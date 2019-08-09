Samsung'un yeni telefonu Galaxy A70s, Geekbench'te göründü

SM-A707F model numaralı yeni bir Samsung telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Cihazın yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A70s olduğuna inanılıyor.

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Android Pie işletim sistemi ile çalışan telefon performans testlerinde 2.365 tek çekirdek, 6.372 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardı. Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM'e sahip olan telefonun mevcut Galaxy A70 ile arasındaki en büyük fark kamera ile ilgili.

64 megapiksel kamera ile gelecek

Hatırlatacak olursak Galaxy A70, 32 megapiksel arka kamera ile gelmişti. Galaxy A70s ise 64 megapiksel ISOCELL sensörle piyasaya sürülecek.

Her şey planlandığı gibi gider ve hiçbir aksilik olmazsa Samsung Galaxy A70s'in önümüzdeki iki ay içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Akıllı telefonun çıkış tarihi daha erken de olabilir.