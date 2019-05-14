Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung yeni nesil televizyonlarında sadece görüntü kalitesine değil aynı zamanda televizyonu kullanıldığı yerde daha estetik bir objeye dönüştürecek yatırımlar yaptığını söylüyor, detaylar videoda.
Samsung'un yeni nesil televizyonları 8K çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve yapay zeka odaklı yetenekleri dışında güncellenen ambient modu teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Bu videoda özelliği deniyor ve detaylarını yorumluyoruz.
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Yenilik diye bizlere 3 yillik QLED leri sadece Turkiye'ye getirilmesi hic hos degil.
Neden MicroLED icin bir haber yapilmadi daha dogrusu ilk haber MicroLED uzerine olmali ki devrimdir OLED ve qLED ( QLED ) in en iyi yanlari barindiran bir harmanlamadir .
Samsung kac ay oncesinden zaten tanitmisti...
Bir gecis yapilacaksa MicroLED siddetle tavsiye ederim ...
Istendigi gibi ebatlarda ve cozunurlukte gercek modul lego gibi SIFIR cerceve sonra eklemelerle ekrani ve cozunurlugu daha da buyutebilmek :) bence devrim hem kalite hem de ozellikte ...
samsung.com/...
Olmamis ...
Elbette QLED ler de anlamli 2019 model QLED ler de anlamli ama teknoloji olarak eski artik ...
Ocak baslarindaki CES 2019 zaten tanitilmisti iste bir editorun incelemesi haberi :
Erdi'ye hosgeldiniz diye konusmanin bitirilmesi komik olmus belli ki bas fasla ait degil :)