia 4 ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 2 ay Samsung Galaxy S10+ ve S9+ karşı karşıya 2 ay Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı 2 ay YouTube hikayelerine Snapchat benzeri filtreler eklendi 2 ay Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı 2 ay Huawei Mate 20 serisinden büyük başarı 2 ay Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde 2 ay 3 uygulama Android tarafında 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı 2 ay Adobe Shockwave yolun sonuna geldi 2 ay Redmi 7 modelinin tanıtım tarihi açıklandı 2 ay NASA, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için düğmeye bastı 2 ay Apple’ın 25 Mart etkinliği resmileşti 2 ay Game of Thrones 8. sezon tüm bölümlerin süreleri açıklandı 2 ay Nvidia’dan dev hamle: İsrailli yonga tasarımcısı Mellanox’u satın aldı 2 ay Intel Cascade Lake işlemcilerini önümüzdeki ay satışa sunabilir 2 ay 2si1 | GTX 1060 fiyatları düşüyor 2 ay Xiaomi'nin katlanabilir ekran üreticisi Visionox'dan sürpriz hamle 2 ay Windows 10 yüklü cihaz sayısı 800 milyonu geçti 2 ay Başkan Maduro, Venezuela'da yaşanan elektrik kesintisi için ABD’yi siber saldırı yapmakla suçluyor 2 ay G Suite kullanıcıları da Gmail'in gizli mod özelliğini kullanabilecek 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 710 yonga setli Sony Xperia 4 geliyor Sonraki Nikon'un yeni giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi ortaya çıktı 2 ay Oppo’nun yeni amiral gemisi Reno ismini alacak 2 ay Peugeot Volkswagen'e meydan okudu: Bu rekor benzinli araçla bile kırılabilir 2 ay G.Skill, hız aşırtma dünya kupasını duyurdu 2 ay Apple hizmetlerine para yüklemesi yaparken yüzde 10-15 bonus veriliyor 2 ay Division 2 yüklü bir güncelleme ile geliyor 2 ay Facebook aşı karşıtı içeriğin erişimini kısıtlayacak 2 ay Ericsson'un geleceğe ışık tutan teknolojilerini deneyimledik 2 ay Samsung Galaxy A30'u kullandık | Orta sınıfa yeni soluk 2 ay Tesla Model Y'nin yeni ipucu görseli paylaşıldı 2 ay Game of Thrones 8. sezon ilk iki bölümünün süreleri açıklandı 2 ay İlk defa otomobil alacaklar dikkat! Bu 5 sorunun cevabından mutlaka emin olun… 2 ay Qualcomm patent ihlali yapılan her iPhone için Apple'dan 1.40 dolar istiyor 2 ay 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili THY'den açıklama geldi 2 ay Android Q Beta, 11 Mart tarihinde yayınlanabilir 2 ay Akıllı telefonlar diyabeti teşhis edebilecek 2 ay Fiat Egea ailesinin sportif versiyonları satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay Samsung'dan Türkiye'de üretim müjdesi! 2 ay Bisikletçiler için giyilebilir aydınlatma sistemi 2 ay Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye çıkış tarihi belli oldu [Günceleme] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim