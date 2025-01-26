Exynos 2500'ün detaylı özellikleri ortaya çıktı: Galaxy Z Flip 7'de yer alacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisini yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcileriyle piyasaya sürdü. Şirketin Galaxy S25 serisinde yer vermeyi planladığı Exynos 2500 ise üretim verimliliği sorunlarından dolayı seride kendine yer bulamadı. Daha sonra gelen haberler, Samsung'un sorunları aştığı ve Exynos 2500'e gelecek cihazlarında kullanmayı planladığını ortaya koyuyor. Yeni bir sızıntı, işlemcinin detaylı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Exynos 2500'ün özellikleri

X platformunda Jukanlosreve isimli kullanıcı, Samsung'un katlanabilir Galaxy Z Flip 7 modelinde Exynos 2500'e yer vereceğini belirtiyor. Samsung'un 3nm GAA süreciyle üretilecek olan yeni yonga seti, önceki nesil Exynos 2400 ile aynı 10 çekirdekli yapıyı koruyacak ancak ARM'ın daha gelişmiş tasarımlarını kullanacak. İşlemcide, bir adet 3,30 GHz hızında Cortex-X925 çekirdeği, iki adet 2,75 GHz hızında Cortex-A725, beş adet 2,36 GHz hızında Cortex-A725 ve dört adet 1,8 GHz hızında Cortex-A520 çekirdeği yer alacak. Toplam L3 önbelleği ise 16 MB olacak.

Galaxy S25 Ultra, Geekbench'te iPhone 16 Pro Max'e fark attı! 1 gün önce eklendi

Grafik tarafında ise, AMD RDNA 3.5 tabanlı 1,3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Xclipse 950 GPU'su yer alacak. Diğer özelliklere baktığımızda, 56 TOPS gücünde bir NPU, 320 MP kamera desteği ve 8K 60 fps video çözme ve 8K 30 fps video kayıt yeteneklerine sahip olduğunu görüyoruz.

Kağıt üzerinde Exynos 2500'ün özellikleri etkileyici görünüyor, ancak performans anlamında rakipleri Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400'ün gerisinde kalması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Exynos 2500'ün detaylı özellikleri ortaya çıktı