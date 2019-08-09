Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu

PCIe 4.0’ın çıkışıyla ismini daha fazla duyar olduğumuz Phison, bugünki duyurusunda PCIe 4.0 standartını temel alan yeni yongasına yer verdi. Yeni kontrolcü sunduğu yüksek aktarım hızlarıyla heyecan verici.
7 GB/s veri aktarım hızıPhison PS5018-E18 NAND Flash kontrolcüsü 12 nm üretim sürecinden geçiyor ve kalbinde Cortex-R5x3 çekirdeklerini barındırıyor. TSMC’nin bantlarından çıkacak yeni SSD kontrolcüsü selefindeki 700 MT/s’lik değeri 1200 MT/s’ye yükseltiyor ki bu da yaklaşık 7 GB/s’lik sıralı okuma yazma değerine tekabül ediyor.
https://www.guru3d.com/news-story/phison-going-for-7gbsec-storage-on-pcie-4-with-ps5018-e18.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.000.000mb/s sıralı okuma-yazma olsa ne yazar?
Bilgisayar yada programlar hala kırksaate açılıyor.
Bi intel optane 905p sanırım bu durumu biraz değiştirdi.Oda araba parası istiyor.
optane alıcama araba alırım gezerim.Bilgisayarımda 2sn geç açılsın.
Dilenciye sadaka verir gibi gelişme oluyor ssd dünyasında.10-15 sene oldu arkadaş insaf.