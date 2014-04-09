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Samsung yeni Gear cihazlarında kullandığı yongaseti mimarilerini tanıttı

5 yıl
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni Gear cihazlarında kullandığı yongaseti mimarilerini tanıttı
Samsung'un Galaxy S5 amiral gemi modeli ile birlikte tanıttığı Gear serisi akıllı saat ve fitness takip cihazının hangi yongasetinden güç aldığı açıklanmamıştı. Samsung resmi olarak merak edilen konuyu açıklığa kavuşturdu.

İlk nesil Galaxy gear modelinde tek çekirdekli ve frekans hızı 800MHz'e düşürülen bir işlemci kullanan Samsung, Android işletim sisteminin de etkisiyle çok fazla pil ömrü sunmamıştı. Ancak Samsung Gear 2, Gear 2 Neo ve Gear Fit yeni optimizasyonlarla bu anlamda daha uzun kullanım sürelerine erişebiliyor. 

Samsung Gear 2 ve Samsung Gear 2 Neo modellerinde yeni bir yongaseti olan Exynos 3250 yer alıyor. Çift çekirdekli olan bu işlemci 1GHz saat hızına kadar çıkıyor ve düşük enerji harcayan giyilebilir cihazlara hitap ediyor. 1.63 inçlik 320x320 piksel bir ekrana sahip olan cihazlar Tizen işletim sistemi sayesinde pil ömrünü artırmış durumda. 

Samsung Gear Fit ise ST-Microelectronics tarafından tasarlanan STM32F439 yongasını kullanıyor. Temelinde Cortex-M4 çekirdeği yatan bu yonga daha çok bir kontrolcü görevi görüyor ve 180MHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Fitness verilerini toplayarak mobil cihazlara aktaran, basit anlamda bildirimler gösteren ve çağrıları reddedebilen Gear Fit, bu donanım ile 5 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. 
Samsung yeni Gear cihazlarında kullandığı yongaseti mimarilerini tanıttı


http://www.sammobile.com/2014/04/09/sammobile-confirms-new-exynos-3250-soc-powers-gear-2-gear-fit-uses-cortex-m4-chip Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
"Şu Samsung`un ürün bolluğu yetmedimi artık ?"
Samsung sana zorla satıyor, almazsan dövüyor dimi. Söylerim bidaha bişe çıkarmadan sana sorarlar :))
1 Yanıt Yanıtla +19
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gokooo 5 yıl
iFixit açmayınca üzülüp kendileri açmış.
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matmuhendisi 5 yıl
Cok guzel yorum :D
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
"Şu Samsung`un ürün bolluğu yetmedimi artık ?"
Samsung sana zorla satıyor, almazsan dövüyor dimi. Söylerim bidaha bişe çıkarmadan sana sorarlar :))
1 Yanıt Yanıtla +19
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giogo 5 yıl myhotyro
myhotyro
"Şu Samsung`un ürün bolluğu yetmedimi artık ?"
Samsung sana zorla satıyor, almazsan dövüyor dimi. Söylerim bidaha bişe çıkarmadan sana sorarlar :))

Eleştirisel takılıyımda cool oluyum çabalarımı nedir bu ?
Serzenişimin sebebi benim Samsung cihaz alacağımla ilgili değil.Bizler dışında işin detayını bilmeyen teknoloji tüketicileri sorun.Zaten bu ürün bolluğuda bu kitleyi hedef alıyor.
Sözüm ona,burdaki çoğu insan samsungun yeni cihaz haberini görünce demediklerini bırakmazlar
,kendileriyle paralel birşeyi düşünen birinede eksiyi basarlar.
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VstyLe 5 yıl
piyasayi ele gecirmek istiyor samsung o yuzden bu kadar urun piyasaya suruyor, onlarda biliyor artik cinli rakipler sert geliyor :)
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giogo 5 yıl
Şu Samsung`un ürün bolluğu yetmedimi artık ?

Telefonlarda onlarca ek model çıkarttığı yetmiyor gibi,bunu akıllı saattede devam ettiriyor.

İlk Gear çıkalı kaç ay oldu ? Arkasından Gear 2 çıkalı kaç ay oldu? Gear 2 Neo ? Gear fit de neyin nesi ?

Samsung`un ürün gamına yetişebilmek neredeyse imkansız.

Be Samsung adam gibi senede her kategoride 1 cihaz çıkartsan,hem ikinci el fiyatı hemen düşmese,hem ortalık teknoloji çöplüğüne dönüşmese,tüketicininde hangisini alsam diye kafası karışmasa kötümü olur be ?

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matmuhendisi 5 yıl giogo
giogo
Şu Samsung`un ürün bolluğu yetmedimi artık ?

Telefonlarda onlarca ek model çıkarttığı yetmiyor gibi,bunu akıllı saattede devam ettiriyor.

İlk Gear çıkalı kaç ay oldu ? Arkasından Gear 2 çıkalı kaç ay oldu? Gear 2 Neo ? Gear fit de neyin nesi ?

Samsung`un ürün gamına yetişebilmek neredeyse imkansız.

Be Samsung adam gibi senede her kategoride 1 cihaz çıkartsan,hem ikinci el fiyatı hemen düşmese,hem ortalık teknoloji çöplüğüne dönüşmese,tüketicininde hangisini alsam diye kafası karışmasa kötümü olur be ?



Söylediklerin dogru ama millet son paragrafın yüzünden eksiliyor ...
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