Snapdragon 710 yonga setli Sony Xperia 4 geliyor

MWC 2019 fuarında yeni bir anlayışla geliştirdiği amiral gemisi Xperia 1 ile orta seviyeye yönelik Xperia 10 ve Xperia 10 Plus akıllı telefonlarını tanıtan Sony hız kesmiyor. Firma iki serinin arasına yeni bir model daha konumlandıracak.

Xperia 4 özellikleri

Xperia 4 adıyla geliştirilen yeni akıllı telefon 5.7 inçlik ekranında 2520x1080 piksel çözünürlük sunuyor ve firmanın yeni uzunlamasına tasarım anlayışını yansıtıyor. Telefona Snapdragon 710 yonga seti güç verirken 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.

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Arka kısmında çift kamera kombinasyonu olan telefonun 2800mAh kapasiteli batarya barındıracağı ifade ediliyor. Son dönemde yüksek kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonlar düşünüldüğünde Sony biraz eleştirilebilir. 9.2mm kalınlık değeri de eleştirinin dozunu yükseltebilir.

Hallice kalın olan kasa su altında çalışmaya uygun sertifikalara sahip. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin de olmadığı ifade ediliyor. Ses aktarımı USB Tip-C üzerinden sağlanacak. Hızlı şarj da yine bu port üzerinden veriliyor.

Henüz Sony Xperia 4 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. Sony’nin yaz aylarında bir tanıtım yaparak sonrasında yeni modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.