Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu

PCIe 4.0’ın çıkışıyla ismini daha fazla duyar olduğumuz Phison, bugünki duyurusunda PCIe 4.0 standartını temel alan yeni yongasına yer verdi. Yeni kontrolcü sunduğu yüksek aktarım hızlarıyla heyecan verici.

7 GB/s veri aktarım hızı

https://www.guru3d.com/news-story/phison-going-for-7gbsec-storage-on-pcie-4-with-ps5018-e18.html

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PhisonNAND Flash kontrolcüsü 12 nm üretim sürecinden geçiyor ve kalbindeçekirdeklerini barındırıyor. TSMC’nin bantlarından çıkacak yeni SSD kontrolcüsü selefindeki 700 MT/s’lik değeri 1200 MT/s’ye yükseltiyor ki bu da yaklaşıkdeğerine tekabül ediyor.4K rastgele yazma/okuma operasyonlarındaulaşabilen kontrolcünün maksimum güç tüketimiolarak ölçülürken, yeni yonganın denetleyeceği NAND Flash’larla buluşması önümüzdekibulacak.