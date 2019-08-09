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Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu

NAND Flash ve kontrolcü çözümleriyle bilinen Phison’un son kontrolcüsü PCIe 4.0 standartıyla ulaşılan yeni hızları daha da yukarılara taşıyor.
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu
 
PCIe 4.0’ın çıkışıyla ismini daha fazla duyar olduğumuz Phison, bugünki duyurusunda PCIe 4.0 standartını temel alan yeni yongasına yer verdi. Yeni kontrolcü sunduğu yüksek aktarım hızlarıyla heyecan verici.

7 GB/s veri aktarım hızı 

Phison PS5018-E18 NAND Flash kontrolcüsü 12 nm üretim sürecinden geçiyor ve kalbinde Cortex-R5x3 çekirdeklerini barındırıyor. TSMC’nin bantlarından çıkacak yeni SSD kontrolcüsü selefindeki 700 MT/s’lik değeri 1200 MT/s’ye yükseltiyor ki bu da yaklaşık 7 GB/s’lik sıralı okuma yazma değerine tekabül ediyor.
4K rastgele yazma/okuma operasyonlarında 1 milyon IOPS’a ulaşabilen kontrolcünün maksimum güç tüketimi 3 watt olarak ölçülürken, yeni yonganın denetleyeceği NAND Flash’larla buluşması önümüzdeki yılın 2. çeyreğini bulacak.

https://www.guru3d.com/news-story/phison-going-for-7gbsec-storage-on-pcie-4-with-ps5018-e18.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
partyboy 16 dk.
4k rastgele okuma hızında gelişme yoksa hiç boşuna uğraşmasınlar.
1.000.000mb/s sıralı okuma-yazma olsa ne yazar?
Bilgisayar yada programlar hala kırksaate açılıyor.
Bi intel optane 905p sanırım bu durumu biraz değiştirdi.Oda araba parası istiyor.
optane alıcama araba alırım gezerim.Bilgisayarımda 2sn geç açılsın.
Dilenciye sadaka verir gibi gelişme oluyor ssd dünyasında.10-15 sene oldu arkadaş insaf.
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