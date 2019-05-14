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Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu

3 hf.
4,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni nesil televizyonlarında sadece görüntü kalitesine değil aynı zamanda televizyonu kullanıldığı yerde daha estetik bir objeye dönüştürecek yatırımlar yaptığını söylüyor, detaylar videoda.
Samsung'un yeni nesil televizyonları 8K çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve yapay zeka odaklı yetenekleri dışında güncellenen ambient modu teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Bu videoda özelliği deniyor ve detaylarını yorumluyoruz. 

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DH Misafiri 3 hf.
vala kimse adamlara bok atmaya çalışmasın şu an dünyadaki en iyi görüntü panellerini bunlar yapıyor.
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delparo 3 hf.
Bence Samsung LED TV lerde önce Türkçe sesle kontrolü yapsın yani yotube İngilizce internet arama motoru İngilizce LG ve Sony türkçe
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AssassinOrhan 3 hf.
Çok dandik . Hiç gerek yok. Philips Amblight özelliği bin basar.
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khytr89 3 hf.
Samsung pay 2018 de gelecek dediler gelmedi, bixby galaxy s3/note 2 den beri Turkce konusamiyor (8sene gecti) :/ samsung ise bosbos seylerle ugrasmaya devam ediyor !
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smart1978 3 hf.
Erdi gecen yillarda Ambient Modu nu bizzat kendisi bizlere denetip tanitmisti DH videolarinda vardir suan arayip bulmadim hatirlayanlar olacaktir . Yani yapmacik bir kurgu var. Bu olay zaten vardi eskimis ozellik diyebiliriz.
Yenilik diye bizlere 3 yillik QLED leri sadece Turkiye'ye getirilmesi hic hos degil.
Neden MicroLED icin bir haber yapilmadi daha dogrusu ilk haber MicroLED uzerine olmali ki devrimdir OLED ve qLED ( QLED ) in en iyi yanlari barindiran bir harmanlamadir .
Samsung kac ay oncesinden zaten tanitmisti...
Bir gecis yapilacaksa MicroLED siddetle tavsiye ederim ...
Istendigi gibi ebatlarda ve cozunurlukte gercek modul lego gibi SIFIR cerceve sonra eklemelerle ekrani ve cozunurlugu daha da buyutebilmek :) bence devrim hem kalite hem de ozellikte ...
samsung.com/...
Olmamis ...
Elbette QLED ler de anlamli 2019 model QLED ler de anlamli ama teknoloji olarak eski artik ...
Ocak baslarindaki CES 2019 zaten tanitilmisti iste bir editorun incelemesi haberi :

Erdi'ye hosgeldiniz diye konusmanin bitirilmesi komik olmus belli ki bas fasla ait degil :)
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ECDAD_OSMANLI 3 hf.
Koyudan açık tonlara geçerken bulutlanma belli oluyor çare bulamadılar hala bu soruna
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bluerush06 3 hf.
Hoş geldin ekran yanığı.
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GT_55 3 hf. bluerush06
Samsung'un qled veya diğer led tv'lerde ekran yanığı gibi problemler yoktur. Oled ekranlarda bu sorunlar vardır.
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