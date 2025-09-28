Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 8.5 ile gelişmiş güç tasarruf modunu sunacak

    Samsung, One UI 8.5 güncellemesi ile güç tasarrufu özelliğini tamamen değiştirecek. Pil yönetimini her zamankinden daha kullanışlı ve esnek hale getirecek yeniden tasarlanmış bir sistem olacak.

    Samsung One UI 8.5 güç tasarruf modu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un One UI 8'deki Güç Tasarrufu modu, One UI 7'ye göre ufak değişiklikler içeriyor. Ancak One UI 8.5'te durum böyle olmayacak. Mod, ek özelleştirme seçenekleri ve ayrıntılı genel bakış sunan ayrı profiller sunacak.

    One UI 8'de Güç Tasarrufu'nu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesine dokunmak yeterli olurken, One UI 8.5 iki profil sunacak. Profiller, pil tasarrufu için önceden tanımlanmış özellikler içerecek. Standart Güç Tasarrufu profili, arka planda ağ kullanımını, senkronizasyonu ve konum kontrolünü sınırlayacak. Ayrıca ek sınırlar da belirlenebilecek.

    Maksimum Güç Tasarrufu modunda ise, seçilen uygulamalarla temel uygulamalar dışında tüm arka plan etkinlikleri ve bildirimleri sınırlanacak. Pil ömrünü uzatmak için belirli temel işlevlerin yanı sıra arka plan etkinliklerini de engelleyen agresif bir profil gibi görünüyor.

    Her güç tasarrufu profili tahmini kalan pil süresini gösterecek. Standart mod, iki saatten fazla ek süre sağlarken; Maksimum mod, pil süresini neredeyse iki katına çıkaracak. Bu modlar, gereksinime göre kişiselleştirilebilecek. Standart mod ek sınırlar belirlemeye olanak tanırken, Maksimum mod kullanıcıların bildirimleri kaçırmamaları için temel uygulamaları belirleme seçeneği sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pul değeri öğrenme arca savunma maaşları testosteron jel kullananlar upper lower sigorta acentesi açmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum