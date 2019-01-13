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YouTube'a yüklenen videolar artık Twitter ve Google Plus'da otomatik paylaşılamayacak

Google ay sonu itibariyle YouTube'a yüklenen videoların otomatik olarak Twitter ve Google+ platformlarında paylaşılmasını sağlayan seçeneklerin kaldırılacağını açıkladı.
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube'a yüklediğiniz videoları paylaşmak için platformun otomatik paylaşım araçlarını kullanan içerik oluşturuculardan biriyseniz bu haber sizi ilgilendirebilir. Google ay sonu itibariyle, yeni videoların otomatik olarak Twitter ve Google+ platformlarında paylaşılmasını sağlayan seçeneklerin kaldırılacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda üretime girdi"
Destek sayfası aracılığı ile yapılan duyuruda "31 Ocak'tan sonra, YouTube etkinliğinizi Twitter'da ve Google+'da otomatik olarak yayınlama özelliği artık kullanılamayacak. Paylaş düğmesini kullanarak videoları doğrudan YouTube üzerinden sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Manuel paylaşmak gerekecek

Bununla birlikte içerik oluşturucular, yeni bir video yükledikten hemen sonra sosyal ağlarda/platformlarda paylaşma seçeneğini de görecekler. Arama devinin bu kararı şüphesiz ki bazı içerik oluşturucuların pek hoşuna gitmeyecek. Ancak birkaç adım bile olsa, içerikleri Twitter'da manuel olarak paylaşmanın çok da zahmetli bir iş olmadığı bir gerçek.

https://support.google.com/youtube/thread/989408?hl=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 4 ay
Kullanımı az olsa bile bir özelliğin direkt kaldırılması hoş değil. Google+ servisi kapanınca Twitter tek kalmasın diye o da kalkıyor sanırım. Fakat bir yerlere gizlense ve zamanla kaldirilsa daha güzel olur
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