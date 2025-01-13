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    Anlık Bildirim

    OPPO Find N5 katlanır telefon, inceliğiyle şaşırtacak

    OPPO CEO'su Pete Lau, yeni katlanabilir cihazın Şubat ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ayrıca OPPO Find N5'in dünyanın en ince katlanır telefonu olacağını iddia etti.
    OPPO Find N5 ince tasarım Tam Boyutta Gör
    OPPO Find N3, 2023’te piyasaya sürüldü, aynı yıl OnePlus Open adıyla küresel olarak satışa sunuldu. Çin inançları nedeniyle N4 modelini görmedik, 2025 Şubat ayında Oppo Find N5 tanıtılacak. Find N5 (OnePlus Open 2), bir kurşun kalemden daha ince tasarımıyla dikkat çekecek.

    Kurşun kalemden de ince!

    Görselde OPPO Find N5’in bir kurşun kalemden çok daha ince tasarıma sahip olduğu görülüyor. OPPO’nun CEO’su Lau, Find N5'in dünyanın en ince katlanabilir telefon tacını ele geçireceğini iddia ediyor. Şu anda, HONOR Magic V3, katlandığında 9.2 mm, açıldığında 4.4 mm ölçülerinde dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını elinde bulunduruyor. Muhtemelen 4 mm inceliğinde bir katlanır telefonla karşılaşacağız.

    Oppo Find serisi ürün müdürü Zhou Yibao da Find N5'in titanyum alaşımlı bir menteşeye sahip olacağını paylaştı. Cihazın küresel pazarda OnePlus Open 2 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo Find N5, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, üçlü 50 MP arka kamera ve 80W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 5900 mAh pile sahip olacağı söyleniyor.

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    KKM 32 dakika önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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