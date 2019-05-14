Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu

Samsung yeni nesil televizyonlarında sadece görüntü kalitesine değil aynı zamanda televizyonu kullanıldığı yerde daha estetik bir objeye dönüştürecek yatırımlar yaptığını söylüyor, detaylar videoda.

Samsung'un yeni nesil televizyonları 8K çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve yapay zeka odaklı yetenekleri dışında güncellenen ambient modu teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Bu videoda özelliği deniyor ve detaylarını yorumluyoruz.