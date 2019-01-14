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Samsung, yapay zeka merkezlerini genişletiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yapay zeka merkezleri bir yıldır faaliyet göstermeye başladı. Gelen haberler bu AI merkezlerinin İsviçre ve Almanya'da da açılacağı yönünde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Samsung'un yapay zeka (AI) merkezleri bir yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor. Yapay zeka teknolojisini gelecekteki büyüme faktörü olarak gören şirket, yeni çözümler geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor.

Samsung 2020 hedefine ilerliyor

Yavaş yavaş tüm dünyada yapay zeka merkezleri açmaya başlayan Samsung, 2020 yılına kadar da 1.000 yapay zeka uzmanını işe almayı hedeflediğini açıkladı. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre şirket bu yıl İsviçre ve Almanya ülkelerinde yeni yapay zeka merkezleri açacak ve Seul, Moskova, Silikon Vadisi ve Cambridge gibi dünya genelindeki kilit noktaları kapsayan bir ağa katacak.
Samsung en son yapay zeka merkezini üç ay önce Montreal'de açmıştı. Şirket bu tesisin açılışında yapay zeka teknolojilerini tanıtmış ve birden fazla temas noktasıyla etkileşime izin veren bir yapay zeka platformunu görücüye çıkarmıştı. Amazon ve Google da yapay zeka konusunda ciddi yatırımlar yapan diğer büyük şirketler.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190114000605 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Feyzuli 4 ay
Daha siriye yetişemediniz google abi google abi asistanı bize de ver dediniz yeni mi aklınıza geldi? Bir zahmet yeni android versiyonları içinde bir genişleme yapın her versiyon için 2 yıl geniş geniş takılmanız son bulsun.
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