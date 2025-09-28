Samsung, One UI 8.5 ile gelişmiş güç tasarruf modunu sunacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un One UI 8'deki Güç Tasarrufu modu, One UI 7'ye göre ufak değişiklikler içeriyor. Ancak One UI 8.5'te durum böyle olmayacak. Mod, ek özelleştirme seçenekleri ve ayrıntılı genel bakış sunan ayrı profiller sunacak.

One UI 8'de Güç Tasarrufu'nu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesine dokunmak yeterli olurken, One UI 8.5 iki profil sunacak. Profiller, pil tasarrufu için önceden tanımlanmış özellikler içerecek. Standart Güç Tasarrufu profili, arka planda ağ kullanımını, senkronizasyonu ve konum kontrolünü sınırlayacak. Ayrıca ek sınırlar da belirlenebilecek.

Maksimum Güç Tasarrufu modunda ise, seçilen uygulamalarla temel uygulamalar dışında tüm arka plan etkinlikleri ve bildirimleri sınırlanacak. Pil ömrünü uzatmak için belirli temel işlevlerin yanı sıra arka plan etkinliklerini de engelleyen agresif bir profil gibi görünüyor.

Her güç tasarrufu profili tahmini kalan pil süresini gösterecek. Standart mod, iki saatten fazla ek süre sağlarken; Maksimum mod, pil süresini neredeyse iki katına çıkaracak. Bu modlar, gereksinime göre kişiselleştirilebilecek. Standart mod ek sınırlar belirlemeye olanak tanırken, Maksimum mod kullanıcıların bildirimleri kaçırmamaları için temel uygulamaları belirleme seçeneği sunacak.

