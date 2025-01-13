OPPO Find N5 katlanır telefon, inceliğiyle şaşırtacak

Kurşun kalemden de ince!
Görselde OPPO Find N5’in bir kurşun kalemden çok daha ince tasarıma sahip olduğu görülüyor. OPPO’nun CEO’su Lau, Find N5'in dünyanın en ince katlanabilir telefon tacını ele geçireceğini iddia ediyor. Şu anda, HONOR Magic V3, katlandığında 9.2 mm, açıldığında 4.4 mm ölçülerinde dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını elinde bulunduruyor. Muhtemelen 4 mm inceliğinde bir katlanır telefonla karşılaşacağız.
Oppo Find serisi ürün müdürü Zhou Yibao da Find N5'in titanyum alaşımlı bir menteşeye sahip olacağını paylaştı. Cihazın küresel pazarda OnePlus Open 2 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo Find N5, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, üçlü 50 MP arka kamera ve 80W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 5900 mAh pile sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil