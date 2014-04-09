Samsung yeni Gear cihazlarında kullandığı yongaseti mimarilerini tanıttı

Samsung'un Galaxy S5 amiral gemi modeli ile birlikte tanıttığı Gear serisi akıllı saat ve fitness takip cihazının hangi yongasetinden güç aldığı açıklanmamıştı. Samsung resmi olarak merak edilen konuyu açıklığa kavuşturdu.





İlk nesil Galaxy gear modelinde tek çekirdekli ve frekans hızı 800MHz'e düşürülen bir işlemci kullanan Samsung, Android işletim sisteminin de etkisiyle çok fazla pil ömrü sunmamıştı. Ancak Samsung Gear 2, Gear 2 Neo ve Gear Fit yeni optimizasyonlarla bu anlamda daha uzun kullanım sürelerine erişebiliyor.





Samsung Gear 2 ve Samsung Gear 2 Neo modellerinde yeni bir yongaseti olan Exynos 3250 yer alıyor. Çift çekirdekli olan bu işlemci 1GHz saat hızına kadar çıkıyor ve düşük enerji harcayan giyilebilir cihazlara hitap ediyor. 1.63 inçlik 320x320 piksel bir ekrana sahip olan cihazlar Tizen işletim sistemi sayesinde pil ömrünü artırmış durumda.





Samsung Gear Fit ise ST-Microelectronics tarafından tasarlanan STM32F439 yongasını kullanıyor. Temelinde Cortex-M4 çekirdeği yatan bu yonga daha çok bir kontrolcü görevi görüyor ve 180MHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Fitness verilerini toplayarak mobil cihazlara aktaran, basit anlamda bildirimler gösteren ve çağrıları reddedebilen Gear Fit, bu donanım ile 5 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor.





http://www.sammobile.com/2014/04/09/sammobile-confirms-new-exynos-3250-soc-powers-gear-2-gear-fit-uses-cortex-m4-chip